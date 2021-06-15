Перед вакцинацией у многих возникают вопросы: нужно ли как-то готовиться к процедуре? Есть ли способы, которые помогут избежать возможных побочных эффектов? Эксперты Роспотребнадзора напоминают: очень важно провести вакцинацию летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше.

Кому не нужен второй компонент вакцины

Если человек не уберегся и после первой дозы все-таки заразился коронавирусом, то вторая доза вакцины не вводится, сообщили в эксперты.

После первой прививки может возникать «гриппоподобный синдром» — повышается температура, болит голова, ломит тело. Обычно это просто побочные эффекты.