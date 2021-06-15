- Пандемия явилась не только большим испытанием для всего человечества, но и спровоцировала бум генетических исследований вирусов, — рассказал на онлайн-семинаре Института междисциплинарных медицинских исследований Андрей Комиссаров, заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа имени Смородинцева. — За полтора года в мире было изучено почти 2 миллиона генома SARS-CoV-2 — это в шесть раз превышает количество данных по всем вирусам гриппа за всю историю человечества и составляет половину всех генетических данных обо всех вирусах, которые когда-либо были изучены.

По словам Комиссарова, в марте 2020 года был секвенирован первый геном SARS-CoV-2. Но информации о циркулирующих в стране разновидностях вируса недостаточно — в одних регионах много данных (Москва, Петербург, Екатеринбург), в других мало, говорит ученый. Всего выявлены представители 139 из 1296 линий (штаммов) по классификации PANGO.

- До января 2021 года в России основными были российские линии В1.1, В1.1.317, В1.1.397, в небольших количествах «британский» штамм, — рассказывает Андрей Комиссаров. — Но во второй половине апреля в Россию завезли «индийский» вариант коронавируса, и он быстро вытеснил все российские линии. Стало существенно меньше и «британского мутанта».

Какие штаммы коронавируса сегодня циркулируют в России?

Альфа-вариант— Британский штамм

Циркулирует с начала 2021 года в России, его доля росла каждый месяц, но после появления «индийского варианта» рост прекратился, конкурентную борьбу «британец» проигрывает.

Бета-вариант — Южноафриканский штамм

Приобрел мутации, которые делают его менее заметным для иммунной системы человека. Отличается тем, что от него страдает больше молодых и ранее абсолютно здоровых людей, чем от других форм инфекции. Южноафриканский штамм был «замечен» в Амурской области, но частота его распространения в России очень низка, отмечают ученые.

Дельта-вариант — Индийский штамм

Зарегистрирован в 63 странах мира. Быстро распространяется в Европе. В России активно вытесняет британский вариант.

Линия В.1.1.370.1 — Северо-западный штамм

Был впервые зафиксирован в январе-феврале 2021 года. Территория распространения — Санкт-Петербург, Псковская область. По данным ПЦР-скринига, в мае 2021 года доля этого варианта составляла 16 % госпитализируемых в инфекционную больницу им. Боткина. Был также «завезен» в Москву и Новгородскую область. Вскоре «северо-западный» вариант добрался до Германии, Финляндии, Великобритании, Израиля.

Линия В 1.1. 523 — Московский штамм

Количество «московского» штамма медленно, но нарастает, предупреждают ученые НИИ гриппа им. Смородинцева. Впервые был обнаружен в Москве. Сейчас есть данные о распространении «московского штамма» в Центральном федеральном округе.