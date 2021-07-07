Препарат разрабатывали для пациентов с проблемами с сердечно-сосудистой системой: его компоненты улучшают кровоток. Над проектом трудились ученые сразу нескольких специализаций, в том числе и офтальмологи. Они заметили интересную особенность: лекарство влияет на течение глаукомы, усиливая ток крови в области глаза. И появилась надежда, что изменения кровотока могут не ограничиваться отдельными органами, а распространяются на весь организм.
В ходе исследований команда врачей отметила, что через несколько месяцев после заражения в организме пациентов появляются определенные белки, которые по своим действиям идентичны белкам, которые вызывают глаукому — аутоантителам против рецепторов, связанных с G-белками. Эти аутоантитела замедляют кровоток. Если лекарство положительно влияет на состояние пациентов с глаукомой, способно ли оно помочь пациентам с постковидом?
«Хорошая иммунная защита борется с собственным телом и образует вредные вещества, — описывает проблему в научном журнале
Чем больше в организме вырабатывается аутоантител, тем больший вред они могут нанести человеку.
«Изначально я хотел использовать препарат, чтобы помочь своим пациентам с глаукомой, — вспоминает Бетна Хобергер. — Когда мы предположили, что он может влиять и на постковидный синдром, это было похоже на множество маленьких кусочков головоломки, которые для нас сложились вместе».
Врачи приняли решение в качестве эксперимента использовать препарат в лечении пациентов, точнее, одного пациента — мужчины 59 лет. Это больной с глаукомой, который числился в регистре клиники Эрлангена. Он жаловался на серьезные проблемы со здоровьем, связанные с постковидным синдромом — потерю вкуса, нарушение концентрации внимания, усталость.
Добровольца положили в клинику на три дня, ввели препарат и стали наблюдать. Улучшение наступило уже через несколько часов.
«Когда мы его выписывали, пациент признался, что чувствует себя хорошо, его показатели аутоантител значительно снизились. Исчезли проблемы с концентрацией внимания, вернулся вкус», — воодушевлены результатами исследователи.
Команда клиники Эрлангена предполагает, что длительные симптомы COVID-19 пропали благодаря улучшению кровотока. Клинические исследования будут продолжаться.
«К сожалению, мы сейчас не можем лечить людей этим препаратом, так как он не прошел все исследования», — ожидает окончания испытаний старший врач клиники Эрлангена профессор Кристиан Мардин.
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