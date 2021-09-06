Как расшифровать анализ крови

Эритроциты

Красные кровяные тельца, напоминающие по форме вогнутые диски. В бланках результатов общего анализа крови обозначаются как RBC-red blood cells. Они наши «транспортные лошадки»; содержат гемоглобин — Hb, который способен легко связывать кислород и транспортировать его ко всем органам и тканям.

Норма — средний уровень гемоглобина составляет 120-140 г/л для женщин, и 130-160 г/л у мужчин.

Пониженный уровень. Когда по тем или иным причинам развивается анемия, то есть образуется дефицит железа в организме (происходит истощение депо железа), в общем анализе крови мы наблюдаем снижение уровня эритроцитов и гемоглобина.