Глобальное исследование, которое провели сотрудники Университетского колледжа Лондона, позволило выявить 203 симптома, которые характерны для пациентов, страдающих от последствий ковида.
«Относительно мало известно о тяжести симптомов, ожидаемом клиническом течении, влиянии на повседневное функционирование и возвращение к исходному состоянию здоровья», — объяснили цель работы в журнале
Более того, старший автор исследования, нейробиолог Афина Акрами призналась, что и сама страдает от постковида уже шестнадцать месяцев.
«Полагаю, что десятки тысяч пациентов переносят симптомы молча, так как не связывают их с последствиями перенесенной новой коронавирусной инфекции», — призналась Акрами.
Вероятно, молчанием и можно объяснить то, что 22 процента участников исследования потеряли работу, так как не в состоянии справляться с основными функциями.
Данные для опроса собирали с 6 сентября 2020 года по 25 ноября 2020 года. Всего для анализа подошли 3762 анкеты участников, у которых был подтвержден или подозревался диагноз COVID-19. Респонденты проживают в 56 странах мира. В опроснике, составленном учеными, было 257 вопросов. Чтобы заполнить анкету полностью требовалось 69,3 минуты. Но «подопытным» разрешали делать перерывы, чтобы восстановить внимание и сосредоточенность. Какие же выводы сделали ученые?
35 недель в среднем требовалось на восстановление организма после перенесенной новой коронавирусной инфекции.
56 симптомов в среднем испытывал каждый заболевший. Чаще всего это была утомляемость, недомогания после физической нагрузки и когнитивная дисфункция. Но с течением времени симптомы менялись.
85,9 процента опрошенных испытывали рецидивы. Провоцировали их физическая и умственная активность, а также стресс.
45,2 процента требовался сокращенный график работы.
22,3 процента уволились или были уволены с работы из-за постковида, так как не могли полноценно выполнять свои трудовые обязанности.
88 процентов опрошенных длительное время жаловались на проблемы с памятью. Характерно это было для всех возрастных групп.
Страдают почки
Еще одно исследование на тему постковида провели сотрудники Центра медицинской информатики, Института Ашера и Эдинбургского университета. Они смогли выяснить, какой орган пострадал больше других от последствий ковида. И это не легкие!
Исследование проводилось с 17 января по 4 августа 2020 года. В обзор включили информацию о 80 388 пациентах.
«Они сообщали о длительном мультисистемном поражении, — уточняют ученые в журнале
При этом осложнения характерны для всех возрастных групп пациентов. Наиболее частыми были:
почечные — 24,3 процента;
респираторные — 18,4 процента;
системные — 16,3 процента;
сердечно-сосудистые — 12,3 процента;
неврологические — 4,3 процента.
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