Новая, немного измененная версия варианта коронавируса «дельта», продолжает распространяться — в том числе и в Европе и США. Этот штамм приковал к себе внимание всего мира. Называется он B.1.617.2.1 или AY.1 — для краткости — «дельта плюс», и является версией штамма «дельта», впервые обнаруженного в Индии в феврале. В России он был обнаружен еще в апреле. Кроме нашей страны «дельта плюс» распространяется еще в 11 странах мира, есть данные и об умерших. Пока эти случаи единичные.
Эксперты в области здравоохранения сейчас активно изучают, может ли «дельта плюс» быть гораздо хуже других штаммов, но пока слишком рано говорить об этом категорично.
Чем «дельта плюс» отличается от варианта «дельта»
Все вирусы несут в себе группы мутаций. У «дельта плюс» есть дополнительная — под названием K417N, которая отличает его от обычного варианта. Она влияет на спайковый белок, часть вируса, которая прикрепляется к инфицированным им клеткам, пишет издание
- Мутация K417N не совсем нова — она возникла сразу в нескольких вирусных «линейках», — заявляет директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу. Впервые ее «поймали» в новом штамме в Катаре еще в марте 2020 года, обнаружена она была и в южноафриканском варианте прошлой осенью.
Все вирусы постоянно мутируют. Некоторые из этих изменений повышают способность вирусов заражать клетки или улучшают их репликацию (образование биологических вирусов в ходе инфекционного процесса в клетках-мишенях хозяина), в то время как другие оказывают незначительное влияние или даже вредны для вируса.
- На сегодняшний день известно о более 150 штаммах коронавируса, — заявил Франсуа Баллу. Причем, ученые в Индии зафиксировали и другие варианты «дельта» — с другими мутациями. Эксперты ВОЗ уже изучают и их — с точки зрения опасности, и какие медицинские контрмеры можно принять.
Между тем, обычный вариант «дельта», также известный как «индийский» штамм B.1.617.2, стал распространяться по планете невероятными темпами. Известно, что он передается на 40–60% быстрее, чем первоначальный уханьский вариант.
- Я знаю, что в мире в настоящее время существует много опасений по поводу варианта «дельта», и ВОЗ тоже этим обеспокоена, — сказал в пятницу Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. — «Дельта» — самый заразный из выявленных вариантов.
«Дельта плюс» — более заразен, смертоносен и устойчив к вакцинам?
Вариант «дельта плюс» вызывает тревогу, так как обладает повышенной трансмиссивностью, он почти беспрепятственно проникает в рецепторы клеток легких и умеет обходить антитела. Пока неизвестно, может ли мутант снижать эффективность вакцин, но ученые предполагают, что такие свойства «дельта плюс» не исключены.
Большинство вакцин против коронавируса «учат» организм распознавать спайковый белок или его части — это как раз то место, где находится дополнительная мутация «Дельта Плюс». Сейчас ученые выясняют, работают ли вакцины против этого штамма.
На данный момент эксперты в основном предупреждают общественность и правительства стран не терять бдительность, но сохранять спокойствие.
- Ни один из других штаммов, несущих мутацию K417N, до сих пор не был особенно успешным, — сказал Баллу. — И она по-прежнему встречается крайне редко.
Как быстро распространяется «дельта плюс»
На данный момент штамм зарегистрирован более, чем в десятке стран, в том числе, в России, но о количестве случаев и фактической скорости его распространения недостаточно данных.
Пока также нет данных, что «дельта плюс» заражает уже переболевших ковидом, или сделавших прививку.
Согласно данным
Великобритания сообщила о 41 случае по состоянию на 16 июня. В районах, где сообщалось о Дельта Плюс, приняли упреждающие меры. Известно, что заболевшие контактировали с гражданами Непала и Турции или проехали через эти страны транзитом.
Остальные случаи заражения «дельта плюс» распределены между Канадой, Индией, Японией, Непалом, Польшей, Португалией, Россией, Швейцарией и Турцией.
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