Поможет похудеть, защитит от рака и еще 7 научных причин есть кешью как можно чаще

Так, люди с сахарным диабетом второго типа, которые потребляли 10% своих ежедневных калорий из кешью, имели более низкий уровень инсулина , чем те, кто не ел этого ореха. Это может быть связано с тем, что в кешью очень много клетчатки, которая может помочь предотвратить скачки сахара в крови, высвобождая глюкозу в кровоток медленнее и стабильнее.