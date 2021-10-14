Каждому человеку необходимо знать свою группу крови, ведь эта информация может помочь спасти ему жизнь, говорят врачи. Раньше данные о резусе и группе хранились в паспорте каждого гражданина РФ. Сейчас же многие не знают ни своей группы, ни своего резуса — все выясняется перед хирургическими вмешательствами или в начале беременности.

Однако в Сети очень популярные так называемые диеты по группам крови. Если поискать, то можно выяснить, что существует 4 типа питания, как и 4 группы крови. Называются они «Охотник», «Земледелец», «Кочевник» и «Смешанный тип». А теперь о каждом по порядку.

Первая группа: «Охотник»

Охотник — так в Интернете называют называют обладателей первой группы крови. Считается, что у «охотников» сильная пищеварительная и иммунная системы, есть склонность к аллергии и им сложно менять свои пищевые привычки.

Люди с первой группой крови склонны к следующим заболеваниям:

артрит;

язва желудка;

проблемы с кишечником;

аллергии.

Охотникам рекомендуют есть говядину, щуку, форель, скумбрию, морские водоросли, грецкие орехи, семена тыквы, соевое молоко, брокколи, свеклу, шпинат, батат, репу, оливковое масло, яблоки, черешню и сливу.

Отказаться стоит от сала, бекона, свинины, сельди, плавленых сыров, кефира, мороженого, бобов, кетчупа, солений, макарон, хлеба, овсяного печенья, авокадо, апельсинов, клубники, дыни и маслин.