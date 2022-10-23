Когда очень хочется есть: какие продукты помогут обуздать аппетит и не увеличить бока

Тема похудения всегда была окутана множеством мифов. Например, многие до сих пор верят, что сбросить вес можно, только полностью отказавшись от сахара или мучного. Другие же уверены, что уменьшить объемы талии не получится, если не изводить себя тренировками. И чем больше нагрузок, тем лучше.
В любом случае, если вы будете отказываться от вкусной еды или же постоянно бегать кроссы, то ваш организм окажется в сильном стрессе. Ему не нравится, когда вы делаете то, что заставляет вас испытывать неприятные ощущения. Начнется усиленная выработка гормона стресса — кортизола. Вес может либо встать, либо вообще пойти на увеличение.
Есть нужно и белок, и жиры, и углеводы. Не обязательно отказываться от любимой еды, если хотите похудеть. Да, вы можете есть шоколад, но только сократите привычную порцию. И не забудьте добавить в свой рацион некоторые продукты, которые помогут контролировать аппетит. Благодаря этому вы начнете быстрее сбрасывать вес.
Врач-диетолог, эндокринолог
Сельдерей
— В рационе в любом случае, снижает ли вес человек или удерживает его, должен быть полный набор и белков, и жиров, и углеводов. Сельдерей прекрасно выполняет функцию углевода — источника энергии с очень низким калоражем, —
Так, на 100 граммов сельдерея приходится лишь 10–14 килокалорий. За счет большого количества клетчатки организм тратит много сил и энергии на переваривание и усвоение этого продукта. Поэтому сельдерей можно грызть, «когда очень хочется есть, а нельзя».
Однако сильно увлекаться все же не стоит: по словам врача, за день можно съедать 300 граммов сельдерея. Неважно, рано утром или поздно вечером.
Куриное яйцо
Но не все, а только белок.
— Он идеален по своему составу. Содержит полный набор незаменимых аминокислот, то есть тех, которые организм не может синтезировать самостоятельно, — пояснила диетолог.
Хорошо, если вы будете перекусывать яичным белком. Допускается 2 или 3 раза в день.
Однако не стоит демонизировать и желток. Если вы его любите, то ешьте, ведь он богат фосфолипидами, рассказывала «Доктору Питеру» диетолог Наталья Голушко. Желток обладает липотропным действием — оптимизирует жировой обмен и препятствуют ожирению печени. Важно то, что 70 процентов от общего количества фосфолипидов организма занимает лецитин, компонент, необходимый для клеток мозга, нервных волокон и клеточных мембран.
Морковь
Давайте не будем забывать про этот дешевый и полезный овощ: его можно есть целиком, варить, добавлять в мясные блюда, супы, салаты.
— Это источник витаминов группы B, необходимых для адекватной работы центральной нервной системы, витамина А, который заботится о ногтях, о волосах, о красоте и здоровье кожи. Также морковь содержит много сложной клетчатки, — рассказывает Наталья Лазуренко.
И да, морковку тоже можно грызть, когда «хочется, но нельзя». Но все-таки лучше есть ее утром и днем.
Отруби
Отруби — это оболочка злака, нерастворимая клетчатка. Для нашего ЖКТ это «сложный», но полезный продукт: он долго переваривается, стимулирует работу кишечника. Отруби быстро разбухают, наполняя желудок, но не перегружая его. В итоге вы ощущаете себя сытым, говорит диетолог.
— А еще отруби спасают, когда очень хочется что-то пожевать. Держите контейнер с ними под рукой на работе и дома, когда смотрите сериал. Отруби — прекрасная замена чипсам и сладостям, — заключила эксперт.