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Поможет похудеть, защитит от рака и еще 7 научных причин есть кешью как можно чаще

Кешью — это тот самый орех, который нравится многим. У него нежный ненавязчивый вкус, он хорошо сочетается с салатами, закусками, десертами. А самое главное, приносит огромную пользу нашему организму.

18 апреля 2023
Поможет похудеть, защитит от рака и еще 7 научных причин есть кешью как можно чаще
Источник:
freepik

Польза кешью

Если вы постараетесь включить этот орех в свой повседневный рацион, то это точно будет не зря. Посудите сами: в одной порции (это 28 граммов или горсточка размером с кулак) содержится:

  • 157 калорий,

  • 12,4 г полезного жира,

  • 7,8 г насыщенных жиров,

  • 8,6 г углеводов,

  • 0,9 г клетчатки,

  • 1,7 г сахара,

  • 5,2 г белка,

  • 1,9 мг железа (11% суточной нормы),

  • 82,8 мг магния (20% суточной нормы),

  • 1,6 мг цинка (21% суточной нормы),

  • 9,7 мг витамина К (8% суточной нормы),

  • 5,6 мкг селена (10% суточной нормы).

Медики рекомендуют есть орехи каждый день, если у вас нет никаких ограничений по здоровью. Их можно добавлять в основные блюда или же брать на работу в качестве перекуса — и полезно, и вкусно, и голод можно утолить без вреда для фигуры. Главное — следить за порцией.

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Укрепят иммунитет

«Одна порция орехов кешью обеспечивает 10% рекомендуемого суточного количества железа. Этот минерал способствует укреплению иммунной системы. Наука, кстати, уже давно доказала этот факт: люди, которые часто едят кешью, в разы реже страдают от проблем с иммунной системой», — говорит эксперт по питанию Тоби Амидор.

Уменьшат воспаление

Кешью богат полифенолами и каротиноидами, которые считаются антиоксидантами. Они помогают уменьшить внутреннее воспаление в организме и могут в конечном итоге снизить риск некоторых хронических заболеваний.

Исследования показывают, что жареные орехи кешью содержат несколько больше антиоксидантов, поэтому можете чередовать в рационе жареные и сырые.

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Помогут костям

Всего 28 граммов кешью обеспечивают 8% рекомендуемой суточной нормы витамина К. Именно этот микроэлемент, согласно выводам ученых, может играть ключевую роль в поддержании здоровья костей: они становятся крепче, менее восприимчивыми к трещинам и переломам.

«Кальций и витамин D, безусловно, являются важными питательными веществами для здоровья костей, но эксперты также просят не забывать и про витамин К», — говорит Амидор.

Витамин К содержится в следующих продуктах:

  • виноград, 

  • оливковое масло,

  • сырая морковь,

  • орехи кешью, 

  • ягоды черники, 

  • кедровые орехи, 

  • гранатовый сок, 

  • листовая зелень, 

  • брокколи, 

  • шпинат. 

Защитят от рака

Здесь тоже ключевую роль играют антиоксиданты. Эти вещества помогают нейтрализовать свободные радикалы, тем самым защищая ваш организм от болезней и помогая клеткам оставаться здоровыми. Следовательно, существенно снижается риск заполучить онкологическое заболевание.

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Поддержат когнитивные функции

Кешью полезен для здоровья мозга, потому что орехи богаты витамином Е, который является мощным антиоксидантом — помогает защитить клетки мозга от окислительного повреждения.

«Исследования показали, что витамин Е может помочь снизить риск снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера. Этот орех также принято считать хорошим источником магния, который необходим для здоровой работы мозга и может помочь улучшить настроение и уменьшить симптомы тревоги и депрессии», — говорит диетолог Триста Бест.

Избавят от лишнего веса

Орехи на диете — это нужный, а не запрещенный продукт. Исследования уже давно доказали, что люди, в рационе которых есть кешью, фундук, миндаль и другие орешки, в разы реже страдают от лишнего веса.

Если вы твердо решили худеть, то отдайте предпочтение именно орехам кешью: они не такие калорийные, но не менее вкусные. Орехи помогут ускорить метаболизм, а вам не страдать от чувства голода как можно дольше.

Понизят холестерин

Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что если включить кешью в ежедневный рацион, то у вас понизится уровень ЛПНП (того самого плохого холестерина, из-за которого в артериях образуются бляшки).

Более того, орехи помогают поддержать уровень ЛПВП — это уже хороший холестерин, который защищает сердце от заболеваний.

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Укрепят сердце

Риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 37% ниже у тех, кто ел орехи более четырех раз в неделю, говорят ученые. Дело в том, что эти продукты помогают улучшить состояние артерий, тем самый делая их как бы крепче и выносливее. Кроме того, у человека понижается кровяное давление, а гипертония — это главный фактор риска заполучить инфаркт или инсульт.

Контролируют сахар в крови

Добавление кешью в свой рацион может значительно повлиять на уровень сахара в крови независимо от того, страдаете ли вы предиабетом или диабетом.

Так, люди с сахарным диабетом второго типа, которые потребляли 10% своих ежедневных калорий из кешью, имели более низкий уровень инсулина, чем те, кто не ел этого ореха. Это может быть связано с тем, что в кешью очень много клетчатки, которая может помочь предотвратить скачки сахара в крови, высвобождая глюкозу в кровоток медленнее и стабильнее.

Автор текста:Софья Хромова
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