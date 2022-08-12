В Роспотребнадзоре рассказали, как замена сахара на мед в рационе влияет на организм

«Ешь мед, он такой полезный», — говорили большинству из нас в детстве. Наверняка когда вы простывали, то заботливая мама или бабушка старались влить в вас как больше чая с медом или малиновым вареньем. В сознании многих с тех пор закрепилось, что мед — это исключительно полезный продукт. А если он такой полезный, значит, можно есть сколько хочешь. Разбираемся, так ли это на самом деле.
Чем полезен мед
В 100 граммах натурального меда содержится:
белки, жиры, углеводы,
витамины группы В,
кальций,
железо,
магний,
фосфор,
цинк,
калий и натрий.
Этот продукт также богат антиоксидантами (чем цвет меда темнее, тем их больше). Неудивительно, что мед называют «идеальным горючим топливом». Он прекрасно подходит для спортсменов в качестве источника энергии до и после тренировки,
А еще:
мед положительно влияет на уровень холестерина;
уменьшает болевые ощущения при язве желудка и других желудочно-кишечных расстройствах;
оказывает антибактериальный, противогрибковый эффект;
уменьшает раздражение горла при кашле;
укрепляет иммунную систему;
считается отличным пробиотиком. В состав меда входят до 6 видов лактобацилл и 4 вида бифидобактерий.
Можно ли заменить медом сахар?
Давайте по порядку. Исследования показали, что такая замена — хороший ход, ведь фактически она может помочь предотвратить увеличение веса, а также снизить уровень сахара в крови.
Ученые также выяснили, что по сравнению с сахаром мед может снизить уровень триглицеридов в сыворотке крови. Еще одно исследование показало, что свежий мед может активировать гормоны, которые подавляют аппетит.
Но! Во всем должна быть мера. Важно помнить, что мед — это тоже сахар. Им, в первую очередь, не стоит увлекаться людям с лишним весом и сахарным диабетом.
Врач-диетолог
- Ошибочно думать, что мед — это сахарозаменитель. На самом деле это обычный естественный сахар, в нем есть те же простые углеводы: глюкоза и фруктоза. Поэтому им тоже нельзя злоупотреблять, - рассказывала диетолог.
В одной чайной ложке меда содержится около 30 ккал. Суточная норма — 2-3 чайные ложки в день. То есть, если вы вместо 2-3 чайных ложек сахара съедите 2-3 чайные ложки меда, то это, несомненно, будет полезнее. Но никак не больше.
Важно также учитывать, что некоторые растения-медоносы, точнее, их пыльца может вызвать аллергию. Перед тем, как включать мед в свой рацион, проверьте, нет ли у вас на него аллергической реакции. Прежде всего это касается детей.
И, конечно же, стоит помнить про высокий гликемический индекс продукта и обилие углеводов в составе.
Что еще важно знать про мед
Мед может вызвать пищевое отравление;
Если съесть много меда, то может появиться сильная боль в животе;
Мед снижает уровень артериального давления, а это опасно для гипотоников.
Как правильно есть мед
Самое главное — мед не нужно нагревать, говорит диетолог. При высоких температурах он теряет полезные свойства, прежде всего, антимикробные. То есть, у вас остается бесполезное лакомство с избытком простых углеводов. Чай с медом — классический пример.
Если не злоупотреблять медом, то он, несомненно, принесет пользу. А чтобы мед не портился, храните его в сухом и темном месте.