Перестали есть глютен и избавились от головной боли, а у кого-то повысилось настроение, общее состояние организма — cейчас по всему миру становится все популярнее безглютеновая диета. Соблюдают ее не только те, кто следит за фигурой или кому это необходимо по медицинским показаниям. От продуктов из пшеницы, ржи, овса и ячменя отказываются и те, кто ведет здоровый образ жизни, или хотя бы пытается это делать.
Так ли уж вреден глютен? В чем его вред или польза? «Доктор Питер» спросил у диетолога клиники «Сестрорецкая» Галины Ильенко.
Давайте сперва разберемся, что же такое глютен. Это растительный белок, который содержится в пшенице, овсе, ячмене и ржи. Он выглядит, как сероватая клейкая масса. Глютен обладает хорошей способностью увеличивать вязкость, предает хлебобулочным изделиям нежность, вязкость, густоту. Может выступать и в качестве консерванта, так как увеличивает благодаря своим свойствам срок годности продуктов.
Есть только один процент населения на земном шаре, у которых есть истинная непереносимость белка глютена.
Заболевание называется «целиакия». Оно серьезное, наследственное, аутоиммунное. Предполагается полный отказ от глютена. Строгую диету назначают после полного обследования, подтверждения анализами и инструментально. В исключения заносятся не только продукты, но и некоторые виды лекарственных препаратов, и даже косметика, где могут находиться частицы глютена. И диета должна соблюдаться пожизненно.
Все остальные ограничения необходимо разбирать с точки зрения правды и мифов.
«Отказ от глютена помогает похудеть»
Если вы будете есть меньше хлебобулочных изделий, откажетесь от пирогов, кондитерских изделий, пирожных, замените их на овощи и фрукты — это принесет результат. Вес сдвинется с места.
Однако в злаках — основных источниках глютена — помимо растительного белка содержатся еще пищевые волокна, витамины (группы В) и минералы (кальций, фосфор). Они играют важную роль в организации диетического питания. Не рекомендуется лишать человека глютена, так как могут возникнуть состояния дефицита витаминов и минералов.
«Отказ от глютена улучшает пищеварение»
Диеты, в которых не содержится глютен, благотворно действуют на состояние пищеварительного тракта. Их назначают, например, при синдроме раздраженного кишечника. Врачи — гастроэнтеролог или терапевта — убирают у таких пациентов из рациона глютен, лактозу и сахарозу. Именно они могут выступать маркерами воспаления или поддерживать его. На западе такая концепция питания называется FODMAP — «фодмап-диета». Но назначают ограничения временно, на определенный период по рекомендации врача. Здоровым людям такой режим питания не требуется.
«Отказ от глютена улучшает настроение»
Какая-то правда в этом есть. Но растительный белок «глютен» здесь ни при чем. Тут действует другой принцип. Отказавшись от избыточного количества хлебобулочных изделий и заместив их фруктами и овощами, мы освобождаем какую-то часть энергии, которая тратилась бы на переваривание пищи с глютеном. Благодаря этой энергии мы и чувствуем себя лучше.
«Глютен может вызывать рак»
Этот растительный белок может спровоцировать онкологию только у одной категории пациентов — больных с целиакией. Есть соответствующие исследования, где предполагается, что у такой группы пациентов риск лимфомы увеличивается в несколько раз. Но это абсолютно не относится к людям, которые здоровы — не страдают от целиакией.
«Глютен есть везде»
Часть правды в этом есть. Остаточные частицы могут входить в состав капсул для лекарственных препаратов, попадаться в парфюмерии, зубных пастах, кондитерских изделиях. Соответствующие надписи есть на упаковках таких товаров. Но важно это только для больных с целиакией.
Рацион здорового человека должен быть разнообразным. Какие-то ограничения вводятся только по медпоказания. В злаках — основных источниках глютена — содержится много полезных для организма веществ. Человек, лишая себя глютена одномоментно, может лишить себя достаточного объема витаминов и минералов.
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