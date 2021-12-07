Известные блогеры из Великобритании, братья-близнецы Хьюго и Росс Тернеры провели эксперимент для того, чтобы выяснить, какая диета более полезна: веганская или мясная.
Один из них на протяжении 12-ти недель придерживался мясной диеты, а второй отказался на время от продуктов животного происхождения. Ход эксперимента они демонстрировали в своем аккаунте в Instagram.
Эксперимент проходил при участии ученых из Королевского колледжа Лондона, как сообщает
До начала эксперимента и Хьюго, и Росс весили по 84 килограмма, их показатель жировой массы также был одинаковым — по 13%.
Один из братьев должен был на время эксперимента отказаться от мяса, рыбы и морепродуктов, яиц и молока. Другой должен был есть как можно больше мясных продуктов. Калорийность меню у братьев должна была быть при этом одинаковой. Физические нагрузки тоже были равными.
Братья кинули жребий: веганская диета досталось Хьюго. В самом начале эксперимента он сначала сбросил вес, однако затем его параметры стабилизировались.
Через некоторое время Хьюго стал весить 82,1 килограмма, а процент жира в его организме упал до 12%. Кроме того, как выяснили врачи, у него за время диеты изменился микробиом кишечника, снизился риск заработать ожирение и сахарный диабет.
Наконец, у Хьюго упал уровень холестерина в крови. Однако не обошлось и без неприятных последствий: вероятность появления язв в желудке и кишечнике у участника эксперимента увеличилась.
А вот Росс, который перешел на мясную диету, наоборот набрал вес до 86 килограммов, его жировая прослойка увеличилась до 15%. Интересно, что уровень холестерина в крови выше у мужчины не стал.
Наблюдавшие за экспериментом врачи подчеркнули: свои достоинства и недостатки есть как и у мясной диеты, так и у веганского рациона питания. При выборе меню нужно ориентироваться на желаемый результат.
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