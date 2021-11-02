Дерматолог Скорогудаева назвала 2 симптома постковида, которые видно на коже

Больше чем за год симптомы коронавируса сильно изменились, стала иначе протекать и сама болезнь. Как говорят врачи, виной тому — обилие мутаций. Новые штаммы все тяжелее переносятся, в реанимацию стали попадать даже молодые люди с сильным иммунитетом и без хронических заболеваний.

Из-за этого также изменились и симптомы постковидного синдрома. Врачи стали выявлять все новые и новые последствия болезни. Так, по словам врача-дерматолога, кандидата медицинских наук Ирины Скорогудаевой, переболевшие новой инфекцией стали жаловаться на постакне или покраснения на ногах.

Такие последствия сейчас встречаются довольно редко, говорит врач. Однако это не было большой неожиданностью: вирус циркулирует по всему организму, поэтому поражения могут быть зафиксированы везде.