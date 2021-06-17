По сравнению с контрольными группами в крови пациентов с COVID-19 были более высокие уровни молекул VWF, способствующих свертыванию крови, и более низкие уровни ADAMTS13, препятствующих ему. Кроме того, исследователи определили другие изменения в белках, которые вызвали снижение ADAMTS13.

«Наше исследование помогает понять механизмы, которые вызывают тромбы у пациентов с COVID-19, что имеет решающее значение для разработки более эффективных методов лечения», — заявил автор исследования и преподаватель Ирландского центра исследований сосудистой биологии в RCSI, доктор Джейми О'Салливан.

После перенесенного заболевания тромбы в сосудах могут образовываться у пациентов с тяжелыми формами COVID-19, считают американские ученые. Для перенесших болезнь легко такой риск минимален. Учитывая новые данные, они пришли к выводу, что амбулаторным ковидным пациентам не стоит назначать препараты для профилактики образования тромбов.