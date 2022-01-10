Жирное как масленый блин лицо, черные точки и прыщи — с этими проблемами сталкиваются, увы, не только подростки.
Кожа, склонная к жирности — самый распространенный тип кожи и наиболее проблемный, причем у некоторых она такой остается даже в зрелом возрасте.
Женщины, которые обладают таким типом кожи, зачастую тратят баснословные деньги на уходовые средства и косметику, которая может скрыть неэстетичный блеск и воспаления. Однако не все задумываются о том, что кожу можно привести в норму, наладив питание.
Нутрициолог Надежда Ершова рассказала «Доктору Питеру» о том, что не стоит есть людям с жирной кожей, а какие, напротив, стоит добавить в свой рацион.
Надежда Ершова
Правильное питание, медицина
Нутрициолог, провизор, эксперт по рациональному питанию и член Ассоциации нутрициологов
Какие продукты нельзя есть людям с жирной кожей (или хотя бы сократить их потребление)
1. Продукты с высоким содержанием жира
Это жирные, жареные, копченые рафинированные продукты, полуфабрикаты — жареная картошка (и фри в том числе), свиная рулька, бургеры, покупная пицца, жирные сорта мяса (свинина, баранина, особенно в жареном виде), колбасные изделия, магазинные пельмени.
По словам специалиста, все эти продукты могут спровоцировать избыточную выработку кожного сала из-за высокого содержания жиров.
- В результате происходит закупорка пор, при присоединении инфекции появляются прыщи, — поясняет Ершова.
2. Покупные соусы
- Соусы из супермаркета содержат в составе огромное количество рафинированных масел, сахара, усилителей вкуса и красителей. Плюс ко всему они очень калорийны, и контролировать их количество всегда сложно, — поясняет специалист.
3. Сладости, рафинированный сахар
Сюда же относятся, говорит Ершова, сдобные булочки, пирожные и торты.
- Сахар буквально вытягивает из клеток кожи воду, что замедляет метаболизм и выход продуктов обмена — возникает воспаление, — поясняет нутрициолог.
4. Молочные продукты
Особенно аккуратно нужно обходится с обезжиренными молочными продуктами, говорит эксперт.
- Уже доказано, что регулярное употребление молока может способствовать появлению акне. Причем обезжиренное молоко сильнее провоцирует высыпания.
Кстати, далеко не всякое альтернативное молоко подойдет для людей с проблемной кожей.
5. Алкоголь
Ни для кого не секрет, что спиртное пагубно влияет на наш организм. Для кожи горячительные напитки тоже вредны, подчеркивает нутрициолог.
- Помимо токсического действия сильно обезвоживает кожу, провоцируя микротрещины, которые при присоединении бактерий также вызывают воспаление, — говорит Ершова.
Как питаться людям с жирной кожей
По словам нутрициолога, для того, чтобы не иметь проблем с таким типом кожи, важно выстроить здоровое, сбалансированное питание.
В целом залогом красивой кожи можно считать следующую формулу: достаточное количество белка в рационе + овощи/фрукты, богатые клетчаткой + вода.
Кроме того, есть еще несколько полезных советов насчет рациона:
Для восполнения дефицита белка хорошо подойдут диетические сорта мяса, такие как курица, индейка, кролик.
Из овощей и фруктов можно все — содержащаяся в них клетчатка — естественное очищение организма. При этом желательно не злоупотреблять сладкими фруктами, такими как: хурма, инжир, виноград, дыня, бананы
Вода из расчета 30 мл на 1 кг массы тела — это естественная детоксикация, выведение продуктов распада из клеток кожи + поддержание увлажненности. Жирная кожа очень часто бывает обезвоженной.
Кстати
Зимой некоторые сталкиваются с противоположной проблемой: нередко в мороз кожа становится сухой и тусклой. О том, как бороться с этой проблемой, читай ЗДЕСЬ.
Комментарии1