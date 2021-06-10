Оказаться в больнице с инфарктом и инсультом меньше всего грозит обладателям первой группы крови.
«Он имеют меньше шансов заболеть из-за воздействия определенных триггеров, — объяснила гематолог Юлия Ненашева
Исследования о влиянии группы крови на риски всевозможных заболеваний идут уже не один год. Недавно шведские ученые смогли выявить 49 болезней, типичных для обладателей той или иной группы крови. По их данным, больше всего склонны к тромбозу обладатели второй группы. А к появлению желчнокаменной болезни — носители третьей группы.
Несмотря на сниженный риск инфарктов и инсультов, по данным исследователей из Швеции, люди с первой группой имеют повышенные шансы получить проблемы с позвоночником, щитовидной железой и поджелудочной железой.
Российские ученые также не единожды проводили исследования в области группы крови и рисками различных заболеваний.
«В России ежегодно происходит около полумиллиона случаев ишемического инсульта, при этом смертность довольно высокая, — объяснили исследователи из Иркутского государственного медицинского университета. — Летальность в период 30 дней после инсульта достигает 34 процентов, в период до года — 40 процентов».
Факторами риска считаются курение, заболевание сердца, гиподинамия, сахарный диабет и артериальная гипертензия. Вероятно, скоро к этому списку смогут добавить и группу крови — вторую.
«Влияние групповой принадлежности крови человека на риск развития ишемического инсульта лежит в различии функционирования системы свертывания крови», — уточнили исследователи.
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