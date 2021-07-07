Стремительная «дельта»

В группе «Нетипичный коронавирус» в Фейсбуке уже почти 50 тысяч участников со всего мира. В течение года люди делились своими историями — в основном рассказывая, как тяжело переносится постковидное состояние. Но с приходом третьей волны появилась отдельная подгруппа людей, которые заболели ковидом дважды (а то и трижды) и теперь проводят «сравнительный анализ» поражающей способности сначала уханьского, а сейчас индийского штамма.

«У нас в семье заболели повторно сразу четыре человека — свекровь, муж, родственник мужа и его жена. В этот раз — с госпитализацией. Каждое заболевание (и в 2020 году, и сейчас) подтверждено тестами», — рассказывает Ива из Украины.

Итак, как проявляет себя этот вирус сейчас, судя по описанию Ивы:

нюх и вкус не пропадали, не менялись;

температура скачущая каждые полчаса — с первого дня;

полисегментарная пневмония — через 48 часов, а не на 7-8-ой день как предыдущий раз. И можете смело ложиться в больницу на третьи сутки температуры, так как уже на четвертые вам понадобятся капельницы и врачи;

в 12.00 у вас может быть температура 37 градусов и сатурация 95, а уже в 17.00 неотложка заберет вас с температурой 39, сатурацией 85 и кислородной маской!

«Штамм очень агрессивен, — продолжает Ива. — Уже на вторые сутки температуры можете сдавать анализы. Мы не успели привиться. У меня к тому же еще с прошлого раза постковид не прошел. Я сейчас на самоизоляции, наблюдаюсь. Ну и, конечно, стараюсь успевать готовить еду, давать вовремя поддерживающие препараты, заказывать продукты и лекарства, работать дистанционно, дезинфицировать все в доме и проветривать, успокаивать родных. Берегите себя! Всем здоровья!»

«Не спасли даже высокие антитела»

Заболевшие COVID-19 повторно отмечают, что болезнь протекает теперь без привычных признаков — потери обоняния и вкуса. Индийский штамм отличается совсем другим набором симптомов, главным из которых становится боль в горле. Многие поначалу путают ковид с ангиной, и только благодаря положительному ПЦР-тесту узнают об истинном диагнозе.

«У меня другой опыт. Второй раз прошло легче, чем в первый. Но в отличие от первого раза я заразила всю семью. Был насморк и немного болело горло, температура один день и слабость неделю».