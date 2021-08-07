- Самостоятельно ставить себе диагноз и стимулировать иммунитет специальными препаратами из аптек нежелательно, — говорит врач, медицинский директор Lifetime+ Кирилл Ювченко.

По его словам, иммуномодулирующих препаратов, которые продаются без рецепта, довольно много, но их неразумное использование может простимулировать иммунитет сверх меры, и это вполне реальная возможность спровоцировать аллергию, а то и аутоиммунное заболевание.

- Чрезмерное усердие в лечении вирусного заболевания, того же ковида, может довести до цитокинового шторма — чрезвычайно сильной иммунной реакции, при которой организм борется «не на жизнь, а на смерть», только не не с болезнью, а с самим собой, — рассказал Кирилл Ювченко. — Правильнее будет не повышать иммунитет, а не доводить организм до ослабления, соблюдая во всем умеренность.

Например, небольшая физическая нагрузка может укреплять тело. Однако, если она слишком интенсивная, то лейкоциты мигрируют в зону стресса: в других местах их становится мало, и организм становится уязвим к инфекциям. Даже после еды лейкоциты устремляются к зоне повышенного риска — в пищеварительную систему. И так с любым стрессом, перегрев, переохлаждение — это вызывает перераспределение клеток и появляются слабые места.