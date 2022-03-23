Как подобрать дешевый аналог привычного средства от аллергии: список препаратов и правила замены
Еще пара недель — и спрос на антигистаминные препараты резко вырастет. Это связано с сезонными поллинозами, которые в этом году из-за холодной погоды стартуют несколько позже обычного. Но если лекарство стало не по карману, как быть?
24 марта 2022
Аллергики, чтобы бороться с крайне мучительными, неприятными и порой опасными для здоровья симптомами сезонной или круглогодичной аллергии, должны принимать препараты, которые им назначает врач. Но ситуация в нашей стране и мире иногда ставит людей в ситуацию, когда нужно выбирать — или покупать препарат по крайне высокой (иногда, искусственно завышенной) цене или отказаться от лечения.
«Доктор Питер» обратился с вопросом о том, можно ли заменить препараты от аллергии на дешевые аналоги, если банально нет денег их купить, либо в аптеках просто нет нужного лекарства, к врачу-педиатру, аллергологу-иммунологу Euromed Kids Артему Батину.
Артем Батин
Аллергология-иммунология, педиатрия
Педиатр, аллерголог-иммунолог
Дефицит препаратов
На сегодняшний день самой животрепещущей темой во многих медицинских изданиях и сообществах стало обсуждение вопроса возможного дефицита или полного отсутствия лекарственных средств зарубежных производителей. Пока что официального отказа от поставок препаратов ни от одной из мировых фармацевтических компаний не было.
Да, были заявления о снижении объемов инвестиций в отечественную сферу развития, отказе о проведении новых клинический испытаний и рекламных кампаний.
В связи с повышенным спросом, который был создан искусственно, многие люди-аллергики закупили свои привычные лекарства на несколько месяцев (и даже лет!) вперед. При этом следует отметить, что специалисты категорически против таких закупок впрок, поскольку определенные группы препаратов требуют особых условий хранения. Например, препараты для АСИТ Сталлержен должны находиться в условиях холодильника при температуре +2… +8 С.
Из-за таких хаотичных закупок, некоторые пациенты оказались в ситуации: препарат нужен сейчас, но его нет в аптеке, а ближайшая поставка только через несколько дней или недель. В таких случаях можно и нужно подумать о дженериках.
Подчеркнем: это не призыв бросать свои дорогие оригинальные лекарственные препараты и переходить в срочном порядке на дешевые и всегда доступные дженерики. Это лишь практическая рекомендация, как можно поступить в условиях внезапно возникшего дефицита.
О дженериках и их производстве
Но прежде, пара слов — что такое дженерики. Любой препарат-дженерик — это фактически хорошо воссозданная копия оригинального препарата. Изначально при создании оригинального лекарства фирма-производитель получает исключительные права на производство (сроком 10 лет), после истечения патента другие компании могут предложить свой вариант препарата — с той же молекулой действующего вещества.
Но при этом может сильно отличаться способ производства (получения) действующего вещества, могут быть другие вспомогательные вещества и даже форма выпуска — таблетка, капсула и т.д.
Дженерики, в отличие от оригинальных лекарственных средств, не подвергаются тщательным испытаниям и клиническим исследованиям: считается, что молекула действующего вещества уже изучена, и единственное исследование, которое проводят — это определение биоэквивалентности. Это изучение концентрации и длительность пребывания действующего вещества в крови у пациентов, получивших дженерик.
При соблюдении данных условий ожидается, что от дженерика можно ожидать той же эффективности и безопасности, что и от оригинального препарата.
Итак, когда мы уже разобрались с различием оригинальных препаратов и дженериков, теперь собственно краткая инструкция для всех пациентов, которым требуется замена препарата:
Абсолютно все замены препаратов с оригинальных препаратов на дженерики осуществляются только по согласованию с лечащим врачом. В частных клиниках для этого очень удобно воспользоваться дистанционной консультацией.
Чтобы не пришлось обращаться к врачу снова по причине того, что рекомендованного дженерика не оказалось в ближайших аптеках (и вообще в аптеках города!), лучше сразу обсудить несколько возможных вариантов замены.
Самостоятельно вы можете посмотреть на сайтах-справочниках лекарственных средств Видаль или РЛС. В поисковую строку вводите название вашего лекарственного препарата.
На открывшейся странице находите действующее вещество и ссылку на список препаратов, которые являются дженериками с аналогичным действующим веществом. Эта информация поможет вам в случае необходимости уточнить полный список возможных дженериков для замены оригинального препарата.
Прежде чем идти в аптеку, обязательно согласовать замену оригинального лекарственного препарата на дженерик с лечащим врачом. Врачи, особенно в своей специальности, часто замечают, что определенный дженерик работает у пациентов хуже оригинального препарата или других дженериков. Не пренебрегайте профессиональной врачебной помощью. Не назначайте и меняйте препараты по своему усмотрению.
Важная деталь
Касательно основных групп препаратов, применяемых в аллергологии: на сегодняшний день представители практически всех ключевых производителей лекарственных средств, применяемых в аллергологии, а также вакцин, эмолентов и другой уходовой косметики, препаратов для АСИТ дают информацию о том, что никаких прекращений поставок не ожидается.
Исключением стала Французская фармкомпания Sanofi («Но-шпа», «Магне B6», «Лазолван», «Зодак»). Она прекращает поставки в Россию и Белоруссию.
Подбираем аналоги: выбор редакции
Мы взяли несколько препаратов из группы антигистаминных средств и подобрали их аналоги.
Эриус 5 мг 10 шт (действующее вещество — дезлоратадин), средняя цена по аптекам — от 850 руб. Аналогами могут стать:
Дезлоратадин 5 мг 10 шт (производитель Надежда Фарм) средняя цена — 195-200 руб.
Дезлоратадин 5 мг 10 шт (производитель Вертекс), средняя цена — 220-250 руб.
Дезлоратадин 5 мг 10 шт (производитель Татхимпрепараты) средняя цена 185 руб.
Лордестин 5 мг (Гедеон Рихтер). Цена — около 900 руб., но это упаковка 30 шт.
Зодак 5 мг (производитель Санофи) 28 таблеток, действующее вещество — левоцитиризин, средняя цена — около 850 руб. Аналогами могут стать:
Левоцетиризин-ВЕРТЕКС 5 мг (производитель Вертекс), упаковка из 10 таблеток стоит около 200 руб.
Левоцитиризин 5 мг (производитель Озон), упаковка из 14 таблеток стоит 250-270 руб.
Супрастинекс 5 мг (производитель Эгис), упаковка из 14 таблеток — от 400 руб.
Кестин 10 мг (производитель Индустриас Фармасеутикас Алмиралл С.Л.) упаковка 10 таблеток, цена около 800 руб.
Аналогами могут стать:
Эспа-Бастин 10 мг (производитель Эсфарма), упаковка на 10 таблеток — от 203 руб.
Кестин 10 мг (производитель Никомед), упаковка на 10 таблеток стоит 330 руб.
Также мы сравнили цену на спреи для носа с гормональным компонентом.
Назонекс Аллерджи — 50 мкг 180 доз (производитель Шеринг Плау) — цена от 1300 руб.
Аналогами могут стать:
Момат Рино 50 мкг 120 доз (производитель Гленмарк Фармасьютикалз Лтд), цена от 450 руб.
Нозефрин 50 мкг 120 доз (производитель Вертекс), цена около 700 руб.
Дезринит 50 мкг 140 доз (производитель Тева), цена около 535 руб.