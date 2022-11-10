Диетолог Садовская объяснила, какой метаболизм считается нормальным

— Когда пища попадает в организм, начинается процесс расщепления белков, жиров и углеводов. При этом образуется энергия, то самое основное топливо для клеток. Есть жесткий минимум количества калорий, необходимых для выживания, — основной обмен. В среднем это 1 600–1 700 ккал, но все зависит от пола, возраста, массы тела, хронических болезней и даже погоды за окном, — рассказывает врач.

Помимо этого жесткого минимума необходимо учитывать индивидуальный расчет для каждого человека: понятное дело, что маме в декрете, офисному работнику и шахтеру нужно питаться совершенно по-разному.

Однако стоит учитывать, что, как бы вы ни мучили себя диетами или же, наоборот, не переедали, существует идеальный обмен веществ. Именно он обеспечивает постоянство и бережет (или не бережет) вашу фигуру.

Как понять, что ваш метаболизм можно назвать «хорошим» и что он работает на полную мощность?

Есть несложный способ.

Наверняка у вас было такое, что вы по какой-то причине решили несколько дней есть непривычно много для себя, превышая суточный калораж более чем на 500–700 ккал. Все же лежали дня по 3 дома в отпуске или на больничном, обложившись едой и сериалами?

— Так вот, организм реагирует на это, снижая ваш аппетит в последующие дни или недели. И вы автоматически оказываетесь в дефиците калорий и не набираете лишний вес, — говорит Дарья Садовская.

То есть вы едите, что хотите, и при этом не толстеете. Ваш организм оказался в профиците, следовательно, ему теперь какое-то время нужен дефицит. Вот как работает «хороший» метаболизм.