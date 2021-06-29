Чем «дельта плюс» отличается от варианта «дельта»

Все вирусы несут в себе группы мутаций. У «дельта плюс» есть дополнительная — под названием K417N, которая отличает его от обычного варианта. Она влияет на спайковый белок, часть вируса, которая прикрепляется к инфицированным им клеткам, пишет издание CNN.

- Мутация K417N не совсем нова — она ​​возникла сразу в нескольких вирусных «линейках», — заявляет директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу. Впервые ее «поймали» в новом штамме в Катаре еще в марте 2020 года, обнаружена она была и в южноафриканском варианте прошлой осенью.

Все вирусы постоянно мутируют. Некоторые из этих изменений повышают способность вирусов заражать клетки или улучшают их репликацию (образование биологических вирусов в ходе инфекционного процесса в клетках-мишенях хозяина), в то время как другие оказывают незначительное влияние или даже вредны для вируса.

- На сегодняшний день известно о более 150 штаммах коронавируса, — заявил Франсуа Баллу. Причем, ученые в Индии зафиксировали и другие варианты «дельта» — с другими мутациями. Эксперты ВОЗ уже изучают и их — с точки зрения опасности, и какие медицинские контрмеры можно принять.

Между тем, обычный вариант «дельта», также известный как «индийский» штамм B.1.617.2, стал распространяться по планете невероятными темпами. Известно, что он передается на 40–60% быстрее, чем первоначальный уханьский вариант.

- Я знаю, что в мире в настоящее время существует много опасений по поводу варианта «дельта», и ВОЗ тоже этим обеспокоена, — сказал в пятницу Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. — «Дельта» — самый заразный из выявленных вариантов.