Фото №1 - Ученые выяснили, почему после прививок AstraZeneca и J&J образуются тромбы
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Немецкие ученые считают, что им удалось установить причину возникновения редких случаев тромбоза после использования вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson (J&J). Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам профессора Рольфа Маршалека, который с марта возглавляет группу ученых, занимающихся исследованием проблемы, тромбоз связан с аденовирусными векторами, с помощью которых в организм человека доставляется спайковый белок нового коронавируса. Эксперт считает, что что спайковый белок направляется не в цитозальную жидкость клетки, а в ядро. После этого части белка расщепляются и провоцируют мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Из-за этого мутировавшие версии белка вызывают образование тромбов примерно у 1 из 100 тысяч человек.

Эту проблему можно решить, если разработчики смогут изменить секвенирование спайкового белка и тем самым предотвратить его расщепление. Профессор заявил, что компания Johnson & Johnson уже связалась с его лабораторией и попросила предоставить все необходимые рекомендации, чтобы они смогли «отредактировать» вакцину.

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Однако, как пишет FT, многие ученые считают, что теорию профессора можно отнести лишь к одной из гипотез, почему после вакцинации у людей возникают тромбы. "Отсутствуют доказательства, показывающие причинно-следственную цепочку <...>, - сказал профессор трансфузионной медицины Боннского университета Йоханнес Ольденбург. - Это все еще гипотеза, которую необходимо подтвердить экспериментальными данными".

Напомним, в марте в Норвегии после прививки препаратом от AstraZeneca умерли 2 человека. В Грузии медсестра впала в кому после вакцинации, а спустя некоторое время умерла в больнице. Еще один летальный исход был зафиксирован в Испании - пациентка умерла от кровоизлияния в мозг. В Норвегии после вакцинации госпитализировали трех медиков, один них чуть позже скончался в больнице. Страны ЕС начали массово отказываться от препарата после летальных исходов и заявления группы ученых, что лекарство может вызывать аутоимунную реакцию, которая провоцирует образование тромбов. Тем не менее, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) признало вакцину AstraZeneca безопасной, отметив, что ее эффективность оправдывает риски. В конце марта компания AstraZeneca опубликовала расширенные результаты эффективности своей вакцины от коронавируса.

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© ДокторПитер

Софья Хромова