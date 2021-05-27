У мамы и папы «вторая положительная», а у дочки — «первая». Кажется, кто-то кого-то обманывает. Герои многочисленных ток-шоу сразу бы поставили «диагноз» — измена. Однако в этой истории вовсе нет обмана. Дети не обязательно наследуют группу крови одного из родителей, очень часто происходит так, что группы не совпадают.
Светлана Владимирова
Медицина
Врач-гинеколог
«Есть только один случай, когда в 100 процентах случаев у родителей и детей будет одна группа крови, если у мамы и папы она „первая“, тогда на свет появится малыш тоже с „первой“. В остальных сочетаниях достаточно много вариантов».
Первая группа
Ребенок с такой группой крови может родиться у родителей:
I и I — в 100 процентах случаев.
I и II — в 50 процентах случаев.
I и III — в 50 процентах случаев.
II и II — в 25 процентах случаев.
II и III — в 25 процентах случаев.
III и III — в 25 процентах случаев.
Вторая группа
Такой ребенок появиться у родителей:
I и II — 50 процентов случаев.
I и IV — 50 процентов случаев.
II и II — 75 процентов случаев.
II и III — 25 процентов случаев.
II и IV — 50 процентов случаев.
III и IV — 25 процентов случаев.
IV и IV — 25 процентов случаев.
Третья группа
Она возможна у детей, чьи родители носители:
I и III группы — 50 процентов случаев.
I и IV — 50 процентов случаев.
II и III — 25 процентов случаев.
II и IV — 25 процентов случаев.
III и III — 75 процентов случаев.
III и IV — 50 процентов случаев.
IV и IV — 25 процентов случаев.
Четвертая группа
Самый редкий вариант. Эта группа может появиться при сочетании
II и III — 25 процентов случаев.
II и IV — 25 процентов случаев.
III и IV — 25 процентов случаев.
IV и IV — 50 процентов случаев.
У мамы с отличной от будущего ребенка группой крови во время беременности могут быть осложнения. Часто они происходят у женщин — носительниц первой группы. Их эритроциты свободны от антигенов А и В, но у них есть альфа и бета антитела. В других же группах антигены присутствуют, антитела «первой» начинают уничтожать чуждые им элементы. Это сказывается на состоянии будущего ребенка. Риск конфликта по группе крови повышается, если мама I или III группы вынашивает малыша со II группой, мама I или II группы — малыша III группы, мама I, II или III — малыша IV.
«Риск гемолитической болезни новорожденных повышается, если у мамы были хотя бы единожды переливание крови, медицинский аборт, невынашивание, — уточнила Светлана Владимирова. — Однако ГБН (гемолитическая болезнь новорожденных — прим.ред.) развивается в случае конфликта по группе крови значительно реже, чем из-за конфликта по резус-фактору».
Для справки
Резус-фактор — это особый белок, располагающийся на поверхности эритроцитов, он может быть положительным и отрицательным. Если у обоих родителей он отрицательный, то и ребенок унаследует эту особенность, если родители с положительным резусом, вероятность появления на свет малыша с отличным резусом возможна, но встречается довольно редко.»
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