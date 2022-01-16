В холодное время года кожа испытывает повышенную нагрузку, поэтому в это время чаще возникают обострения экземы или первый раз проявляется атопический дерматит. Особенно страдает кожа на открытых участках — лице, кистях рук.

Предрасположенность к зимней экземе создается при наличии проблем с пищеварением, когда хуже усваиваются витамины, минералы и необходимые биологически активные соединения, а также у тех, кто имеет проблемы со щитовидной железой (кожа хуже защищена из-за дефицита гормонов). Как же нам защититься и почему зимой экзема часто «поднимает голову», мы уточнили у дерматовенеролога Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Смирновой Дарьи.