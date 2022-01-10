Жирное как масленый блин лицо, черные точки и прыщи — с этими проблемами сталкиваются, увы, не только подростки.

Кожа, склонная к жирности — самый распространенный тип кожи и наиболее проблемный, причем у некоторых она такой остается даже в зрелом возрасте.

Женщины, которые обладают таким типом кожи, зачастую тратят баснословные деньги на уходовые средства и косметику, которая может скрыть неэстетичный блеск и воспаления. Однако не все задумываются о том, что кожу можно привести в норму, наладив питание.

Нутрициолог Надежда Ершова рассказала «Доктору Питеру» о том, что не стоит есть людям с жирной кожей, а какие, напротив, стоит добавить в свой рацион.