Поможет похудеть, защитит от рака и еще 7 научных причин есть кешью как можно чаще

Польза кешью
Если вы постараетесь включить этот орех в свой повседневный рацион, то это точно будет не зря. Посудите сами: в одной порции (это 28 граммов или горсточка размером с кулак) содержится:
157 калорий,
12,4 г полезного жира,
7,8 г насыщенных жиров,
8,6 г углеводов,
0,9 г клетчатки,
1,7 г сахара,
5,2 г белка,
1,9 мг железа (11% суточной нормы),
82,8 мг магния (20% суточной нормы),
1,6 мг цинка (21% суточной нормы),
9,7 мг витамина К (8% суточной нормы),
5,6 мкг селена (10% суточной нормы).
Медики рекомендуют есть орехи каждый день, если у вас нет никаких ограничений по здоровью. Их можно добавлять в основные блюда или же брать на работу в качестве перекуса — и полезно, и вкусно, и голод можно утолить без вреда для фигуры. Главное — следить за порцией.
Чем именно полезны орехи кешью? Разбираемся вместе с экспертами.
Укрепят иммунитет
«Одна порция орехов кешью обеспечивает 10% рекомендуемого суточного количества железа. Этот минерал способствует укреплению иммунной системы. Наука, кстати, уже давно
Уменьшат воспаление
Кешью богат полифенолами и каротиноидами, которые считаются антиоксидантами. Они помогают уменьшить внутреннее воспаление в организме и могут в конечном итоге снизить риск некоторых хронических заболеваний.
Исследования
Помогут костям
Всего 28 граммов кешью обеспечивают 8% рекомендуемой суточной нормы витамина К. Именно этот микроэлемент, согласно
«Кальций и витамин D, безусловно, являются важными питательными веществами для здоровья костей, но эксперты также просят не забывать и про витамин К», — говорит Амидор.
Витамин К содержится в следующих продуктах:
виноград,
оливковое масло,
сырая морковь,
орехи кешью,
ягоды черники,
кедровые орехи,
гранатовый сок,
листовая зелень,
брокколи,
шпинат.
Защитят от рака
Здесь тоже ключевую роль играют антиоксиданты. Эти вещества
Поддержат когнитивные функции
Кешью полезен для здоровья мозга, потому что орехи богаты витамином Е, который является мощным антиоксидантом — помогает защитить клетки мозга от окислительного повреждения.
«Исследования
Избавят от лишнего веса
Орехи на диете — это нужный, а не запрещенный продукт. Исследования уже давно
Если вы твердо решили худеть, то отдайте предпочтение именно орехам кешью: они не такие калорийные, но не менее вкусные. Орехи помогут ускорить метаболизм, а вам не страдать от чувства голода как можно дольше.
Понизят холестерин
Более того, орехи помогают
Укрепят сердце
Риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 37% ниже у тех, кто ел орехи более четырех раз в неделю,
Контролируют сахар в крови
Добавление кешью в свой рацион может значительно повлиять на уровень сахара в крови независимо от того, страдаете ли вы предиабетом или диабетом.
Так, люди с сахарным диабетом второго типа, которые потребляли 10% своих ежедневных калорий из кешью, имели