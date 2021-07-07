Стремительная «дельта»
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«У нас в семье заболели повторно сразу четыре человека — свекровь, муж, родственник мужа и его жена. В этот раз — с госпитализацией. Каждое заболевание (и в 2020 году, и сейчас) подтверждено тестами», — рассказывает Ива из Украины.
Итак, как проявляет себя этот вирус сейчас, судя по описанию Ивы:
нюх и вкус не пропадали, не менялись;
температура скачущая каждые полчаса — с первого дня;
полисегментарная пневмония — через 48 часов, а не на 7-8-ой день как предыдущий раз. И можете смело ложиться в больницу на третьи сутки температуры, так как уже на четвертые вам понадобятся капельницы и врачи;
в 12.00 у вас может быть температура 37 градусов и сатурация 95, а уже в 17.00 неотложка заберет вас с температурой 39, сатурацией 85 и кислородной маской!
«Штамм очень агрессивен, — продолжает Ива. — Уже на вторые сутки температуры можете сдавать анализы. Мы не успели привиться. У меня к тому же еще с прошлого раза постковид не прошел. Я сейчас на самоизоляции, наблюдаюсь. Ну и, конечно, стараюсь успевать готовить еду, давать вовремя поддерживающие препараты, заказывать продукты и лекарства, работать дистанционно, дезинфицировать все в доме и проветривать, успокаивать родных. Берегите себя! Всем здоровья!»
«Не спасли даже высокие антитела»
Заболевшие COVID-19 повторно отмечают, что болезнь протекает теперь без привычных признаков — потери обоняния и вкуса. Индийский штамм отличается совсем другим набором симптомов, главным из которых становится боль в горле. Многие поначалу путают ковид с ангиной, и только благодаря положительному ПЦР-тесту узнают об истинном диагнозе.
«У меня другой опыт. Второй раз прошло легче, чем в первый. Но в отличие от первого раза я заразила всю семью. Был насморк и немного болело горло, температура один день и слабость неделю».
«По всей видимости, у меня была „Дельта“ спустя 5 месяцев после прошлого ковида. На постковид схватила индийский штамм, от первого не отошла и тут такое. Боли в ЖКТ сегодня 3 день. Так как боли в животе — это не характерно для меня, поэтому пока подозреваю только ковид, так как у моей мамы полторы недели назад было тоже самое, тогда подумали, что у нее обострение хронического заболевания ЖКТ. Вот с пятницы у меня те же симптомы, только боли, без диареи и рвоты. Пока температуры нет (как и при прошлом ковиде она пониженная — 35), нет кашля, насморка и боли в горле нет, есть только затруднение дыхания (сатурация 98-99), но у меня это с прошлого ковида не прошло. Очень не хочется это все снова проходить, кажется, что уже не переживу, так как после первого раза в организме и так творится кошмар».
«Заболела второй раз через 8 месяцев после ковида. ПЦР показал положительный результат, что очень меня удивило. Я искренне считала, что фарингит: осип голос, на задней стенке горла слизь. Ни температуры, ни бессонницы, ни головных болей. И вся моя семья, живущая со мной, не заболела. Я же не остерегалась. Но никого не заразила».
«Мне тоже поставили диагноз ларинготрахеит и отправили на ПЦР. Оказался ковид. На фарингит и похоже, и не похоже. Противный кашель, мокрота не из легких, а из трахеи. В одну ночь вдруг противно запахло. И все. Перенесла легче. И то ладно».
«Первый ковид на новогодние праздники, второй — через пять месяцев, на майские. Те же симптомы — горло болело адски, пропал голос, но и обоняние тоже. При этом на момент заражения антитела были более чем высокие, около 290 при референсе от 12. Следом заболел муж, тоже с антителами. Врачи ставили диагноз ларинготрахеит, фарингит. Лечили антибиотиками. Через месяц сдали снова на антитела — их стало более 400. Следовательно — второй ковид. И, как я понимаю, горло и боли в животе — новые симптомы „дельта-ковида“. Постковида, кстати, пока нет. После первого уханьского был и очень даже противный».
«Сейчас болею пять дней. Темп 37,1-37,5. Болит горло! Такого в прошлые разы не было. Голова болит, кружится и тошнит очень. Как же он надоел то, а. У меня в третий раз».
Кстати
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