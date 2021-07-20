Потерял работу из-за постковида
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Глобальное исследование, которое провели сотрудники Университетского колледжа Лондона, позволило выявить 203 симптома, которые характерны для пациентов, страдающих от последствий ковида.

«Относительно мало известно о тяжести симптомов, ожидаемом клиническом течении, влиянии на повседневное функционирование и возвращение к исходному состоянию здоровья», — объяснили цель работы в журнале The Lancet исследователи.

Более того, старший автор исследования, нейробиолог Афина Акрами призналась, что и сама страдает от постковида уже шестнадцать месяцев.

«Полагаю, что десятки тысяч пациентов переносят симптомы молча, так как не связывают их с последствиями перенесенной новой коронавирусной инфекции», — призналась Акрами.

Вероятно, молчанием и можно объяснить то, что 22 процента участников исследования потеряли работу, так как не в состоянии справляться с основными функциями.

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Данные для опроса собирали с 6 сентября 2020 года по 25 ноября 2020 года. Всего для анализа подошли 3762 анкеты участников, у которых был подтвержден или подозревался диагноз COVID-19. Респонденты проживают в 56 странах мира. В опроснике, составленном учеными, было 257 вопросов. Чтобы заполнить анкету полностью требовалось 69,3 минуты. Но «подопытным» разрешали делать перерывы, чтобы восстановить внимание и сосредоточенность. Какие же выводы сделали ученые?

  • 35 недель в среднем требовалось на восстановление организма после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

  • 56 симптомов в среднем испытывал каждый заболевший. Чаще всего это была утомляемость, недомогания после физической нагрузки и когнитивная дисфункция. Но с течением времени симптомы менялись.

  • 85,9 процента опрошенных испытывали рецидивы. Провоцировали их физическая и умственная активность, а также стресс.

  • 45,2 процента требовался сокращенный график работы.

  • 22,3 процента уволились или были уволены с работы из-за постковида, так как не могли полноценно выполнять свои трудовые обязанности.

  • 88 процентов опрошенных длительное время жаловались на проблемы с памятью. Характерно это было для всех возрастных групп.

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Страдают почки

Еще одно исследование на тему постковида провели сотрудники Центра медицинской информатики, Института Ашера и Эдинбургского университета. Они смогли выяснить, какой орган пострадал больше других от последствий ковида. И это не легкие!

Исследование проводилось с 17 января по 4 августа 2020 года. В обзор включили информацию о 80 388 пациентах.

«Они сообщали о длительном мультисистемном поражении, — уточняют ученые в журнале The Lancet. — К семи месяцам многие пациенты еще не выздоровели, не вернулись к прежнему уровню работы и продолжают испытывать значительную симптоматическую нагрузку».

При этом осложнения характерны для всех возрастных групп пациентов. Наиболее частыми были:

  • почечные — 24,3 процента;

  • респираторные — 18,4 процента;

  • системные — 16,3 процента;

  • сердечно-сосудистые — 12,3 процента;

  • неврологические — 4,3 процента.

Алена Безменова