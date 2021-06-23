Исследования предрасположенности носителей разных групп крови к определенным заболеваниям проходят уже несколько десятков лет. В недавней работе шведских ученых удалось выделить 49 болезней, которые характерны для конкретных групп. «Доктор Питер» поговорил с врачом-гематологом клиники «Сестрорецкая» Юлией Ненашевой о том, можно ли доверять таким исследованиям и как пользоваться полученными знаниями.
Юлия Ненашева
Гематология
врач-гематолог, член международного сообщества по тромбозу и гемостазу.
Вторая — рак молочной железы, первая — трахеи
- Существует ли на самом деле связь между группой крови и риском определенных заболеваний?
- Данные мировых статистических наблюдений позволяют предположить взаимосвязи группы крови и некоторых особенностей состояния организма. Например, у людей с первой группой крови имеется значительно более низкий риск развития тромботических событий, в том числе инфаркта миокарда. У таких людей в крови в несколько меньшей концентрации присутствует фактор Виллебранда (участник свертывающей системы крови) и при появлении дополнительных факторов риска организм «защищен» лучше.
- Какие именно заболевания соответствуют определенным группам крови?
- Приведу в пример данные некоторых ретроспективных наблюдений. В исследовании, опубликованном в 2017 году в журнале Saudi Journal of Biological Sciences, представлена следующая информация: группа крови «А» — вторая- имеет высокую заболеваемость раком молочной железы (45,88%), группа крови «О»-первая — 31,69%; «В»-третья — 16,16% и группа крови «АВ»-четвертая — 6,27%.
Shanghai Cohort Study — наблюдение длинною в 27 лет (1986–2013), в которое вошли более 350 тысяч человек. Оно представило следующие данные: рак пищевода чаще встречается во 2 группе крови, реже всего в 4, онкологические заболевания трахеи — чаще в 1 и 2 группах, реже в 3 и 4 группах, такие же данные относительно рака простаты и легких.
Что важно понимать — группы крови имеют разную частоту встречаемости среди населения, первая группа крови является доминирующей (более 40 процентов населения мира), в то время как четвертая является самой редкой группой крови (менее 10 процентов населения Земли), поэтому, объективно, сопоставить частоту возникновения заболеваний в какой-либо группе не представляется возможным.
Врачи назвали «ковидную» группу крови
- Есть ли группа крови, которая менее восприимчива к любым заболеваниям?
- Увы, всегда все зависит только от индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента — его образа жизни, профессиональных вредностей, привычек.
- А для ковида существует пониженный и повышенный риск по группе крови?
- Согласно публикации Американской ассоциации гематологов (ASH) от марта 2021 года в журнале Blood Advancec, наиболее восприимчивой к SARS-CoV-2 является II (A) группа крови, т.к. ученым удалось выявить крайне схожие рецепторы на поверхности эритроцитов у людей со второй группой крови и на клетках эпителия, выстилающего наши дыхательные пути, к которому и тропен коронавирус.
- Какую еще информацию могут нести в себе разные группы крови?
В мире существует 29 систем разделения групп крови (ABO, Келл, Льюис, Даффи и тд). Но именно разделение групп крови по системе ABO является основой для такой науки о переливании крови, как трансфузиология. Без таких знаний невозможно было бы грамотно и безопасно оказывать неотложную помощь пациентам в экстренных ситуациях, или онкологическим больным, показатели которых значительно снижаются на фоне проведения химиотерапии и тоже требуют переливания компонентов крови.
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- Есть ли какие-то территориальные особенности распространения групп крови?
- Да, такая информация есть относительно резус-фактора. Например, среди людей европеоидной расы резус-положительными являются около 85 %, а среди монголоидной расы — 99%. Частота встречаемости группы крови А (II) больше на западе, а группы B (III) на востоке. Также деление существует внутри различных народов, так, например, частота встречаемости в среднеевропейской популяции: 0 (I) — 43%, А (II) — 42%, В (III) — 11%, АВ (IV) — 4%.
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