Глобальное исследование, которое провели сотрудники Университетского колледжа Лондона, позволило выявить 203 симптома, которые характерны для пациентов, страдающих от последствий ковида.

«Относительно мало известно о тяжести симптомов, ожидаемом клиническом течении, влиянии на повседневное функционирование и возвращение к исходному состоянию здоровья», — объяснили цель работы в журнале The Lancet исследователи.

Более того, старший автор исследования, нейробиолог Афина Акрами призналась, что и сама страдает от постковида уже шестнадцать месяцев.

«Полагаю, что десятки тысяч пациентов переносят симптомы молча, так как не связывают их с последствиями перенесенной новой коронавирусной инфекции», — призналась Акрами.

Вероятно, молчанием и можно объяснить то, что 22 процента участников исследования потеряли работу, так как не в состоянии справляться с основными функциями.