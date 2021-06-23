Вторая — рак молочной железы, первая — трахеи

- Существует ли на самом деле связь между группой крови и риском определенных заболеваний?

- Данные мировых статистических наблюдений позволяют предположить взаимосвязи группы крови и некоторых особенностей состояния организма. Например, у людей с первой группой крови имеется значительно более низкий риск развития тромботических событий, в том числе инфаркта миокарда. У таких людей в крови в несколько меньшей концентрации присутствует фактор Виллебранда (участник свертывающей системы крови) и при появлении дополнительных факторов риска организм «защищен» лучше.

- Какие именно заболевания соответствуют определенным группам крови?

- Приведу в пример данные некоторых ретроспективных наблюдений. В исследовании, опубликованном в 2017 году в журнале Saudi Journal of Biological Sciences, представлена следующая информация: группа крови «А» — вторая- имеет высокую заболеваемость раком молочной железы (45,88%), группа крови «О»-первая — 31,69%; «В»-третья — 16,16% и группа крови «АВ»-четвертая — 6,27%.

Shanghai Cohort Study — наблюдение длинною в 27 лет (1986–2013), в которое вошли более 350 тысяч человек. Оно представило следующие данные: рак пищевода чаще встречается во 2 группе крови, реже всего в 4, онкологические заболевания трахеи — чаще в 1 и 2 группах, реже в 3 и 4 группах, такие же данные относительно рака простаты и легких.

Что важно понимать — группы крови имеют разную частоту встречаемости среди населения, первая группа крови является доминирующей (более 40 процентов населения мира), в то время как четвертая является самой редкой группой крови (менее 10 процентов населения Земли), поэтому, объективно, сопоставить частоту возникновения заболеваний в какой-либо группе не представляется возможным.