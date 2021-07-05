В течение трех дней после вакцинации от коронавируса следует отказаться от курения — вредная привычка может спровоцировать образование тромбов, сообщили врачи.
«Одно и тоже влияние (как от алкоголя) — это спазмы сосудов и сгущение крови, которое является самым ведущим при ковиде. При воздействии на организм любыми вирусами, не только COVID-19, идет сгущение крови, сужение сосудов и резкое тромбообразование — все те же самые риски. Чтобы исключить их, нельзя пить алкоголь и курить», — рассказала
По словам терапевта, курящим людям после прививки в течение первых трех дней следует принимать антикоагулянты — такие препараты снижают активность свертывающей системы крови и препятствуют образованию тромбов. «И курить совершенно точно не нужно», — напомнила эксперт.
Еще одно негативное последствие курения после вакцинации — это дополнительный стресс для организма, в результате которого могут обостриться различные побочные эффекты.
«После вакцинации начинает активно работать иммунитет, при этом человек может испытывать гриппоподобный синдром: повышение температуры вплоть до лихорадки, интоксикация, слабость, головная боль, снижение аппетита и так далее. Конечно, происходящая извне интоксикация организма путем курения, вдыхания вредных веществ — это дополнительный стресс для оргазма», — пояснил врач-пульмонолог Алексей Никишенков.
Отказаться стоит как от обычных, так и от электронных сигарет, добавил врач.
Популярный врач и телеведущий Александр Мясников не разделил мнения коллег. В своем
Многие задаются вопросом: что происходит в организме сразу после того, как ввели первый компонент вакцины? Ученые рассказали, что защиту к клеткам доставляет «молекулярная машина», которая исчезает без следа спустя четырнадцать дней. Ее следов в организме найти практически невозможно.
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