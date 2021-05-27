Третья группа

Она возможна у детей, чьи родители носители:

I и III группы — 50 процентов случаев.

I и IV — 50 процентов случаев.

II и III — 25 процентов случаев.

II и IV — 25 процентов случаев.

III и III — 75 процентов случаев.

III и IV — 50 процентов случаев.

IV и IV — 25 процентов случаев.

Четвертая группа

Самый редкий вариант. Эта группа может появиться при сочетании

II и III — 25 процентов случаев.

II и IV — 25 процентов случаев.

III и IV — 25 процентов случаев.

IV и IV — 50 процентов случаев.

У мамы с отличной от будущего ребенка группой крови во время беременности могут быть осложнения. Часто они происходят у женщин — носительниц первой группы. Их эритроциты свободны от антигенов А и В, но у них есть альфа и бета антитела. В других же группах антигены присутствуют, антитела «первой» начинают уничтожать чуждые им элементы. Это сказывается на состоянии будущего ребенка. Риск конфликта по группе крови повышается, если мама I или III группы вынашивает малыша со II группой, мама I или II группы — малыша III группы, мама I, II или III — малыша IV.

«Риск гемолитической болезни новорожденных повышается, если у мамы были хотя бы единожды переливание крови, медицинский аборт, невынашивание, — уточнила Светлана Владимирова. — Однако ГБН (гемолитическая болезнь новорожденных — прим.ред.) развивается в случае конфликта по группе крови значительно реже, чем из-за конфликта по резус-фактору».

Для справки

Резус-фактор — это особый белок, располагающийся на поверхности эритроцитов, он может быть положительным и отрицательным. Если у обоих родителей он отрицательный, то и ребенок унаследует эту особенность, если родители с положительным резусом, вероятность появления на свет малыша с отличным резусом возможна, но встречается довольно редко.»