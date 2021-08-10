Ученые петербургского НИИ Пастера выяснили, что повышенной защитой от новой коронавирусной инфекции обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Факторов, влияющих на невосприимчивость людей к ковиду, может быть больше — исследования еще продолжаются.
Сейчас в НИИ Пастера завершается этап доклинических испытаний теста на клеточный иммунитет. Ученые планируют получить инструмент, с помощью которого можно будет отбирать тех, кому рекомендована вакцинация от COVID-19, а кому она не нужна. Тест на клеточный иммунитет будет напоминать обычную реакцию Манту.
В чем загадка Т-клеточного иммунитета, и можно ли его простимулировать, «Доктор Питер» спросил врача-иммунолога Николая Крючкова.
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании
«Предмет темный и загадочный»
- За минувшие полтора года, несмотря на окружение, которое переболело ковидом с разной степенью тяжести, я не заболела. Что это значит — меня спас клеточный иммунитет?
- Вы действительно могли не переболеть в классическом понимании. Но инфекция могла быть, потому что в подавляющем числе случаев (более 50%) инфекция протекает бессимптомно. Либо с легкими симптомами — такими, что человек их просто может не заметить. Антитела, как правило, появляются. Но не у всех. Однако, поскольку вы точно не знаете, есть ли у вас иммунитет к новому коронавирусу или нет, я советую сделать два анализа на антитела к разным антигенам. Если результаты обоих будут отрицательными, то остается надеяться на врожденный иммунитет и клеточное звено приобретенного иммунитета. Даже если вы никогда не сталкивались с этим вирусом, с высокой долей вероятности определенные клетки, которые на него «работают», у вас уже могут быть. Потому что все мы болели сезонными коронавирусами. При этом, важно «смотреть» именно клетки к S1- или RBD-антигенам — это наиболее специфические участки нового коронавируса. Тем не менее, тратить деньги на такой тест я не советую. Это дорогая процедура (12-15 тысяч рублей, — Прим. Ред.), и по большому счету анализ на клеточный иммунитет мало где проводят. В рутинной клинической практике не делают. В основном для научных исследований. При этом, важно работать с валидированной тест-системой. Кроме того, должна быть хорошая клиническая лаборатория.
- Т-клеточный иммунитет — это врожденный иммунитет, основан на памяти клеток?
- Т-клеточный иммунитет — приобретенный клеточный. Вообще весь иммунитет «клеточный». Антитела без клеток не вырабатываются. Иммунитет разделяется на врожденный и приобретенный. Врожденный распознает не конкретный целевой антиген, а в принципе оценивает чужеродность-не чужеродность, и ему учиться или что-то запоминать для этого не нужно. А вот когда мы говорим о приобретенном иммунитете, мы понимаем, это более направленная система, требующая определенного запоминания антигенов, развертывания определенных каскадов реакций — эта система более медленно реализуется, нужно время. При повторном контакте с антигеном, организм уже включается, начинает противодействовать.
— Такое впечатление, что о Т-клеточном иммунитете все узнали только благодаря коронавирусу.
- Клеточный иммунитет плотно изучается с 70-х годов прошлого века. А на молекулярном уровне — с 80-х. Но предмет этот настолько сложный, что всего знать мы не можем. Но все-таки мы представляем, как это работает в принципе. Есть особенности иммунитета и других состояний, при котором у одних людей на инфекцию развивается целый каскад реакций системного воспаления, тот же цитокиновый шторм, а у других не развивается.
- Можно заранее сказать, какая реакция на вирус будет у человека, зная об особенностях его клеточного иммунитета?
- На индивидуальном уровне — заранее, до заражения — мы пока не можем использовать эффективные модели, учитывающие факторы, с помощью которых с высокой точностью можно прогнозировать развитие тяжелого течения COVID-19. Когда процесс запущен, уже видно, насколько тяжело будет протекать болезнь. При этом, даже если человек- с лишним весом и бронхиальной астмой, то это не означает, что у него будет тяжелое течение ковида. Как и нет гарантии, что человек, не имеющий таких явных факторов риска, переболеет легко.
- То есть клеточный иммунитет может быть таким же непредсказуемым, как ковид?
- Иммунитет не единственное, с чем сталкивается вирус. Тромбы, избыточная масса тела, работа эндокринной системы… На развитие и тяжесть инфекции влияет целый комплекс факторов. Не меньшее влияние оказывает врожденный иммунитет. Исследования показывают, что у некоторых людей есть дефекты в системе гамма-интерферонов, то есть ранняя заслонка практически не ставится для вируса. Ведь с чем сталкивается вирус сначала? С врожденным иммунитетом. Если он вирус пропускает и дает ему везде распространиться — то приобретенный иммунитет приходит, уже когда территория завоевана. А если врожденный иммунитет сработал раньше и поставил заслонку, в значительной мере сократил возможности вируса, остановив неконтролируемую репликацию, то его (вирус) уже врожденный иммунитет просто «добивает».
Стимуляция иммунитета может быть опасной
- Какую роль в образовании Т-клеточного иммунитета играет перекрестный иммунитет, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов?
- Перекрестный иммунитет в данном случае не играет никакой протективной роли, он бесполезен для людей. Много споров среди иммунологов на эту тему — в частности, не возникает ли антителозависимое усиление инфекции, то есть обратный процесс, при котором предшествующая встреча с сезонным коронавирусом ухудшит работу иммунитета при встрече с новым коронавирусом. Но это пока дискуссия. По-моему мнению, предшествующая встреча с вирусом для подавляющего большинства людей не ухудшает, но и не улучшает работу иммунитета.
- В профильных группах, посвященных ковиду, обсуждают даже такую версию — если человек ни разу в своей жизни не болел гриппом, то и ковидом он не заразится.
- Я не представляю, чтобы человек ни разу в своей жизни не переболел гриппом. Люди, действительно, по-разному болеют, с разной реактивностью. Кто-то всегда с температурой 39-40 градусов, так устроена его иммунная система. А кто-то за два дня справляется с болезнью, но это ничего не говорит о какой-то особенной восприимчивости к коронавирусу.
- А как вам идея специально идти в среду зараженных и потихоньку «подкачивать» иммунитет? Некоторые врачи, по их собственным словам, подобное практикуют.
- Это совсем небезопасно. Кроме того, никаких доказательств эффективности такого «метода» нет. Человек можете заболеть даже после вакцинации, которая, как известно, не дает 100-процентной защиты. Но даже не это самое страшное: вакцинированный или ранее переболевший часто заболевает легко (хотя и тяжелое течение не исключается), но такой человек может заразить людей с ослабленным здоровьем — пожилых, с хроническими заболеваниями. Врачи же вынуждены «экспериментировать», работа с пациентами несет немалые риски. Специально же подвергать себя опасности мало кто из специалистов будет.
- Тогда существуют какие-то иные способы «простимулировать» Т-клеточный иммунитет?
- Если вы готовы принимать препараты или БАДы с недоказанной в отношении нового коронавируса профилактической эффективностью, то пейте витамин Д3, цинк или куркумин. Пользу получите вряд ли, но хотя бы это безвредно в разрешенных суточных дозах. Плюс свежий воздух. Больше приятных моментов в жизни. Умеренная физическая нагрузка. А тяжелое вмешательство в организм в таких вопросах может быть опасным. Все сказанное относится к людям без клинических иммунодефицитов. При наличии заболевания иммунной системы лечение назначает врач-иммунолог.
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