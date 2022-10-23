Когда очень хочется есть: какие продукты помогут обуздать аппетит и не увеличить бока

Тема похудения всегда была окутана множеством мифов. Например, многие до сих пор верят, что сбросить вес можно, только полностью отказавшись от сахара или мучного. Другие же уверены, что уменьшить объемы талии не получится, если не изводить себя тренировками. И чем больше нагрузок, тем лучше.

В любом случае, если вы будете отказываться от вкусной еды или же постоянно бегать кроссы, то ваш организм окажется в сильном стрессе. Ему не нравится, когда вы делаете то, что заставляет вас испытывать неприятные ощущения. Начнется усиленная выработка гормона стресса — кортизола. Вес может либо встать, либо вообще пойти на увеличение.