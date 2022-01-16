В холодное время года кожа испытывает повышенную нагрузку, поэтому в это время чаще возникают обострения экземы или первый раз проявляется атопический дерматит. Особенно страдает кожа на открытых участках — лице, кистях рук.
Предрасположенность к зимней экземе создается при наличии проблем с пищеварением, когда хуже усваиваются витамины, минералы и необходимые биологически активные соединения, а также у тех, кто имеет проблемы со щитовидной железой (кожа хуже защищена из-за дефицита гормонов). Как же нам защититься и почему зимой экзема часто «поднимает голову», мы уточнили у дерматовенеролога Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Смирновой Дарьи.
Дарья Смирнова
дерматология, венерология
Дерматовенеролог Европейского Медицинского Центра (ЕМС)www.instagram.com/emc_medical_center/
Почему зимой кожа «болеет»?
Вполне понятно, почему в холодное время года, когда на улице мороз, кожа страдает сильнее. Все дело в том, что замерзшая кожа быстрее и проще повреждается, она сильно сохнет, склонна к раздражению от малейших воздействий. Низкая температура ведет к спазму капилляров под кожей, которые ее питают. Это приводи к тому, что процессы метаболизма на морозе тормозятся, кожа получает меньше необходимых ей соединений.
На морозе не так активны сальные железы, которые создают тонкую гидролипидную пленку, защищающую от агрессии внешней среды, и увлажняют поверхность, удерживают влагу в верхних слоях эпидермиса.
За счет холодного воздуха, в том числе при ветре и осадках, происходит пересушивание кожи, она становится менее эластичной, клетки быстрее отмирают, поверхность шелушится.
Сильнее других от зимней экземы страдают те, у кого кожа склонна к аллергическим реакциям, очень чувствительная и тонкая, а также дети до 10-12 лет, люди пожилого возраста.
Какие проявления бывают чаще всего?
Именно зимой экзема может «вылезти» впервые, либо она чаще обостряется, усиливается и плохо поддается лечению. Внешние проявления достаточно характерные и яркие:
красные пятна размером от 2-3 мм до 5-рублевой монеты и более;
кожа грубеет, сильно шелушится, на поверхности появляются трещинки;
над трещинками могут появляться корочки, имеющие медово-желтый цвет;
могут появиться мелкие пузырьки, которые зудят;
ощущается сильная стянутость, дискомфорт, периодически кожа «горит».
Из-за жжения, зуда и стянутости люди с экземой постоянно почесывают больные места, что только ухудшает ситуацию: области трещин и расчесов воспаляются, в ранки попадают бактерии, возникает нагноение, повышается температура, присоединяется болезненность.
Страдают лицо и руки?
Чаще всего краснота и пузырьки возникают на лице, а сухость, грубая кожа — на тыльной поверхности кистей. Но помимо них страдают и те участки кожи, которые спрятаны под слоем теплой одежды. Это коленки и локти, наружная поверхность бедер и предплечья.
Примерно у 15% людей высыпания на коже выявляются только и исключительно зимой. И чем сильнее морозы, тем острее проявления на коже.
Как ухаживать зимой за руками и лицом, чтоб не допустить экземы?
Сухость кожи рук и лица — распространенная зимняя проблема, но в этом сезоне она усугубилась все еще не прекращающейся пандемией, когда необходимо часто мыть руки, использовать антисептики и носить перчатки.
Вообще, горячая вода в зимнее время в сочетании с частым использованием мыла — это всегда был фактор риска, а когда мы стали мыть руки в несколько раз чаще — проблема стала актуальнее. Добавим сюда спиртовые антисептики, которые сушат и без того проблемную кожу — вот и экзема. Как же сохранить мягкость, гладкость, эластичность и целостность кожи в такое непростое время?
Советы дерматолога
По возможности ограничить контакт с водой. Использовать щадящие антисептики для рук с увлажняющими компонентами или противомикробные растворы на водной основе.
Регулярно использовать эмоленты! Уточним, что эмоленты — это увлажняющие средства с высоким содержанием физиологических липидов для восстановления и защиты кожного барьера. Они комплексно воздействуют сразу на факторы возникновения сухости и раздражения. Рынок фармакосметики предлагает огромный выбор линеек увлажняющих средств, можно подобрать любое подходящее конкретно вам средство. Но нужно выбирать средства в аптеке, а не в магазинах бытовой химии.
Несколько раз в неделю на ночь в зимнее время рекомендуется наносить эмоленты более толстым слоем в качестве «маски». На руки можно дополнительно надевать хлопчатобумажные перчатки для усиления эффекта увлажнения.
Не стоит забывать про обогащение рациона питания продуктами, богатыми Омега-3 и витамином D (если нет возможности расширить рацион, можно применять добавки). Обязательно следует пить больше воды.
Необходимо следить за уровнем увлажненности воздуха дома. Оптимальный уровень влажности в помещении — 40–60 %.
Справиться с сухостью может увлажнитель воздуха, но если его нет, можно развесить в комнатах мокрые полотенца и менять их по мере высыхания, расставить на подоконники миски с водой.
Лечение экземы — только с врачом
Не стоит забывать, что лечение экземы требует комплексного подхода. В каждом отдельном случае в зависимости от клинической картины необходим индивидуальный подбор медикаментозного лечения. Поэтому при любых проявлениях экзематозного дерматита требуется консультация доктора. Дерматологи помогут вам справиться с острыми проявлениями экземы и дадут рекомендации по дальнейшему уходу за кожей, чтобы избежать обострений в будущем.
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