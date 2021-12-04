По словам медика, при таком рационе потеря веса идет вовсе не за счет жировой массы. Уходит лишняя жидкость, очищается пищеварительный тракт, а потом начинают «гореть» мышцы. Когда вы вернетесь к обычному рациону, жирок вернется, а мышцы — нет. То есть, вы станете более рыхлым и слабым.

К тому же у такой диеты могут быть и другие неприятные последствия.

- В этой диете есть и подводные камни в виде образования желчных камней, обострения язвенной болезни, гастритов и других заболеваниях ЖКТ. При отказе от еды могут усугубляться нарушения пищевого поведения, меняется состав микробиоты. А это чревато и проблемами со здоровьем, и трудностями с лишним весом. Вывод однозначный: любая диета сродни по действию с лекарствами. Поэтому надо быть очень осторожным при выборе диеты и водной нагрузки, — подчеркнул Кутушов.