Чек-лист симптомов постковида
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Ученые исследовали 203 симптома, который называли те, кто перенес коронавирус и живет с его последствиями. Опытным путем удалось выяснить, что на одного пациента приходится от 30 до 75 из них. При этом вирус затрагивает практически все системы организма, говорится в исследовании медицинского журнала The Lancet.

Сейчас во всем мире проходят исследования, какой же «шлейф» тянется за вирусом, и к каким последствиям это приведет. Но уже сейчас понятно, какую нагрузку испытывают многие больные с постковидом. ВОЗ даже включила понятие «постковидный синдром» в классификатор болезней человека. Им страдают не менее 10 процентов людей, перенесших инфекцию. А риск образования тромбов и вовсе опасен для трети переболевших.

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Органы дыхания

  • Непроходящая одышка при физических нагрузках и в покое;

  • ощущение неполного вдоха;

  • боль в области грудной клетки, связанная с повреждением в легких;

  • фиброз легких.

Сердечно-сосудистая система

  • Тяжелая одышка с тахикардией (учащенным пульсом);

  • сердечная недостаточность;

  • кардиомиопатия;

  • острый коронарный синдром;

  • миокардит;

  • нарушение системы гемостаза (свертываемости крови).

Желудочно-кишечный тракт

  • Боли в области живота;

  • потеря аппетита;

  • расстройство стула и тошнота.

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Нервная система

  • Тревога;

  • депрессия;

  • нарушение сна;

  • когнитивные нарушения;

  • туман в голове;

  • искажение вкуса и запаха.

Эндокринная система

  • Повышенная утомляемость (из-за нарушения функции надпочечников, когда не вырабатывает достаточный уровень кортизола);

  • усталость вплоть до астении, при которой невозможно восстановить силы ни после отдыха, ни в результате смены деятельности.

Другие нарушения

  • Выпадение волос;

  • боли в мышцах и суставах;

  • угнетение иммунитета.

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Хронические заболевания

Самыми уязвимыми стали пациенты с хроническими заболеваниями. Они перенесли новую коронавирусную инфекцию тяжелее, тяжесть последствий у них также выше. Врачи выделили несколько болезней, при которых осложнения могут стать наиболее критичными:

  • бронхиальная астма;

  • сахарный диабет;

  • онкология;

  • аутоиммунные патологии.

Последствия ковида можно определить на углубленной диспансеризации, которая сейчас проходит в России. При этом, она положена даже тем, кто болел дома, а данные о перенесенном заболевании в медицинских документах отсутствуют.

- Существуют такие ситуации, когда промедление недопустимо. Если у вас что-то идет не так, то можно обратиться за помощью к экспертам вашей страховой компании по ОМС, — объяснил доктор медицинских наук, доцент, медицинский директор «АльфаСтрахование-ОМС» Алексей Березников.

Алена Безменова