Врач Яковлева назвала 5 шагов, которые помогут разогнать метаболизм без вреда для здоровья

Если говорить об обмене веществ в целом — это цепь биохимических реакций, которые позволяют поддерживать жизнь организма. Второе название этого процесса — метаболизм. Одновременно в организме происходят тысячи процессов, в это время расщепляются или образуются биомолекулы, которые необходимы для построения новых клеток, их активной работы, синтеза гормонов, усвоения витаминов, минералов, расщепления и отложения жира.

Если метаболизм настроен правильно, человек чувствует себя здоровым. Но можно ли влиять на обмен веществ, вмешиваться в него извне? Об этом «Доктор Питер» поговорил с Александрой Яковлевой, гастроэнтерологом, терапевтом, гепатологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.