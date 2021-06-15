Перед вакцинацией у многих возникают вопросы: нужно ли как-то готовиться к процедуре? Есть ли способы, которые помогут избежать возможных побочных эффектов? Эксперты Роспотребнадзора напоминают: очень важно провести вакцинацию летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше.
Кому не нужен второй компонент вакцины
Если человек не уберегся и после первой дозы все-таки заразился коронавирусом, то вторая доза вакцины не вводится, сообщили в эксперты.
После первой прививки может возникать «гриппоподобный синдром» — повышается температура, болит голова, ломит тело. Обычно это просто побочные эффекты.
«Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять парацетамол. Если нужен более выраженный эффект — примите ибупрофен. В целом оба эти препарата обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами. После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют осложнений», —
Поможет лекарство от аллергии до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину
Некоторые считают, что прием антигистаминных средств поможет избежать температуры, неприятных ощущений в руке после укола, ломоты. На самом деле это не так.
«Такая медикаментозная „подготовка“ только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Они могут понадобиться пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Если они принимают такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны».
Как быть аллергикам и людям с хроническими заболеваниями
Людям с любыми хроническими заболеваниями (например, с хроническим гастритом, другими заболеваниями ЖКТ, артериальной гипертонией) нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, но перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.
Что касается аллергиков, то здесь тоже есть свои нюансы. Если вы страдаете, например, от поллиноза, то обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Специалист порекомендует, какой вакциной привиться — у всех них разный состав.
Можно ли выпить успокоительное перед прививкой
Если вы сильно волнуетесь, то перед вакцинацией можно принять успокоительные препараты. На фоне тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется с утра измерить давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом.
Нужны ли какие-то анализы до вакцинации
Перед прививкой не требуется сдавать анализы. Главное, чтобы у вас в день вакцинации было нормальное самочувствие. Перед вакцинацией пациента осматривает врач — измеряет давление, проверяет температуру и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно — это личный выбор каждого.
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