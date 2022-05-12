Аллергиков становится все больше

Во всем виноват пандемийный 2020 год — тогда плановая медицинская помощь была ограничена, люди не могли пройти плановые обследования. Кроме того, из-за объявления пандемии диагностика сезонной аллергии не входила в первостепенные задачи врачей и пациентов.

«Естественно, что спрос на аллергологическое обследование вырос в 2021 году, причем в группе мужчин и женщин в возрасте 18-45 лет, которая включает в себя активное работающее население. Такой рост спроса прямо пропорционален росту числа плановых обследований в 2021 году», — говорит аллерголог.

Так, согласно статистике, от года к году наблюдается рост числа положительных результатов определения специфических IgЕ к аллергенам пыльцы деревьев. Это объясняется многими факторами, но одна из главных причин — постоянно растущая урбанизация населения, а в городах, как известно, растительный мир не отличается разнообразием, поэтому иммунная система горожан не успевает натренироваться и реагирует на пыльцу растений все чаще и чаще.