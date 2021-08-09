Перестали есть глютен и избавились от головной боли, а у кого-то повысилось настроение, общее состояние организма — cейчас по всему миру становится все популярнее безглютеновая диета. Соблюдают ее не только те, кто следит за фигурой или кому это необходимо по медицинским показаниям. От продуктов из пшеницы, ржи, овса и ячменя отказываются и те, кто ведет здоровый образ жизни, или хотя бы пытается это делать.

Так ли уж вреден глютен? В чем его вред или польза? «Доктор Питер» спросил у диетолога клиники «Сестрорецкая» Галины Ильенко.