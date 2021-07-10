Почему Моцарт лучше Гайдна

Много лет ведутся исследования по использованию музыки в лечении эпилепсии. Причем, чаще всего исследователи используют именно музыку Моцарта.

Чешские неврологи провели эксперимент, в котором участвовали 18 пациентов, страдающих эпилептическими припадками. Пациенты слушали Сонату Моцарта для двух фортепиано ре мажор K. 448 и Симфонию Гайдна No 94. Были проанализированы музыкальные особенности каждой композиции в отношении ритма, мелодии и гармонии.

«Анализ музыкальных особенностей показал, что акустические характеристики музыки отвечают за подавление эпилептической активности мозга, — пишут ученые. — Основываясь на нашем исследовании, мы предлагаем изучить использование музыкальных произведений с четко определенными акустическими свойствами в качестве альтернативного неинвазивного метода снижения эпилептической активности у пациентов с эпилепсией».

Оказалось, что соната для двух фортепиано Моцарта снижала частоту эпилептиформных разрядов в головном мозге как у мужчин, так и у женщин. А вот 94-я симфония Гайдна сработала только у женщин. Примечательно, что классическая музыка воздействует на головной мозг пациентов не через категорию «удовольствие», а более механически — ритм и акустику.