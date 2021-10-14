Каждому человеку необходимо знать свою группу крови, ведь эта информация может помочь спасти ему жизнь, говорят врачи. Раньше данные о резусе и группе хранились в паспорте каждого гражданина РФ. Сейчас же многие не знают ни своей группы, ни своего резуса — все выясняется перед хирургическими вмешательствами или в начале беременности.
Однако в Сети очень популярные так называемые диеты по группам крови. Если поискать, то можно выяснить, что существует 4 типа питания, как и 4 группы крови. Называются они «Охотник», «Земледелец», «Кочевник» и «Смешанный тип». А теперь о каждом по порядку.
Первая группа: «Охотник»
Охотник — так в Интернете называют называют обладателей первой группы крови. Считается, что у «охотников» сильная пищеварительная и иммунная системы, есть склонность к аллергии и им сложно менять свои пищевые привычки.
Люди с первой группой крови склонны к следующим заболеваниям:
артрит;
язва желудка;
проблемы с кишечником;
аллергии.
Охотникам рекомендуют есть говядину, щуку, форель, скумбрию, морские водоросли, грецкие орехи, семена тыквы, соевое молоко, брокколи, свеклу, шпинат, батат, репу, оливковое масло, яблоки, черешню и сливу.
Отказаться стоит от сала, бекона, свинины, сельди, плавленых сыров, кефира, мороженого, бобов, кетчупа, солений, макарон, хлеба, овсяного печенья, авокадо, апельсинов, клубники, дыни и маслин.
Вторя группа: «Земледелец»
К этому типу относятся люди со второй группой крови. У них довольно чувствительные органы пищеварения, иммунитет недостаточно сопротивляется инфекционным заболеваниям. Нервная система не всегда стабильна. Такие люди легко меняют свои пищевые привычки, им легче всего стать вегетарианцами.
Могут страдать от следующих заболеваний:
анемия;
сердечно-сосудистые болезни;
онкология;
сахарный диабет.
Людям со второй группой крови советуют есть свежую сельдь, скумбрию, треску, бобы, соевое молоко и сыр, гречу, чечевицу, капусту, вешенки, лук, шпинат, морковь, ананас, бруснику, вишню, лимон, вишню и яблоки.
Стоит отказаться от телятины, говядины, свинины, кальмаров, красной рыбы, соленой сельди, сливочного масла, молока, сыра, кетчупа, майонеза, макарон, манки, мучных изделий, шампиньонов, помидоров, апельсинов, маслин и дыни.
Третья группа: «Кочевник»
Это обладатели третьей группы крови. У них тоже довольно быстрая адаптация к смене меню, но им нельзя резко менять питание — все должно происходить медленно и постепенно. Они склонны к заражению редкими инфекциями несмотря на то, что быстро приспосабливаются к изменениям условий окружающей среды.
Могут страдать от следующих болезней:
рассеянный склероз;
аутоиммунные заболевания;
сахарный диабет;
ожирение.
Кочевникам советуют включить в рацион яйца, крольчатину, баранину, щуку, палтуса, морского окуня, сметану, творог, йогурт, овсянку, рис, пшеничный хлеб, бобы, капусту, морковь, батат, перец, ананас, яблоки, виноград, бананы.
Стоит отказаться от куриного мяса, утки, ветчины, морской капусты, копченого лосося, маргарина, мороженого, кедровых и фисташковых орех, кетчупа, майонеза, перловки, гречи, тыквы, картофеля, лимонада, маслин, хурмы, авокадо и граната.
Четвертая группа: смешанный тип
К этому типу относятся люди с четвертой группой крови. Им подходит смешанная диета «кочевников» и «охотников». У них сильный иммунитет, но слабая пищеварительная система.
Чаще все проявляются следующие заболевания:
онкология;
анемия;
болезни сердца.
Смешанному типу рекомендуют есть крольчатину, баранину, индейку, судака, щуку, форель, скумбрию, творог, йогурт, кефир, грецкие орехи, арахис, фасоль, чечевицу, зелень, грейпфрут, лимон, киви, крыжовник, вишню, яблоки, сливы, огурцы, свеклу, брокколи, перец, капусту.
Стоит оказаться от курятины, свинины, ветчины, телятины, кальмара, палтуса, семечек, фундука, кукурузы, хурмы, граната, апельсинов, бананов, редиса и листового салата.
Экспертное мнение
Екатерина Ионина
Эндокринология
Врач-эндокринолог, диетолог, специалист клиники Пирогова на Васильевском острове.
«Так называемая диета по группе крови основана на эффекте плацебо и банальной внушаемости. С тем же успехом можно восхищаться, например, диетой по знаку зодиака, если вдруг такая существует, конечно», — говорит врач.
Диету по группе крови предложил американский врач-натуропат — в России, к слову, нет такой медицинской специальности — Питер Д'Адамо в 1996 году. Автор полагал, что состав крови человека менялся в процессе эволюции вместе с изменением видов пищи, а предпочтения в питании зависели от вида общественного труда.
«Суть диеты состоит в том, что, в зависимости от того, какая у вас группа крови, одни продукты вам показаны, другие — нет. Якобы если употреблять продукты, соответствующие одной из четырех групп крови, можно снизить вес. Если же нарушать „устав диеты"— это даст токсический эффект. Самое интересное, что группа крови — это достаточно специфическая вещь, говорящая о том, что при разных эритроцитах вырабатываются разные антитела. Как это может быть связано с едой?» — говорит Екатерина Ионина.
Первая группа крови. В Сети считают, что это первобытные охотники, мясоеды, они должны потреблять много животного белка. Якобы люди с первой группой крови обладают сильной пищеварительной и иммунной системами, но они тяжело адаптируются к условиям среды, это их недостаток. Логики здесь нет. Наоборот, охотники должны хорошо адаптироваться. Но эта несостыковка не смущает последователей диеты.
Вторая группа крови. «Земледельцы». Согласно теории, это группа появилась значительно позже, когда люди перешли к оседлому образу жизни. Людям свойственно постоянство, хорошая адаптация к работе в коллективе. Приверженцы вегетарианства.
Третья группа крови. «Странник-кочевник». Люди появились в результате миграции рас. У них сильная иммунная и сбалансированная нервная система. Кочевникам повезло: они всеядны, могут есть все подряд.
Четвертая группа крови. Это результат смешения второй и третьей, промежуточный вариант между всеядством и вегетарианством. Здесь логика тоже сомнительная, говорит эксперт.
Вердикт врача
«Все это было бы хорошо, но группы крови образовались за миллионы лет до появления человека — примерно 3-5 миллионов лет назад. Для палеонтологии несколько миллионов лет — незначительный срок. У различных приматов тоже есть и первая, и вторая, и третья группа крови. Если задуматься об эволюционной теории, то наш общий предок, живший до того, как разделились ветви человека и обезьяны, уже имел эти группы крови. Что будем с этим делать? Получается, вся теория рушится.
Я не разделяю эту теорию, не использую ее в своей практике и вообще противник каких-либо модных диет. Врач должен соблюдать персонализированный подход в питании и назначать диету не группе крови, а каждому конкретному пациенту, учитывая его полный анамнез», — заключила эндокринолог.
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