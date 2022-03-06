Существует аллергия на пищу, которая может проявляться реакциями со стороны кожи, слизистых, дыхательной системы и пищеварения. Но помимо нее есть и пищевая непереносимость — при ней организм негативно реагирует на продукты, особенно, если они употребляются в большом объеме. В чем же тогда разница?

Она есть: при аллергии всеми реакциями руководит иммунная система, а при непереносимости — это проблемы ферментов, обмена веществ, поступления в организм с пищей определенных веществ (тирамин, гистамин, консерванты и другая пищевая химия). Не всегда просто определить — какая это реакция, но это важно сделать потому, что подходы к лечению могут различаться. И пищевая аллергия — опаснее непереносимости, могут быть очень тяжелые реакции.