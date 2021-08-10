Постковидный синдром в среднем длится 4-4,5 месяца с момента появления симптомов. По словам Андрея Позднякова, инфекциониста, главного врача клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь», течение самой болезни напрямую не влияет на развитие и тяжесть постковида — им страдают даже те, кто перенес коронавирусную инфекцию легко или бессимптомно.

- Коронавирус в первую очередь провоцирует эндотелиальную дисфункцию, так как вирус активно размножается в эндотелии, то есть во внутренней оболочке сосудов. А дальше вирус распространяется по всему организму и сложно предсказать, где может начаться процесс тромбообразования. Также вполне возможен сценарий, при котором само заболевание протекало легко или без видимых симптомов, но процессы повреждения эндотелия уже запустились, и они проявятся после выздоровления в виде тромбоза или других сосудистых поражений. Это ведет за собой нарушение кровообращения соответствующего органа — развивается органная дисфункция. Что будет поражено — предсказать очень сложно, однако замечено, что чаще страдают уже «скомпрометированные» органы и системы, — говорит Андрей Поздняков.

По словам специалиста, связано развитие постковида у бессимптомных пациентов и со слабым иммунитетом.

- Человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов, — объяснил доктор.

Специалист отметил, что одним из маркеров постковидного синдрома может стать заметное повышение уровня антител, если человек сдает тест на антитела после болезни и повторно спустя некоторое время. При этом уточняется, что проверка должна проходить на одном и том же оборудовании и тест-системе.