Существует аллергия на пищу, которая может проявляться реакциями со стороны кожи, слизистых, дыхательной системы и пищеварения. Но помимо нее есть и пищевая непереносимость — при ней организм негативно реагирует на продукты, особенно, если они употребляются в большом объеме. В чем же тогда разница?
Она есть: при аллергии всеми реакциями руководит иммунная система, а при непереносимости — это проблемы ферментов, обмена веществ, поступления в организм с пищей определенных веществ (тирамин, гистамин, консерванты и другая пищевая химия). Не всегда просто определить — какая это реакция, но это важно сделать потому, что подходы к лечению могут различаться. И пищевая аллергия — опаснее непереносимости, могут быть очень тяжелые реакции.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Непереносимость пищи бывает разная
Традиционное определение пищевой непереносимости — это аномальные реакции организма на определенную пищу, которые не связаны с реакциями иммунной системы. Но зачастую под непереносимостью люди подразумевают свои индивидуальные реакции, сформированные у них в течение жизни.
Так, если человека в детстве заставляли есть какой-либо продукт или пугали едой, у них может сформироваться психологическая непереносимость пищи. От одного ее вида могут возникать крайне неприятные реакции, но они связаны с мозгом, а не телом.
Например, если в детстве бабушка заставляла есть манную кашу с комочками, а вы через силу ели и плакали, во взрослом возрасте малейшие комочки в однородной пище (не обязательно манной каше) могут вызвать приступы рвоты.
Второй вариант — это недостаток фермента, который расщепляет определенные компоненты пищи. Классический пример этой реакции — непереносимость лактозы молока. При употреблении молока, особенно, если его не пара ложек в кофе, а целый стакан, может возникнуть бурление в животе, сильные спазмы и длительная диарея (пока весь продукт не покинет кишечник). На фоне этой неприятности возможно раздражение кожи в промежности, трещины прямой кишки, тошнота из-за резких схваткообразных болей в кишечнике.
Третий вариант — так называемые псевдоаллергические реакции — они не относятся к настоящей аллергии, в их основе лежит не реакция иммунной системы. Употребление продуктов, в которых содержится много тирамина или гистамина, воздействуют на пищеварение, кожу или другие органы схожим с аллергией образом, но при этом собственная иммунная система тут не причем. В этом случае нужно съесть достаточно много продукта (например, клубники или мандаринов), чтобы появилась сыпь. Пара штучек никаких реакций не вызовет.
Типичный пример псевдоаллергичесой реакции — сыпь и краснота кожи в ответ на бокал красного вина. Пара бокалов, выпитых на вечеринке, могут привести к тому, что кожа покрывается пятнами и папулами, а еще вдобавок болит голова и может тошнить. Все это — заслуга гистамина, которого в красном вине достаточно много.
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При аллергии в ход идут опасные антитела
Итак, мы определили, что пищевая непереносимость — это повышенная чувствительность неаллергического характера в отношении какого-либо продукта или напитка. В результате этой чувствительности могут проявляться проблемы со здоровьем разной степени тяжести. Реакция протекает с разными клиническими симптомами:
боль в животе, вздутие, нарушение стула;
отеки, красные пятна на коже;
гормональные нарушения, вегетативные реакции.
При пищевой аллергии в организме образуются определенные иммунологические комплексы, которые и вызывают ответную реакцию организма. Прежде всего, при первом контакте с опасным веществом вырабатываются антитела IgE.
Их называют реагинами за то, что они могут очень быстро отреагировать на появление аллергена в теле (даже если это совсем крошечное количество опасной пищи, буквально грамм). И при повторном попадании этого же аллергена происходит супер быстрая защитная реакция (часто в течение нескольких минут). Она проявляется покраснением и высыпаниями, зудом кожи, нарушением дыхания, рвотой и даже отеком Квинке.
У непереносимости сроки другие
При пищевой непереносимости тело реагирует на избыток раздражающе пищи, но вырабатываются другие антитела — IgG, а защитная реакция организма будет медленной (разовьется спустя несколько часов или даже суток).
Именно поэтому крайне сложно самостоятельно выявить причинно-следственную связь между употребляемым продуктом и беспокоящими симптомами.
Аллергия не копится, непереносимость — может
Если мы говорим об истинной аллергии — у нее нет зависимости от дозы. Реакция разовьется хоть на 1 грамм вещества, хоть на тонну. Примером может служить реакция на арахис: достаточно следов этого ореха в продукте, чтоб организм среагировал сильнейшей сыпью или отеком Квинке.
Кстати, именно для таких людей сегодня производители на этикетках пишут «может содержать следы арахиса, глютена и т.д.»
А вот при непереносимости ситуация другая — маленький кусочек пищи организм может усвоить вполне благосклонно (за редким исключением и если речь идет о психологии). Но если вы переусердствуете и, например, вместо одного мандарина съедите целый кулек — будет плохо. Реакции могут возникать как со стороны пищеварения, так и кожи.
Постоянное употребление продуктов, которые вызывают пищевую непереносимость, приводит к накоплению иммунных комплексов, которые неблагоприятно влияют на организм человека, вызывая ряд хронических заболеваний и различных неприятных симптомов.
Как выявить непереносимость
На данный момент имеются специальные тесты, которые могут выявить пищевую непереносимость. К таким, например, можно отнести ImmunoHealth. В зависимости от мощности лаборатории он за один раз может определить 111 разных опасных веществ. Однако стоит это тестирование достаточно дорого.
Как быть с едой, если есть непереносимость
Если человек не переносит какой-то продукт, ему на всю жизнь придется о нем забыть или со временем это пройдет? Это один из главных вопросов, с которым нужно разобраться.
При аллергии все однозначно и четко — да, аллерген исключить раз и навсегда!
При непереносимости на всю жизнь забывать продукт не надо, а вот ограничить употребление однозначно придется. Пищевая непереносимость того или иного продукта никуда не денется, но когда мы уменьшим поступление данного продукта, то уменьшится и образование комплексов, которые причиняют вред организму.