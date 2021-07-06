- Существует ли связь между предрасположенностью к заражению Covid-19 и группой крови?

- В марте 2021 года в одном из самых известных мировых медицинских журналов Blood Advances вышла статья с названием «Домен, связывающий рецептор SARS-CoV-2, предпочтительно распознает группу крови А», в которой ученые разных стран сошлись в едином мнении, что рецептор, транслируемый на поверхности эритроцитов второй группы крови (А) схож с рецептором эпителиальных клеток, выстилающих наши дыхательные пути, к которым тропен вирус. То есть у людей со второй группой крови риск заболевания может оказаться выше.

- Проводились ли исследования о влиянии группы крови на тяжесть течения заболевания?

- Можно сравнить данные двух исследований, чтобы проще было ответить на этот вопрос. В ноябре 2020 года Michael Zietz в журнале Nature Communications опубликовал данные наблюдений за течением COVID инфекции у 14 тысяч пациентов в Нью-Йоркской Пресвитерианской больнице. Исследовалась связь между группами крови системы ABO и резус-фактора с тяжестью течения инфекции, необходимостью в интубации и статистикой летального исхода. Как итог — обнаружили несколько повышенную распространенность инфекции среди не первой группы крови. Риск интубации был снижен среди второй группы (A) и повышен среди группы AB (четвертой) и B (третьей) по сравнению с типом O (первой), в то время как риск смерти был повышен для группы AB и снижен для пациентов с группами крови A и B. К тому же автор высказал предположение, что резус-отрицательная группа крови оказывает защитный эффект для всех наблюдаемых групп.

Другое исследование в журнале Blood Advances показало два ключевых момента:

Пациенты со второй и четвертой группой крови имеют более высокий риск в потребности ИВЛ, чем пациенты с первой и третьей группой.

И при этом пациенты со второй и четвертой группой имеют более тяжелое течение болезни.

Важно понимать, что статистика по группам крови не может вмешиваться в процесс диагностики или лечения. Все пациенты будут получать одинаково эффективное лечение независимо от группы крови и резус-фактора.