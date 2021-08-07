Во времена пандемии мы все чаще слышим о том, что сильный иммунитет необходим, чтобы организм мог противостоять инфекции. В Сети один из самых популярных запросов — как повысить иммунитет, как укрепить иммунитет. Предлагается это делать при помощи различных витаминов, пищевых добавок или даже таблеток. Действительно ли все эти методы могут помочь иммунитету и стоит ли усердствовать?
Кирилл Ювченко
врач-хирург, специалист по организации здравоохранения
- Самостоятельно ставить себе диагноз и стимулировать иммунитет специальными препаратами из аптек нежелательно, — говорит врач, медицинский директор Lifetime+ Кирилл Ювченко.
По его словам, иммуномодулирующих препаратов, которые продаются без рецепта, довольно много, но их неразумное использование может простимулировать иммунитет сверх меры, и это вполне реальная возможность спровоцировать аллергию, а то и аутоиммунное заболевание.
- Чрезмерное усердие в лечении вирусного заболевания, того же ковида, может довести до цитокинового шторма — чрезвычайно сильной иммунной реакции, при которой организм борется «не на жизнь, а на смерть», только не не с болезнью, а с самим собой, — рассказал Кирилл Ювченко. — Правильнее будет не повышать иммунитет, а не доводить организм до ослабления, соблюдая во всем умеренность.
Например, небольшая физическая нагрузка может укреплять тело. Однако, если она слишком интенсивная, то лейкоциты мигрируют в зону стресса: в других местах их становится мало, и организм становится уязвим к инфекциям. Даже после еды лейкоциты устремляются к зоне повышенного риска — в пищеварительную систему. И так с любым стрессом, перегрев, переохлаждение — это вызывает перераспределение клеток и появляются слабые места.
Для изучения состояния иммунитета используются два типа исследований
Самым простым видом является лейкоцитарная формула к общему анализу крови.
- Она изучает клеточный иммунитет — активность клеток в крови и тканях, куда они попадают из крови, — поясняет Кирилл Ювченко. — С помощью лейкоцитарной формулы мы можем увидеть объем лейкоцитов и косвенно понять причины ослабления организма: виновны ли вирусы, бактерии или паразиты, например. Это довольно ценный источник информации, он дает нам некие показатели, которые мы затем можем контролировать или на основании которых мы можем построить тактику обследования человека.
Второй тип исследования — иммунограмма. Она изучает гуморальный иммунитет, то есть циркуляцию веществ, которые атакуют ненужных нам микробов или сломавшиеся клетки. У нас есть разные вещества, они называются иммуноглобулины и бывают разных классов.
- Иммуноглобулины А концентрируются в слизистых и защищают наш организм от проникновения в него микробов, иммуноглобулины М — это наша первая реакция, ответ на вторжение микробов и вирусов, а иммуноглобулины G вырабатываются к конкретному определенному антигену. Иммунограмма позволяет оценить фракции этих веществ и их количество, — поясняет врач.
Оценить состояние иммунитета «на глаз» невозможно, но есть несколько признаков, которые могут быть маркерами ослабления организма, в том числе и из-за сниженного иммунного ответа.
Повод сдать анализы
частые простуды, повышенная подверженность вирусным заболеваниям,
рецидивирующие герпетические заболевания,
наличие папиллом и бородавок.
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