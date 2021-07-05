«После вакцинации начинает активно работать иммунитет, при этом человек может испытывать гриппоподобный синдром: повышение температуры вплоть до лихорадки, интоксикация, слабость, головная боль, снижение аппетита и так далее. Конечно, происходящая извне интоксикация организма путем курения, вдыхания вредных веществ — это дополнительный стресс для оргазма», — пояснил врач-пульмонолог Алексей Никишенков.

Отказаться стоит как от обычных, так и от электронных сигарет, добавил врач.

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников не разделил мнения коллег. В своем Telegram-канале он высказался на эту тему так: «Бред! Опасный бред! Курить не надо, но антикоагулянты без показаний могут убить! Вакцинируйтесь и не берите в голову!», — написал он.

Многие задаются вопросом: что происходит в организме сразу после того, как ввели первый компонент вакцины? Ученые рассказали, что защиту к клеткам доставляет «молекулярная машина», которая исчезает без следа спустя четырнадцать дней. Ее следов в организме найти практически невозможно.