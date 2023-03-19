Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Врач Яковлева назвала 5 шагов, которые помогут разогнать метаболизм без вреда для здоровья

Когда мы ищем причины набора веса или недомоганий, нередко врач говорит о нарушении обмена веществ. Можно ли его улучшить в домашних условиях, насколько опасно вмешательство в этот процесс?

19 марта 20232
Разогнать метаболизм без вреда для здоровья
Источник:
iStockphoto

Если говорить об обмене веществ в целом — это цепь биохимических реакций, которые позволяют поддерживать жизнь организма. Второе название этого процесса — метаболизм. Одновременно в организме происходят тысячи процессов, в это время расщепляются или образуются биомолекулы, которые необходимы для построения новых клеток, их активной работы, синтеза гормонов, усвоения витаминов, минералов, расщепления и отложения жира.

Если метаболизм настроен правильно, человек чувствует себя здоровым. Но можно ли влиять на обмен веществ, вмешиваться в него извне? Об этом «Доктор Питер» поговорил с Александрой Яковлевой, гастроэнтерологом, терапевтом, гепатологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

терапия, гастроэнтерология

гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге

Можно, но очень осторожно

Вмешиваться в обмен веществ можно, но делать это следует с умом и только после консультации с врачом: эндокринологом, терапевтом или диетологом. Специалист назначит необходимые анализы, поможет скорректировать рацион и составить план физической активности. Если по каким-то причинам возможности обратиться к врачу у вас нет, часть простейших вмешательств можно проводить самостоятельно.

Главное — действовать мягко и не скупать «чудодейственные» БАДы для разгона метаболизма, реклама которых то и дело встречается в Интернете. С точки зрения медицины, польза подобных добавок никак не доказана, а большинство якобы «жиросжигающих» продуктов дают лишь незначительный эффект. На какие моменты стоит обратить внимание?

Читайте также

Питьевой режим — основа метаболизма

Обменные процессы в клетках организма проходят в жидкой среде, поэтому достаточное потребление жидкости должно стать обязательным условием для нормализации метаболизма. Кроме того, соблюдение питьевого режима помогает улучшить работу органов желудочно-кишечного тракта. Важно помнить, что каждому организму требуется свой объем жидкости.

В среднем это около 30 мл на 1 килограмм веса, однако в зависимости от уровня физической активности и возраста цифры могут быть больше или меньше. В эту норму входит вся потребляемая нами жидкость, включая чай, кофе и даже супы. Тем не менее большую часть ежедневной нормы в идеале должна составлять именно вода, а не чаи или другие напитки.

Сбалансированное питание

Не нужно увлекаться «жиросжигающими» продуктами или стараться есть по 5–6 раз в день, как советуют некоторые блогеры. Залогом нормального обмена веществ является сбалансированный рацион. Это означает, что в вашем ежедневном меню должно быть достаточное количество белков, жиров и углеводов.

Лучше отдать предпочтение легко усваиваемым белкам — яйцам, белому мясу, рыбе. А вот свинина, говядина и другое красное мясо должны присутствовать на столе не чаще 2–3 раз в неделю.

Читайте также

Растительные жиры и клетчатка

В потреблении жиров лучше делать акцент на растительные жиры — рыбу, авокадо, орехи, растительные масла: оливковое, льняное, кунжутное и т.д. Животные жиры, такие как масло, сало или бекон, есть можно, но лучше в ограниченных количествах. Это важно для контроля над уровнем холестерина и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Наконец, для улучшения метаболизма в рацион обязательно стоит включить достаточное количество продуктов с клетчаткой. Это бобовые, зелень, овощи и некоторые сорта круп. Клетчатка необходима для нормализации работы желудочно-кишечного тракта и поддержания микрофлоры кишечника. Оба эти фактора напрямую влияют не только на обмен веществ, но и на наш иммунитет, и состояние организма в целом.

Физическая активность

Даже самая сбалансированная диета не поможет ускорить метаболизм, если ваша физическая активность ограничивается походами по маршруту «дом — машина — офис». Особенно важны аэробные нагрузки: быстрая ходьба, бег, плавание, танцы, катание на велосипеде, лыжах или коньках.

Они позволяют насытить кровь, органы и ткани кислородом, что является обязательным условием для обеспечения всех обменных процессов в организме.

Читайте также

Нормализация гормонального фона

Скорость обмена веществ напрямую зависит от состояния гормонального фона человека. Так, к замедлению метаболизма и набору лишнего веса нередко приводит переизбыток в организме гормона стресса кортизола. Поэтому так важно регулярно проверять уровень гормонов и работу органов эндокринной системы — щитовидной железы и надпочечников.

Не менее важно периодически сдавать анализы на наличие в организме витаминов и микроэлементов. Витамины группы B, витамин D, железо, фосфор, кальций, селен, цинк и магний являются важными участниками обмена веществ. При их дефиците нормализовать метаболизм будет крайне сложно.

Автор текста:Алена Парецкая
Материалы по теме
Эндокринология