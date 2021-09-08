Ученые исследовали 203 симптома, который называли те, кто перенес коронавирус и живет с его последствиями. Опытным путем удалось выяснить, что на одного пациента приходится от 30 до 75 из них. При этом вирус затрагивает практически все системы организма, говорится в исследовании медицинского журнала The Lancet .

Сейчас во всем мире проходят исследования, какой же «шлейф» тянется за вирусом, и к каким последствиям это приведет. Но уже сейчас понятно, какую нагрузку испытывают многие больные с постковидом. ВОЗ даже включила понятие «постковидный синдром» в классификатор болезней человека. Им страдают не менее 10 процентов людей, перенесших инфекцию. А риск образования тромбов и вовсе опасен для трети переболевших.