Аллергики, чтобы бороться с крайне мучительными, неприятными и порой опасными для здоровья симптомами сезонной или круглогодичной аллергии, должны принимать препараты, которые им назначает врач. Но ситуация в нашей стране и мире иногда ставит людей в ситуацию, когда нужно выбирать — или покупать препарат по крайне высокой (иногда, искусственно завышенной) цене или отказаться от лечения.

«Доктор Питер» обратился с вопросом о том, можно ли заменить препараты от аллергии на дешевые аналоги, если банально нет денег их купить, либо в аптеках просто нет нужного лекарства, к врачу-педиатру, аллергологу-иммунологу Euromed Kids Артему Батину.