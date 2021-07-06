Сразу хотим предупредить, ваша группа крови никак не повлияет на методы лечения, ко всем пациентам врачи одинаково внимательны и применяют одну и ту же терапию. Никто не потребует при госпитализации сдать анализ на группу или предоставить информацию. Однако вы сможете заранее оценить собственные риски и внимательнее отнестись к своему здоровью. Так как по итогам нескольких исследований тяжесть течения COVID-19 и риск заразиться новой коронавирусной инфекцией все же зависят от группы крови. Как именно, рассказала «Доктор Питер» гематолог клиники «Сестрорецкая» Юлия Ненашева.
Юлия Ненашева
Гематология
врач-гематолог, член международного сообщества по тромбозу и гемостазу.
- Существует ли связь между предрасположенностью к заражению Covid-19 и группой крови?
- В марте 2021 года в одном из самых известных мировых медицинских журналов Blood Advances вышла статья с названием «Домен, связывающий рецептор SARS-CoV-2, предпочтительно распознает группу крови А», в которой ученые разных стран сошлись в едином мнении, что рецептор, транслируемый на поверхности эритроцитов второй группы крови (А) схож с рецептором эпителиальных клеток, выстилающих наши дыхательные пути, к которым тропен вирус. То есть у людей со второй группой крови риск заболевания может оказаться выше.
- Проводились ли исследования о влиянии группы крови на тяжесть течения заболевания?
- Можно сравнить данные двух исследований, чтобы проще было ответить на этот вопрос. В ноябре 2020 года Michael Zietz в журнале Nature Communications опубликовал данные наблюдений за течением COVID инфекции у 14 тысяч пациентов в Нью-Йоркской Пресвитерианской больнице. Исследовалась связь между группами крови системы ABO и резус-фактора с тяжестью течения инфекции, необходимостью в интубации и статистикой летального исхода. Как итог — обнаружили несколько повышенную распространенность инфекции среди не первой группы крови. Риск интубации был снижен среди второй группы (A) и повышен среди группы AB (четвертой) и B (третьей) по сравнению с типом O (первой), в то время как риск смерти был повышен для группы AB и снижен для пациентов с группами крови A и B. К тому же автор высказал предположение, что резус-отрицательная группа крови оказывает защитный эффект для всех наблюдаемых групп.
Другое исследование в журнале Blood Advances показало два ключевых момента:
Пациенты со второй и четвертой группой крови имеют более высокий риск в потребности ИВЛ, чем пациенты с первой и третьей группой.
И при этом пациенты со второй и четвертой группой имеют более тяжелое течение болезни.
Важно понимать, что статистика по группам крови не может вмешиваться в процесс диагностики или лечения. Все пациенты будут получать одинаково эффективное лечение независимо от группы крови и резус-фактора.
- Какие заболевания крови становятся дополнительным фактором риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции?
- Можно предположить, что люди с онкологическими, онкогематологическими, тяжелыми аутоиммунными заболеваниями вне фазы ремиссии находятся в группе повышенного риска осложнений и летального исхода, так как их иммунная система максимально скомпрометирована и у них временно нет «защитника». Но в тяжести течения COVID-инфекции играет роль и множество других соматических факторов — от лишнего веса до фоновых заболеваний легких.
- Способен ли COVID-19 спровоцировать заболевания крови?
- Нет четко доказанной связи с конкретными заболеваниями. Но COVID, как и другие инфекции, в рамках своего тяжелого течения может провоцировать «обострения» уже имеющихся заболеваний или быть триггером к манифестации заболевания при наличии предрасположенности, о которой человек может пока что не знать.
- Какие анализы стоит сдавать людям, перенесшим вирус, чтобы контролировать возможные риски повышенной свертываемости крови?
- Риск тромбоза не оценивается по анализам. Свертываемость крови отображает такой анализ как коагулограмма. Но и она не отображает риск тромбоза. Этот анализ — скрининг повышенного риска кровотечения.
Пациента, находящегося в стационаре, могут оценить по адаптированным шкалам риска тромбоза (Padua, IMPROVE DD), в которые в качестве нового критерия вошла оценка уровня Д-димера. При этом, в рамках проспективного исследования с участием 274 пациентов было показано, что лица с ≥ 4 балла по шкале Padua имеют более высокий уровень Д-димера, С-реактивного белка, Il-6, чаще получают фармакопрофилактику от тромбоза, вопреки которой чаще отмечается летальный исход.
Исследование ACTIV-4В в настоящее время склонно убедить нас в пользу недоказанной эффективности применения антикоагулянтов (лекарств, защищающих от тромбоза) и аспирина у пациентов с легкой формой COVID-инфекции без дополнительных факторов риска.
В трех международных исследованиях (ACTIV-4, REMAP-CAP и ATTACC) сравнивалась эффективность антикоагулянтов в лечебной дозе и антикоагулянтов в профилактической дозе у пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением.
Испытания приостановили после того, как промежуточный анализ продемонстрировал бесполезность терапевтической антикоагуляции в снижении потребности в ИВЛ, ЭКМО и прочем.
Хотя и имеются доказательства того, что полиорганная недостаточность с летальным исходом более вероятна у пациентов с сепсисом, у которых развивается коагулопатия (нарушение свертываемости крови), но до сих пор нет убедительных данных о том, что какое-либо специфическое антитромботическое лечение повлияет на результаты у пациентов с COVID-19.
Также после COVID-инфекции может меняться уровень тромбоцитов — как в сторону превышения нормы, так и в обратную сторону. В зависимости от выявленных отклонений, может потребоваться консультация гематолога. Как правило, это неопасные изменения, которые не требуют лечения и носят временный характер.
- Как группа крови влияет на возникновение побочных действий после вакцинации от COVID-19?
- Прошло слишком мало времени от момента начала вакцинации, чтобы делать выводы о таких данных.
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