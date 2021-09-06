Маргарита Провоторова
Диагностика
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Театр начинается с вешалки, а обследование практически любого пациента — с общего анализа крови. Именно он поможет врачу сориентироваться в дальнейшем обследовании. Например, заподозрить развитие анемии на ранних стадиях, заметить воспалительные проявления — вирусные или бактериальные. Он поможет заподозрить развитие аллергии или инвазию гельминтами. И даже для первичной оценки гемостаза — количества тромбоцитов — этот анализ необходим.
Как расшифровать анализ крови
Эритроциты
Красные кровяные тельца, напоминающие по форме вогнутые диски. В бланках результатов общего анализа крови обозначаются как RBC-red blood cells. Они наши «транспортные лошадки»; содержат гемоглобин — Hb, который способен легко связывать кислород и транспортировать его ко всем органам и тканям.
Норма — средний уровень гемоглобина составляет 120-140 г/л для женщин, и 130-160 г/л у мужчин.
Пониженный уровень. Когда по тем или иным причинам развивается анемия, то есть образуется дефицит железа в организме (происходит истощение депо железа), в общем анализе крови мы наблюдаем снижение уровня эритроцитов и гемоглобина.
Повышенный уровень красных кровяных клеток и гемоглобина может быть признаком недостатка жидкости в организме. В этом случае необходимо наладить питьевой режим, употребляя достаточное количество жидкости. Такой процесс может наблюдаться на фоне приема мочегонных препаратов, длительной диарее, рвоте, высокой температуре и другие состояния, когда мы теряем жидкость.
Повышение уровня гемоглобина и эритроцитов не всегда может быть связано с заболеванием. Такое возможно у людей, которые находятся в местах с пониженным уровнем кислорода, к примеру, высокогорье. Это могут быть альпинисты, горнолыжники, часто летающие пассажиры и члены экипажей воздушных судов.
Повышенный уровень гемоглобина и эритроцитов (полицетемия) может сигнализировать о повышении вязкости крови и о рисках тромбообразования. Особенно опасно такое длительное состояние у пациентов, которые являются носителями мутаций в генах гемостаза — свертывающей системы крови. Также полицетемия может наблюдаться и при других заболеваниях, таких как сахарный диабет (особенно на фоне полиурии), хроническая сердечная недостаточность, недостаток витамина В и фолиевой кислоты, и даже при патологии легких.
Полицетемия — это не повод пугаться и ставить себе всевозможные диагнозы. Нужно оперативно проконсультироваться с врачом.
Одно из широко распространенных заболеваний, для которого характерно снижение уровня гемоглобина и эритроцитов — железодефицитная анемия. Ее развитию предшествует латентный дефицит железа. На этом этапе уровень гемоглобина в общем анализе крови еще остается в пределах нормы, но депо железо уже потихоньку исчерпывает свои ресурсы. Пациентов беспокоит слабость, ломкость ногтей, выпадение и сухость волос. Поэтому, если у вас есть подобные симптомы, а в результатах вы видите нормальный уровень гемоглобина, нужно обратится к специалисту и пройти обследование.
Лейкоциты
Белые клетки крови — WBC white blood cells. Именно лейкоциты являются одними из передовых бойцов нашего иммунитета против вирусов, бактерий и других патогенов. В составе лейкоцитарной формулы выделяют базофилы, нейтрофилы, лимфоциты, моноциты и эозинофилы. Все они отличаются по внешнему виду и выполняемым функциям.
В норме средний уровень лейкоцитов составляет 4-9х10 9.
Повышение уровня лейкоцитов называется лейкоцитозом. Наблюдается на фоне воспалительных и инфекционных заболеваний, но не только. Чтобы выдвинуть предположение о природе патологии, важно понимать, как изменяется уровень и других показателей лейкоцитарной формулы.
Если вы пришли сдавать общий анализ крови не натощак, вполне можно получить в результате исследования лейкоцитоз. Он называется постпрандиальный. Это кратковременное повышение уровня лейкоцитов, не связанное с патологией.
При бактериальной инфекции повышается не только уровень лейкоцитов, но и нейтрофилов. А вот уровень лимфоцитов снижается. В случае вирусной инфекции, наоборот, лейкоциты могут быть не только в норме, но даже снизится. Зато уровень лимфоцитов и моноцитов повышается. Кстати, для дифференциальной диагностики полезно определение уровня С-реактивного белка, который повышается при бактериальных инфекциях.
В нормальных результатах общего анализа крови могут содержаться в незначительных количествах или даже отсутствовать такие клетки, как эозинофилы. Их повышенное содержание — эозинофилия, знак, что необходимо дальнейшее обследование. Увеличение количества эозинофилов может наблюдаться на фоне аллергических или паразитарных заболеваний.
Тромбоциты
PLT platelets, это кровяные пластинки, среднее количество которых в норме 150-400х10 9 . Они обладают способностью склеиваться друг с другом, участвуя вместе с другими факторами свертывающей системы крови в образовании кровяного сгустка, что защищает от кровотечения при повреждении кровеносного сосуда. Но в случае патологии тромбоциты участвуют в формировании тромбов.
Повышение уровня называется тромбоцитоз. Впрочем, это не всегда говорит о патологии и для оценки состояния гемостаза, определения уровня тромбоцитов недостаточно. Для уточнения необходимо исследовать коагулограмму.
Физиологический тромбоцитоз может наблюдаться на фоне недостатка жидкости, чрезмерной физической нагрузки, после оперативных вмешательств, тяжелых травм, на фоне приема лекарственных препаратов, а так же у пациентов с онкологическими заболеваниями. И, конечно, чтобы разобраться в истинных причинах и выбрать дальнейшее направление действий, самостоятельной интерпретации результатов анализов недостаточно. Необходим очный прием врача!
Ферритин
Показатель, который одним из первых реагирует на снижение уровня железа в организме. Он и есть основная форма депо этого элемента. Его концентрация в крови пропорциональна нашему общему запасу железа. Поэтому, если исследование показывает снижение ферритина — это маркер развития железодефицитного состояния.
В свою очередь, повышение уровня может говорить не только об избыточном накоплении железа, но и наличии воспалительных заболеваний, так как ферритин относится к островоспалительным белкам. И если вы будете оценивать показатель на фоне инфекционного или воспалительного процесса, результат может быть интерпретирован неверно. В таких случаях наиболее информативно будет определение растворимых рецепторов трансферрина. Это же исследование рекомендуется, когда необходимо дифференцировать железодефицитную анемию и анемию, наблюдаемую при хронических заболеваниях.
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