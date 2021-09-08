Ученые исследовали 203 симптома, который называли те, кто перенес коронавирус и живет с его последствиями. Опытным путем удалось выяснить, что на одного пациента приходится от 30 до 75 из них. При этом вирус затрагивает практически все системы организма, говорится в исследовании медицинского журнала
Сейчас во всем мире проходят исследования, какой же «шлейф» тянется за вирусом, и к каким последствиям это приведет. Но уже сейчас понятно, какую нагрузку испытывают многие больные с постковидом. ВОЗ даже включила понятие «постковидный синдром» в классификатор болезней человека. Им страдают не менее 10 процентов людей, перенесших инфекцию. А риск образования тромбов и вовсе опасен для трети переболевших.
Органы дыхания
Непроходящая одышка при физических нагрузках и в покое;
ощущение неполного вдоха;
боль в области грудной клетки, связанная с повреждением в легких;
фиброз легких.
Сердечно-сосудистая система
Тяжелая одышка с тахикардией (учащенным пульсом);
сердечная недостаточность;
кардиомиопатия;
острый коронарный синдром;
миокардит;
нарушение системы гемостаза (свертываемости крови).
Желудочно-кишечный тракт
Боли в области живота;
потеря аппетита;
расстройство стула и тошнота.
Нервная система
Тревога;
депрессия;
нарушение сна;
когнитивные нарушения;
туман в голове;
искажение вкуса и запаха.
Эндокринная система
Повышенная утомляемость (из-за нарушения функции надпочечников, когда не вырабатывает достаточный уровень кортизола);
усталость вплоть до астении, при которой невозможно восстановить силы ни после отдыха, ни в результате смены деятельности.
Другие нарушения
Выпадение волос;
боли в мышцах и суставах;
угнетение иммунитета.
Хронические заболевания
Самыми уязвимыми стали пациенты с хроническими заболеваниями. Они перенесли новую коронавирусную инфекцию тяжелее, тяжесть последствий у них также выше. Врачи выделили несколько болезней, при которых осложнения могут стать наиболее критичными:
бронхиальная астма;
сахарный диабет;
онкология;
аутоиммунные патологии.
Последствия ковида можно определить на углубленной диспансеризации, которая сейчас проходит в России. При этом, она положена даже тем, кто болел дома, а данные о перенесенном заболевании в медицинских документах отсутствуют.
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