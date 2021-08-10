Стимуляция иммунитета может быть опасной

- Какую роль в образовании Т-клеточного иммунитета играет перекрестный иммунитет, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов?

- Перекрестный иммунитет в данном случае не играет никакой протективной роли, он бесполезен для людей. Много споров среди иммунологов на эту тему — в частности, не возникает ли антителозависимое усиление инфекции, то есть обратный процесс, при котором предшествующая встреча с сезонным коронавирусом ухудшит работу иммунитета при встрече с новым коронавирусом. Но это пока дискуссия. По-моему мнению, предшествующая встреча с вирусом для подавляющего большинства людей не ухудшает, но и не улучшает работу иммунитета.

- В профильных группах, посвященных ковиду, обсуждают даже такую версию — если человек ни разу в своей жизни не болел гриппом, то и ковидом он не заразится.

- Я не представляю, чтобы человек ни разу в своей жизни не переболел гриппом. Люди, действительно, по-разному болеют, с разной реактивностью. Кто-то всегда с температурой 39-40 градусов, так устроена его иммунная система. А кто-то за два дня справляется с болезнью, но это ничего не говорит о какой-то особенной восприимчивости к коронавирусу.

- А как вам идея специально идти в среду зараженных и потихоньку «подкачивать» иммунитет? Некоторые врачи, по их собственным словам, подобное практикуют.

- Это совсем небезопасно. Кроме того, никаких доказательств эффективности такого «метода» нет. Человек можете заболеть даже после вакцинации, которая, как известно, не дает 100-процентной защиты. Но даже не это самое страшное: вакцинированный или ранее переболевший часто заболевает легко (хотя и тяжелое течение не исключается), но такой человек может заразить людей с ослабленным здоровьем — пожилых, с хроническими заболеваниями. Врачи же вынуждены «экспериментировать», работа с пациентами несет немалые риски. Специально же подвергать себя опасности мало кто из специалистов будет.

- Тогда существуют какие-то иные способы «простимулировать» Т-клеточный иммунитет?

- Если вы готовы принимать препараты или БАДы с недоказанной в отношении нового коронавируса профилактической эффективностью, то пейте витамин Д3, цинк или куркумин. Пользу получите вряд ли, но хотя бы это безвредно в разрешенных суточных дозах. Плюс свежий воздух. Больше приятных моментов в жизни. Умеренная физическая нагрузка. А тяжелое вмешательство в организм в таких вопросах может быть опасным. Все сказанное относится к людям без клинических иммунодефицитов. При наличии заболевания иммунной системы лечение назначает врач-иммунолог.