Оказаться в больнице с инфарктом и инсультом меньше всего грозит обладателям первой группы крови.

«Он имеют меньше шансов заболеть из-за воздействия определенных триггеров, — объяснила гематолог Юлия Ненашева 5 каналу . — Так как у обладателей первой группы крови генетически заложено меньшее содержание протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда».

Исследования о влиянии группы крови на риски всевозможных заболеваний идут уже не один год. Недавно шведские ученые смогли выявить 49 болезней, типичных для обладателей той или иной группы крови. По их данным, больше всего склонны к тромбозу обладатели второй группы. А к появлению желчнокаменной болезни — носители третьей группы.

Несмотря на сниженный риск инфарктов и инсультов, по данным исследователей из Швеции, люди с первой группой имеют повышенные шансы получить проблемы с позвоночником, щитовидной железой и поджелудочной железой.