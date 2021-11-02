Дерматолог Скорогудаева назвала 2 симптома постковида, которые видно на коже

Больше чем за год симптомы коронавируса сильно изменились, стала иначе протекать и сама болезнь. Как говорят врачи, виной тому — обилие мутаций. Новые штаммы все тяжелее переносятся, в реанимацию стали попадать даже молодые люди с сильным иммунитетом и без хронических заболеваний.
Из-за этого также изменились и симптомы постковидного синдрома. Врачи стали выявлять все новые и новые последствия болезни. Так, по словам врача-дерматолога, кандидата медицинских наук Ирины Скорогудаевой, переболевшие новой инфекцией стали жаловаться на постакне или покраснения на ногах.
Такие последствия сейчас встречаются довольно редко, говорит врач. Однако это не было большой неожиданностью: вирус циркулирует по всему организму, поэтому поражения могут быть зафиксированы везде.
«Вообще поначалу, когда была первая волна коронавируса, описывали варианты, что могут быть высыпания преимущественно на ногах, а на лице реже. Я постковид видела в виде тяжелого акне. Возникает не покраснение, а элементы, связанные с васкулитом. В самом начале это похоже на синяк», — объяснила врач телеканалу
Эксперт также напомнила, что легкие — это «входные ворота» для коронавируса. Изначально на вирус рецепторы реагируют именно там, однако потом инфекция «расходится» по всему организму, поэтому последствия могут быть на любой части тела.
По этой причине появляется васкулит (группа заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление сосудов — артерий, артериол, капилляров, венул и вен — Прим. ред.).
«Кто-то не обращал внимания на ноги, а потом увидели что-то типа нескольких синячков. При этом процессе повреждаются сосуды», — заявила Скорогудаева.
Переболевшие ковидом часто жалуются врачам на выпадение волос и высыпания на коже. Как рассказали «Доктору Питеру» в ГорКВД, врачи пока не установили исключительно «ковидных» кожных проблем — многие из них возникают и при других заболеваниях.
Есть и такая закономерность: чем тяжелее протекало заболевание, тем дольше будет тянуться постковидный синдром. Как уже известно, инфекцию тяжело переносят люди с лишним весом. Оказалось, что коронавирус на самом деле очень любит жир, говорят исследователи. Он помогает вирусу прекрасно себя чувствовать и размножаться внутри организма.
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