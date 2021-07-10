Почему Моцарт лучше Гайдна
Много лет ведутся исследования по использованию музыки в лечении эпилепсии. Причем, чаще всего исследователи используют именно музыку Моцарта.
Чешские неврологи провели эксперимент, в котором участвовали 18 пациентов, страдающих эпилептическими припадками. Пациенты слушали Сонату Моцарта для двух фортепиано ре мажор K. 448 и Симфонию Гайдна No 94. Были проанализированы музыкальные особенности каждой композиции в отношении ритма, мелодии и гармонии.
«Анализ музыкальных особенностей показал, что акустические характеристики музыки отвечают за подавление эпилептической активности мозга, —
Оказалось, что соната для двух фортепиано Моцарта снижала частоту эпилептиформных разрядов в головном мозге как у мужчин, так и у женщин. А вот 94-я симфония Гайдна сработала только у женщин. Примечательно, что классическая музыка воздействует на головной мозг пациентов не через категорию «удовольствие», а более механически — ритм и акустику.
Ритм против болезни Альцгеймера
Исследования о том, что гамма ритм синхронизирует активность разных отделов мозга, давно ведутся в мире. Ничего удивительного, говорят ученые, человек биоэнергетическая форма, которая управляется волной определенной частоты. Звук мощнейший инструмент.
Известно, что после перенесенного ковида возрастет риск неврологических осложнений, в частности деменции. Так, исследователи из Клиники Кливленда
Звук, ритм и мерцание света определенной частоты могут затормозить нейродегенерацию, выяснили ученые из Массачусетского технологического университета.
Клиническое
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