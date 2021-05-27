Немецкие ученые считают, что им удалось установить причину возникновения редких случаев тромбоза после использования вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson (J&J). Об этом сообщает газета Financial Times .

По словам профессора Рольфа Маршалека, который с марта возглавляет группу ученых, занимающихся исследованием проблемы, тромбоз связан с аденовирусными векторами, с помощью которых в организм человека доставляется спайковый белок нового коронавируса. Эксперт считает, что что спайковый белок направляется не в цитозальную жидкость клетки, а в ядро. После этого части белка расщепляются и провоцируют мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Из-за этого мутировавшие версии белка вызывают образование тромбов примерно у 1 из 100 тысяч человек.

Эту проблему можно решить, если разработчики смогут изменить секвенирование спайкового белка и тем самым предотвратить его расщепление. Профессор заявил, что компания Johnson & Johnson уже связалась с его лабораторией и попросила предоставить все необходимые рекомендации, чтобы они смогли «отредактировать» вакцину.

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Однако, как пишет FT, многие ученые считают, что теорию профессора можно отнести лишь к одной из гипотез, почему после вакцинации у людей возникают тромбы. "Отсутствуют доказательства, показывающие причинно-следственную цепочку <...>, - сказал профессор трансфузионной медицины Боннского университета Йоханнес Ольденбург. - Это все еще гипотеза, которую необходимо подтвердить экспериментальными данными".