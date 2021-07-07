Препарат разрабатывали для пациентов с проблемами с сердечно-сосудистой системой: его компоненты улучшают кровоток. Над проектом трудились ученые сразу нескольких специализаций, в том числе и офтальмологи. Они заметили интересную особенность: лекарство влияет на течение глаукомы, усиливая ток крови в области глаза. И появилась надежда, что изменения кровотока могут не ограничиваться отдельными органами, а распространяются на весь организм.

В ходе исследований команда врачей отметила, что через несколько месяцев после заражения в организме пациентов появляются определенные белки, которые по своим действиям идентичны белкам, которые вызывают глаукому — аутоантителам против рецепторов, связанных с G-белками. Эти аутоантитела замедляют кровоток. Если лекарство положительно влияет на состояние пациентов с глаукомой, способно ли оно помочь пациентам с постковидом?

«Хорошая иммунная защита борется с собственным телом и образует вредные вещества, — описывает проблему в научном журнале Frontiers in medicine сотрудник офтальмологической клиники Эрлангена доктор Бетина Хобергер. — В некоторых случаях это приводит к серьезным последствиям».

Чем больше в организме вырабатывается аутоантител, тем больший вред они могут нанести человеку.