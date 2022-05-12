Начиная с конца апреля в разных уголках России начинается цветение растений: на деревьях набухают почки, появляются первые зеленые побеги, в воздухе летает пыльца. Красиво и приятно, если у вас нет сезонной аллергии. А вот аллергики настоящему приходу весны рады далеко не всегда.
врач-аллерголог-иммунолог «Инвитро — Воронеж».
Аллергиков становится все больше
Во всем виноват пандемийный 2020 год — тогда плановая медицинская помощь была ограничена, люди не могли пройти плановые обследования. Кроме того, из-за объявления пандемии диагностика сезонной аллергии не входила в первостепенные задачи врачей и пациентов.
«Естественно, что спрос на аллергологическое обследование вырос в 2021 году, причем в группе мужчин и женщин в возрасте 18-45 лет, которая включает в себя активное работающее население. Такой рост спроса прямо пропорционален росту числа плановых обследований в 2021 году», — говорит аллерголог.
Так, согласно статистике, от года к году наблюдается рост числа положительных результатов определения специфических IgЕ к аллергенам пыльцы деревьев. Это объясняется многими факторами, но одна из главных причин — постоянно растущая урбанизация населения, а в городах, как известно, растительный мир не отличается разнообразием, поэтому иммунная система горожан не успевает натренироваться и реагирует на пыльцу растений все чаще и чаще.
Кого поллиноз любит сильнее: мальчиков или девочек
Весной наибольшей аллергенной активностью обладает пыльца:
березы,
ольхи,
орешника,
дуба,
ясеня.
Распространенное заблуждение: примерно в это же время цветет и тополь, но его пыльца не столь аллергенна, как это принято считать. Тополиный пух в большей степени — это механический раздражитель, он транспортирует на себе пыльцевые зерна цветущих в большом количестве. Чемпионом среди активных аллергических раздражителей считается мелкая пыльца березы, которая способна распространяться ветром на большие расстояния.
По данным ВОЗ, поллинозом могут страдать как дети, так и взрослые, независимо от пола, возраста и хронических болезней. Если ориентироваться на статистику, то среди детей от аллергии чаще страдают мальчики, у взрослых же ситуация обратная — положительные аллергопробы чаще проявляются у женщин.
Про симптомы
Типичные симптомы аллергии — это чихание, покрасневшие глаза, слезоточивость, зуд, потекший нос и припухшее горло. Однако познания врачей об аллергических заболеваниях постоянно расширяются, становится понятно, что есть и весьма нетипичные симптомы, говорит Людмила Маховая.
К ним можно отнести:
трудности с мочеиспусканием;
желание ходить в туалет гораздо чаще, особенно по ночам;
рвота;
желудочно-кишечные расстройства (вздутие, газообразование, диарея).
Эти симптомы — повод пройти углубленное аллергическое обследование, особенно, если у вас есть что-то из списка типичных симптомов.
Статистика: мужчины чихают чаще
После масштабного исследования, которое проводила компания «Инвитро» выяснилось, что в 2021 году в 1,8 раза выросло число людей, которые сдавали анализы на сезонную аллергию, по сравнению с 2020 годом.
Кроме того удалось установить, что у 52% мужчин из тех, кто сдавал тесты, диагноз подтвердился. Также среди населения моложе 18 лет мальчики сдают анализы на выявление сезонной аллергии на 64% чаще, чем девочки.
В ходе исследования были рассмотрены результаты около 2,5 тысяч пациентов за 2020 год и более 4,5 тысяч за 2021 год в возрасте от 14 лет. География исследования — все регионы РФ.
Цифры
Женщин с сезонной аллергией на пыльцу растений:
До 18 лет — 43%
От 18 до 45 — 39%
От 45 до 65 — 19%
Старше 65 лет — 29%
В среднем женщин-аллергиков — около 38%.
Мужчины с сезонной аллергией на пыльцу растений:
До 18 лет — 51%
От 18 до 45 — 57%
От 45 до 65 — 37%
Старше 65 лет — 17%
В среднем мужчин-аллергиков — около 52%.