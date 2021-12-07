Известные блогеры из Великобритании, братья-близнецы Хьюго и Росс Тернеры провели эксперимент для того, чтобы выяснить, какая диета более полезна: веганская или мясная.

Один из них на протяжении 12-ти недель придерживался мясной диеты, а второй отказался на время от продуктов животного происхождения. Ход эксперимента они демонстрировали в своем аккаунте в Instagram.