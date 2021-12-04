Питьевая диета: -7 кг в неделю
Один из самых экстремальных вариантов, который предлагает интернет всем любителям тонкой талии и легких путей — диета, при которой разрешено только пить, но не есть. Разрешено употреблять все безалкогольные напитки и отвары без сахара в течение трех дней. Для подавления голода рекомендуется пить отвар из шиповника. Среди очевидных минусов диеты — постоянное чувство голода и раздражительность.
Мнение эксперта
Врач-токсиколог Михаил Кутушов в разговоре с «Доктором Питером» сравнил подобную диету с «уборкой мусора в организме».
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
По словам медика, при таком рационе потеря веса идет вовсе не за счет жировой массы. Уходит лишняя жидкость, очищается пищеварительный тракт, а потом начинают «гореть» мышцы. Когда вы вернетесь к обычному рациону, жирок вернется, а мышцы — нет. То есть, вы станете более рыхлым и слабым.
К тому же у такой диеты могут быть и другие неприятные последствия.
- В этой диете есть и подводные камни в виде образования желчных камней, обострения язвенной болезни, гастритов и других заболеваниях ЖКТ. При отказе от еды могут усугубляться нарушения пищевого поведения, меняется состав микробиоты. А это чревато и проблемами со здоровьем, и трудностями с лишним весом. Вывод однозначный: любая диета сродни по действию с лекарствами. Поэтому надо быть очень осторожным при выборе диеты и водной нагрузки, — подчеркнул Кутушов.
Диета с грейпфрутом и яйцами: до -7 кг в неделю
Эта диета знакома всем, кто смотрел фильм «Реквием по мечте». Многие, как и героиня этой картины, верят: питаясь в течение недели только этим цитрусом да жареными и вареными яйцами, можно оперативно скинуть лишние килограммы.
Рацион на неделю предлагается следующий:
День 1: на завтрак можно съесть два варенных яйца и грейпфрут, по желанию — кофе, чай. На обед — два жаренных яйца (без масла) и еще один грейпфрут. На ужин придется ограничится двумя варенными яйцами.
День 2: на завтрак предлагается съесть омлет и грейпфрут, на обед — два вареных яйца и еще один фрукт. Ужин — два жареных яйца.
День 3: позавтракать рекомендуется бутербродом из яиц и ржаного хлеба. Запить можно соком из грейпфрута.
День 4: рацион такой же, как и в первый день, только на ужин яйца можно заменить вареными яйцами.
В оставшиеся три дня нужно придерживаться такого же рациона, как и в первый.
Мнение эксперта
Евгения Лейн
Спорт, правильное питание
Фитнес-тренер
- Диета с грейпфрутом и яйцом за 7 дней звучит как страшный сон любого специалиста по здоровому питанию. Начнем с того, что это монодиета. Монодиеты плохи тем, что ваш организм недополучает огромное количество витаминов и нутриентов, но получает переизбыток каких-то других. Помните известные слова Парацельса: «Все есть яд, и все есть лекарство; то и другое определяет доза». Это применимо даже к самым распространенным и простым продуктам, будь то сахар, соль или даже вода. Не пить воду — плохо, но и пить по 4 литра в день — тоже, ведь это огромная нагрузка на почки. Монодиеты действуют примерно по тому же принципу: у нас переизбыток одного и нехватка другого, — рассказала Евгения.
Молочно-овощная диета: до -5 кг в неделю
Этот вариант диеты предполагает чуть более разнообразный рацион. Ее суть заключается в чередовании «овощных» и «молочных» дней. При втором варианте в день можно съесть 500 граммов обезжиренного творога и выпить литр кефира. В «овощной» день можно позволить себе «шикануть»: можно есть какие угодно овощи и фрукты в любых количествах. Исключение — картофель, виноград и банан.
Мнение эксперта
— Эта диета звучит безопасно, но ее польза сильно зависит от потребляемых продуктов. Разнообразите свой рацион всеми доступными видами овощей и молочных продуктов, к которым у вас нет непереносимости? Пожалуйста. Но, опять же, на короткий срок. В такой диете исключены полезные и необходимые организму нутриенты, которые содержатся в крупах и белковых продуктах (мясе, рыбе, птице), — прокомментировала диету фитнес-тренер Евгения Лейн.
Кстати, как рассказывала «Доктору Питеру» диетолог Ксения Пустовая, обезжиренные молочные продукты вообще не так хороши для худеющих, как это может показаться на первый взгляд. Они не дают достаточного чувства насыщения, плохо усваиваются, да и калорийность у них за счет пищевых добавок частично даже выше.
Огуречная диета: -3-5 кг за 3 дня
Еще один довольно экстремальный способ сбросить вес — огуречная диета. Предполагается, что с помощью такого способа можно сбросить за три дня от 3 до 5 килограммов. Суть проста: в день можно есть до 2 кг огурцов, запивать их нужно водой. Допускается немного разнообразить рацион, сделав из огурцов салат, добавив к овощам зелень и заправку из нежирной сметаны. При этом соль добавлять не рекомендуется — она задерживает воду в организме.
Мнение эксперта
— Огуречная диета — это та же монодиета, но еще сильнее ограниченная. Если в предыдущих вариантов еще возможен разумный подход, то вот этот вариант чаще всего используют женщины, которым надо «похудеть за 2 дня». К сожалению, это никогда не работало и работать никогда не будет. Да, пара килограммов уйдет, но это уйдет не лишний вес, а вода и отходы процессов жизнедеятельности. А после такого стресса и условного голода ваш организм начнет откладывать любой прием пищи «про запас», — предупредила Лейн.
Что врачи думают о самой идее экспресс-диет
Насколько такие диеты безопасны для здоровья — вопрос спорный. «Доктор Питер» решил узнать у специалиста, какая из популярных экспресс-диет наиболее эффективная и безопасна для здоровья.
По словам врача-диетолога Алексея Ковалькова, большинство диет, которые можно найти в интернете — это пережиток прошлого, интересные лишь «провинциальным барышням».
Алексей Ковальков
Диетология
Врач-диетолог
- Есть разработанные специалистами способами похудеть, например, быстро на один размер. Но даже экспресс-диеты должны быть сбалансированными. Если вы хотите сначала перед Новым годом голодать, а потом объедаться, но вес сохранить, у вас ничего не выйдет, — пояснил «Доктору Питеру» эксперт.
Ковальков призвал желающих похудеть обратиться за помощью к диетологам — точно так же, как человек с больным горлом обращается к терапевту.
На заметку
Специалисты Всемирной организации здравоохранения предупреждают: потребление калорий должно быть сбалансировано с расходом энергии, а сама еда должна быть разнообразной. Организму равно нужны как белки, так и жиры и углеводы, поэтому подобные жесткие диеты со скудным выбором продуктов едва ли могут принести пользу организму.
Существует миф, будто подобные экспресс-диеты способны «разогнать метаболизм» и тогда человек вообще станет медленнее набирать вес, но это, увы, не так. В
С этим согласна и диетолог Лиза Янг: по ее словам, в режиме стресса организм только больше откладывает жир. Поэтому самый лучший вариант — здоровое похудение.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о том, какие пять продуктов могут помочь сжечь висцеральный жир.
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