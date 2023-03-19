Врач Яковлева назвала 5 шагов, которые помогут разогнать метаболизм без вреда для здоровья

Если говорить об обмене веществ в целом — это цепь биохимических реакций, которые позволяют поддерживать жизнь организма. Второе название этого процесса — метаболизм. Одновременно в организме происходят тысячи процессов, в это время расщепляются или образуются биомолекулы, которые необходимы для построения новых клеток, их активной работы, синтеза гормонов, усвоения витаминов, минералов, расщепления и отложения жира.
Если метаболизм настроен правильно, человек чувствует себя здоровым. Но можно ли влиять на обмен веществ, вмешиваться в него извне? Об этом «Доктор Питер» поговорил с Александрой Яковлевой, гастроэнтерологом, терапевтом, гепатологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
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Можно, но очень осторожно
Вмешиваться в обмен веществ можно, но делать это следует с умом и только после консультации с врачом: эндокринологом, терапевтом или диетологом. Специалист назначит необходимые анализы, поможет скорректировать рацион и составить план физической активности. Если по каким-то причинам возможности обратиться к врачу у вас нет, часть простейших вмешательств можно проводить самостоятельно.
Главное — действовать мягко и не скупать «чудодейственные» БАДы для разгона метаболизма, реклама которых то и дело встречается в Интернете. С точки зрения медицины, польза подобных добавок никак не доказана, а большинство якобы «жиросжигающих» продуктов дают лишь незначительный эффект. На какие моменты стоит обратить внимание?
Питьевой режим — основа метаболизма
Обменные процессы в клетках организма проходят в жидкой среде, поэтому достаточное потребление жидкости должно стать обязательным условием для нормализации метаболизма. Кроме того, соблюдение питьевого режима помогает улучшить работу органов желудочно-кишечного тракта. Важно помнить, что каждому организму требуется свой объем жидкости.
В среднем это около 30 мл на 1 килограмм веса, однако в зависимости от уровня физической активности и возраста цифры могут быть больше или меньше. В эту норму входит вся потребляемая нами жидкость, включая чай, кофе и даже супы. Тем не менее большую часть ежедневной нормы в идеале должна составлять именно вода, а не чаи или другие напитки.
Сбалансированное питание
Не нужно увлекаться «жиросжигающими» продуктами или стараться есть по 5–6 раз в день, как советуют некоторые блогеры. Залогом нормального обмена веществ является сбалансированный рацион. Это означает, что в вашем ежедневном меню должно быть достаточное количество белков, жиров и углеводов.
Лучше отдать предпочтение легко усваиваемым белкам — яйцам, белому мясу, рыбе. А вот свинина, говядина и другое красное мясо должны присутствовать на столе не чаще 2–3 раз в неделю.
Растительные жиры и клетчатка
В потреблении жиров лучше делать акцент на растительные жиры — рыбу, авокадо, орехи, растительные масла: оливковое, льняное, кунжутное и т.д. Животные жиры, такие как масло, сало или бекон, есть можно, но лучше в ограниченных количествах. Это важно для контроля над уровнем холестерина и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Наконец, для улучшения метаболизма в рацион обязательно стоит включить достаточное количество продуктов с клетчаткой. Это бобовые, зелень, овощи и некоторые сорта круп. Клетчатка необходима для нормализации работы желудочно-кишечного тракта и поддержания микрофлоры кишечника. Оба эти фактора напрямую влияют не только на обмен веществ, но и на наш иммунитет, и состояние организма в целом.
Физическая активность
Даже самая сбалансированная диета не поможет ускорить метаболизм, если ваша физическая активность ограничивается походами по маршруту «дом — машина — офис». Особенно важны аэробные нагрузки: быстрая ходьба, бег, плавание, танцы, катание на велосипеде, лыжах или коньках.
Они позволяют насытить кровь, органы и ткани кислородом, что является обязательным условием для обеспечения всех обменных процессов в организме.
Нормализация гормонального фона
Скорость обмена веществ напрямую зависит от состояния гормонального фона человека. Так, к замедлению метаболизма и набору лишнего веса нередко приводит переизбыток в организме гормона стресса кортизола. Поэтому так важно регулярно проверять уровень гормонов и работу органов эндокринной системы — щитовидной железы и надпочечников.
Не менее важно периодически сдавать анализы на наличие в организме витаминов и микроэлементов. Витамины группы B, витамин D, железо, фосфор, кальций, селен, цинк и магний являются важными участниками обмена веществ. При их дефиците нормализовать метаболизм будет крайне сложно.