Фото №1 - Как Моцарт прописал. Музыка лечит постковид, эпилепсию и деменцию — исследование
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Почему Моцарт лучше Гайдна

Много лет ведутся исследования по использованию музыки в лечении эпилепсии. Причем, чаще всего исследователи используют именно музыку Моцарта.

Чешские неврологи провели эксперимент, в котором участвовали 18 пациентов, страдающих эпилептическими припадками. Пациенты слушали Сонату Моцарта для двух фортепиано ре мажор K. 448 и Симфонию Гайдна No 94. Были проанализированы музыкальные особенности каждой композиции в отношении ритма, мелодии и гармонии.

«Анализ музыкальных особенностей показал, что акустические характеристики музыки отвечают за подавление эпилептической активности мозга, — пишут ученые. — Основываясь на нашем исследовании, мы предлагаем изучить использование музыкальных произведений с четко определенными акустическими свойствами в качестве альтернативного неинвазивного метода снижения эпилептической активности у пациентов с эпилепсией».

Оказалось, что соната для двух фортепиано Моцарта снижала частоту эпилептиформных разрядов в головном мозге как у мужчин, так и у женщин. А вот 94-я симфония Гайдна сработала только у женщин. Примечательно, что классическая музыка воздействует на головной мозг пациентов не через категорию «удовольствие», а более механически — ритм и акустику.

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Ритм против болезни Альцгеймера

Исследования о том, что гамма ритм синхронизирует активность разных отделов мозга, давно ведутся в мире. Ничего удивительного, говорят ученые, человек биоэнергетическая форма, которая управляется волной определенной частоты. Звук мощнейший инструмент. 

Известно, что после перенесенного ковида возрастет риск неврологических осложнений, в частности деменции. Так, исследователи из Клиники Кливленда установили, что вирус может спровоцировать начало деменции — без скидки на возраст и социальный статус. У пациентов с COVID-19 часто развиваются неврологические симптомы и осложнения: потеря вкуса и запаха, инсульт, спутанность сознания. Основываясь на опыте ведения больных с другими типами коронавируса, ученые предположили, что у перенесших ковид также есть высокий риск когнитивных нарушений.

Звук, ритм и мерцание света определенной частоты могут затормозить нейродегенерацию, выяснили ученые из Массачусетского технологического университета.

Клиническое исследование провели на людях с легкой формой деменции альцгеймеровского типа. Каждый день люди включали специальное устройство которое выдавало мерцание и щелчки на частоте 40 Гц. Спустя три месяца были опубликованы первые результаты. Оказалось, что в контрольной группе зафиксированы заметные улучшения: замедлилась атрофия нервной ткани, повысилась функциональная связность, наладился сон и лучше результаты в тестах на ассоциативную память. И нет побочных эффектов.

Светлана Ерофеева