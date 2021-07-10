Что такое цитокиновый шторм
Цитокиновый шторм (он же цитокиновый каскад и гиперцитокинемия) — это системная воспалительная реакция, протекающая в крайне тяжелой форме. Врачи называют такое состояние «самоубийством организма». Цитокиновый шторм проносится по организму с разрушительной скоростью, убивая на своем пути все подряд. Под удар попадают здоровые органы — почки, сердце, головной мозг, печенью. Начинается полиорганная недостаточность. Этот неконтролируемый всплеск иммунных молекул часто приводит к фатальному отключению органов.
Анализ крови может показать повышенные уровни таких маркеров, как интерлейкин-6, интерлейкин-1, С-реактивный белок и фактор некроза опухоли-альфа. Чем раньше врачи поймают цитокиновый шторм и начнут его лечить, тем больше шансов, что пациент выживет.
Участковый терапевт: «Мне это не нужно»
Елена и ее муж заболели ковидом в середине мая. Оба лежали в Покровской городской больнице. Муж Елены — здоровый спортивный 47-летний мужчина — на кислородном концентраторе с сатурацией 77 (при норме 98). 42-летняя Елена считалась более тяжелой пациенткой, так как находилась в состоянии цитокинового шторма. Оба, к счастью, остались живы. Из больницы домой — к единственному 12-летнему сыну — они приехали только в середине июня.
Сейчас, спустя почти месяц после выписки, Елена анализирует события, предшествующие госпитализации, пытаясь понять, можно ли было как-то предупредить тяжесть заболевания. Ведь, как оказалось, анализ крови, которые она сдала в начале болезни, уже сигнализировал о сильном воспалительном процессе.
«Вот мне интересно, если бы в поликлиниках сразу же брали анализ крови на С-реактивный белок, можно ли было бы обойтись без подавления иммунитета и дорогостоящего препарата, который в дальнейшем используют в больницах?», — также
- В первые дни болезни мы сделали КТ — у мужа было 20% поражения легких, у меня всего 8%, -рассказала «Доктору Питеру» Елена. — Казалось, что хуже всего состояние у мужа, его и госпитализировали первым в Покровку. Я некоторое время считалась просто «контактной». А потом, когда температура несколько дней держалась под 40, и я уже просто не смогла встать с кровати, увезли в больницу и меня. Врач приемного покоя сильно ругался на врачей поликлиники, которые по его словам «меня запустили».
Еще когда я лечилась дома, ко мне приезжал врач по ДМС и назначил анализ на С-реактивный белок. Когда пришли результаты, я увидела, что показатели завышены, причем сильно — при норме 5 было 83. Я показала их участковому терапевту, но она их просто отложила в сторону со словами: «Мне это не нужно».
«Мне казалось, выплевываю легкие»
Еще неделю Елена находилась дома, все это время воспалительный процесс развивался.
О состоянии, когда тебя накрывает цитокиновый шторм, Елена сегодня вспоминает с ужасом.
- Кашляла я так, что мне казалось, выплевываю легкие. Мокрота выходила в таком объеме, словно это рвотная масса. Меня подключили к кислородному концентратору, потом перевели на высокий поток кислорода.
Из цитокинового шторма Елену вывели с помощью дорогого препарата (упаковка из 28 таблеток стоит почти 50 тысяч рублей), угнетающего иммунную систему.
- Потом лежала под капельницами — вливали калий, магний, глюкозу и гормональный препарат. И уже после двух капельниц я почувствовала, что мне стало лучше, — рассказывает Елена. — Прояснилась сознание, я даже смогла сама есть.
Анализ плохой? Вызывайте скорую!
Можно было остановить воспалительный процесс на начальном этапе? Без вызова скорой, срочной госпитализации и цитокинового шторма? «Доктор Питер» задал эти вопросы врачу «красной зоны».
- Врачи стационаров любят ругать амбулаторных врачей, которые не делают свою работу. Так было всегда, ковид не ковид — неважно, — говорит Александр, работающий в красной зоне одной из крупных городских ковидных больниц. — Но в последнее время я все чаще стал слышать истории от пациентов, которые описывают абсолютно одинакового участкового врача — это доктор в возрасте 65 плюс, классический ковид-диссидент и антипрививочник в одном лице. Это человек, который ни разу не открывал клинические рекомендации Минздрава по коронавирусу, который считает ковид обычным гриппом. Многие такие врачи, как рассказывают мне коллеги, уже ушли на пенсию и были возвращены обратно на работу, просто потому что в поликлиниках не хватает рук. Я не уверен, что у них и положенные сертификаты есть.
Как должен отреагировать врач поликлиники, увидев в анализах пациентах повышенный С-реактивный белок? Ответ простой — он должен сразу вызвать скорую. С цитокином в амбулаторном звене ничего сделать нельзя.
О чем сигнализирует высокий уровень С-реактивного белка
Это один из главных показателей системной воспалительной реакции. Например, цитокинового шторма. Но есть и другие заболевания, при которых повышается С-реактивный белок в крови.
Это могут быть:
системные ревматические заболевания
воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта
бактериальная инфекция
послеоперационные осложнения
некроз тканей
злокачественные опухоли
- Смотреть на системную воспалительную реакцию по изменениям в крови — С-реактивному белку, D-димеру и ферритину оправданно, — считает Александр. — Если они высокие, это немедленная госпитализация. В поликлинике не делают, а должны, на мой взгляд делать, — коагулограмма. Как раз основная причина дыхательной недостаточности при ковиде — это образование тромбов мелких сосудов легких. Вот это анализ имеет амбулаторный смысл, и почему его не делают, для меня большая загадка.
Если на 10-14 сутки температура от 37,8 не падает и есть ощущение дыхательной недостаточности, мы такого пациента госпитализируем — чаще всего при такой клинике даже не требуется сдавать анализы на С-реактивный белок и другие показатели.
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