постковидный синдром
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Препарат разрабатывали для пациентов с проблемами с сердечно-сосудистой системой: его компоненты улучшают кровоток. Над проектом трудились ученые сразу нескольких специализаций, в том числе и офтальмологи. Они заметили интересную особенность: лекарство влияет на течение глаукомы, усиливая ток крови в области глаза. И появилась надежда, что изменения кровотока могут не ограничиваться отдельными органами, а распространяются на весь организм.

В ходе исследований команда врачей отметила, что через несколько месяцев после заражения в организме пациентов появляются определенные белки, которые по своим действиям идентичны белкам, которые вызывают глаукому — аутоантителам против рецепторов, связанных с G-белками. Эти аутоантитела замедляют кровоток. Если лекарство положительно влияет на состояние пациентов с глаукомой, способно ли оно помочь пациентам с постковидом?

«Хорошая иммунная защита борется с собственным телом и образует вредные вещества, — описывает проблему в научном журнале Frontiers in medicine сотрудник офтальмологической клиники Эрлангена доктор Бетина Хобергер. — В некоторых случаях это приводит к серьезным последствиям».

Чем больше в организме вырабатывается аутоантител, тем больший вред они могут нанести человеку.

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«Изначально я хотел использовать препарат, чтобы помочь своим пациентам с глаукомой, — вспоминает Бетна Хобергер. — Когда мы предположили, что он может влиять и на постковидный синдром, это было похоже на множество маленьких кусочков головоломки, которые для нас сложились вместе».

Врачи приняли решение в качестве эксперимента использовать препарат в лечении пациентов, точнее, одного пациента — мужчины 59 лет. Это больной с глаукомой, который числился в регистре клиники Эрлангена. Он жаловался на серьезные проблемы со здоровьем, связанные с постковидным синдромом — потерю вкуса, нарушение концентрации внимания, усталость.

Добровольца положили в клинику на три дня, ввели препарат и стали наблюдать. Улучшение наступило уже через несколько часов.

«Когда мы его выписывали, пациент признался, что чувствует себя хорошо, его показатели аутоантител значительно снизились. Исчезли проблемы с концентрацией внимания, вернулся вкус», — воодушевлены результатами исследователи.

Команда клиники Эрлангена предполагает, что длительные симптомы COVID-19 пропали благодаря улучшению кровотока. Клинические исследования будут продолжаться.

«К сожалению, мы сейчас не можем лечить людей этим препаратом, так как он не прошел все исследования», — ожидает окончания испытаний старший врач клиники Эрлангена профессор Кристиан Мардин.

Алена Безменова