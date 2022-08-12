В Роспотребнадзоре рассказали, как замена сахара на мед в рационе влияет на организм

Можно ли заменить медом сахар?

Давайте по порядку. Исследования показали, что такая замена — хороший ход, ведь фактически она может помочь предотвратить увеличение веса, а также снизить уровень сахара в крови.

Ученые также выяснили, что по сравнению с сахаром мед может снизить уровень триглицеридов в сыворотке крови. Еще одно исследование показало, что свежий мед может активировать гормоны, которые подавляют аппетит.

Но! Во всем должна быть мера. Важно помнить, что мед — это тоже сахар. Им, в первую очередь, не стоит увлекаться людям с лишним весом и сахарным диабетом.