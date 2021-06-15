- Пандемия явилась не только большим испытанием для всего человечества, но и спровоцировала бум генетических исследований вирусов, — рассказал на
По словам Комиссарова, в марте 2020 года был секвенирован первый геном SARS-CoV-2. Но информации о циркулирующих в стране разновидностях вируса недостаточно — в одних регионах много данных (Москва, Петербург, Екатеринбург), в других мало, говорит ученый. Всего выявлены представители 139 из 1296 линий (штаммов) по классификации PANGO.
- До января 2021 года в России основными были российские линии В1.1, В1.1.317, В1.1.397, в небольших количествах «британский» штамм, — рассказывает Андрей Комиссаров. — Но во второй половине апреля в Россию завезли «индийский» вариант коронавируса, и он быстро вытеснил все российские линии. Стало существенно меньше и «британского мутанта».
Какие штаммы коронавируса сегодня циркулируют в России?
Альфа-вариант— Британский штамм
Циркулирует с начала 2021 года в России, его доля росла каждый месяц, но после появления «индийского варианта» рост прекратился, конкурентную борьбу «британец» проигрывает.
Бета-вариант — Южноафриканский штамм
Приобрел мутации, которые делают его менее заметным для иммунной системы человека. Отличается тем, что от него страдает больше молодых и ранее абсолютно здоровых людей, чем от других форм инфекции. Южноафриканский штамм был «замечен» в Амурской области, но частота его распространения в России очень низка, отмечают ученые.
Дельта-вариант — Индийский штамм
Зарегистрирован в 63 странах мира. Быстро распространяется в Европе. В России активно вытесняет британский вариант.
Линия В.1.1.370.1 — Северо-западный штамм
Был впервые зафиксирован в январе-феврале 2021 года. Территория распространения — Санкт-Петербург, Псковская область. По данным ПЦР-скринига, в мае 2021 года доля этого варианта составляла 16 % госпитализируемых в инфекционную больницу им. Боткина. Был также «завезен» в Москву и Новгородскую область. Вскоре «северо-западный» вариант добрался до Германии, Финляндии, Великобритании, Израиля.
Линия В 1.1. 523 — Московский штамм
Количество «московского» штамма медленно, но нарастает, предупреждают ученые НИИ гриппа им. Смородинцева. Впервые был обнаружен в Москве. Сейчас есть данные о распространении «московского штамма» в Центральном федеральном округе.
Какой штамм главный?
- Похоже, что в России быстро растет частота варианта Дельта («индийский» вариант — Прим.Ред.), —
По словам Егора Базыкина, среди образцов, полученных в Санкт-Петербурге в мае, вариант дельта составил чуть больше половины. А среди июньских образцов — почти все.
- Что сейчас происходит, например, в Москве — точно мы не знаем, — говорит ученый. — Я почти уверен, что текущий рост числа случаев COVID-19 по крайней мере отчасти связан с новыми вариантами, в первую очередь — с альфой и дельтой. Но для хороших моделей нужно больше данных. В любом случае привиться — хорошая идея, если вы почему-то еще этого не сделали.
Чтобы прояснить ситуацию с распространением штаммов в России, ученые запустили
Как поменялись специфические симптомы коронавируса?
Индийский штамм может вызвать не совсем привычные для ковида симптомы. Практически ушли кашель, одышка и потеря обоняния. Новые признаки ковида — это боль в горле, головная боль, насморк, сыпь, сухость во рту, тошнота, диарея и покраснение глаз. При этом у человека может не быть повышенной температуры или она может повыситься позже остальных симптомов. Поэтому люди, инфицированные индийским штаммом, часто не понимают, что у них ковид, и заражают других.
Практически ушли кашель, одышка и потеря обоняния.
У зараженных возникают характерные для гангрены воспаления и суставные боли, бывает рвота и диарея. Нет привычной для всех потери обоняния (от нее страдает всего 10% заболевших), из-за чего ранняя диагностика без тестов практически невозможна, сама болезнь начинается, как обычное ОРВИ, у многих из симптомов только насморк и небольшой подъем температуры. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, у пациентов с индийским штаммом чаще встречаются диарея, микротромбозы нижних конечностей.
«Индийский» и «британский» варианты коронавируса одни эпидемиологи считают более заразными и летальными по сравнению с остальными штаммами (про «московский» вариант пока известно слишком мало, чтобы делать какие-то выводы). Другие эксперты полагают, что индийский штамм распространяется быстрее других, потому что люди не подозревают о том, что заражены COVID-19, и ведут обычный образ жизни. Работают, учатся, ходят в гости. К примеру, в Великобритании было замечено, что наиболее высокий рост заражения в районах, где меньше работающих на удаленке. Практически полное отсутствие симптомов эволюционно выгодно самому вирусу, который таким образом получает возможность передаваться более широкому кругу людей. Так идет эволюция многих вирусов, которые становятся более заразными, но и менее смертоносными.
Прививка защищает от любого штамма?
Вопрос открытый. По словам заместителя директора Центра им. Гамалеи Дениса Логунова, на индийский вариант коронавируса иммунная система реагирует гораздо хуже. Есть предположение, что привитые от коронавируса и переболевшие COVID-19 могут заболеть индийским штаммом, если их иммунитет по каким-то причинам ослаблен.
По официальному отчету компании Pfizer, их вакцина несколько хуже защищает от индийского штамма коронавируса. Испытания «Спутника V» завершены, но результаты пока неизвестны. Но, уверены ученые, прививка спасет в любом случае — пусть не от самой болезни, но от ее тяжелых последствий точно.
- Наш мониторинг, который мы провели в Москве, показал, что у привитых от новой коронавирусной инфекции шанс заболеть среднетяжелой или тяжелой формой в 14 раз меньше, чему тех, кто не вакцинировался, — сообщил Владимир Гущин, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи. — Вирус-нейтрализующие способности вакцины могут снижаться, но это не повод откладывать вакцинацию в ожидании какой-то лучшей вакцины от новых вариантов коронавируса.
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