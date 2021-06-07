- Какие последние данные о количестве людей в Петербурге с иммунитетом к коронавирусу?

- К апрелю 2021 года в Петербурге переболело COVID-19 примерно 45 % горожан, еще 10% получили вакцину. Этого недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Многие еще не переболели ковидом. Сейчас мы готовим новую публикацию о том, как развивалась в принципе пандемия в Петербурге, хотим посмотреть летальность на фоне коронавируса. К сентябрю мы сделаем еще один замер. Если эпидемия будет развиваться в летние месяцы бурно, то нам придется сделать это раньше.

- Считается, что при достижении 75% переболевших и вакцинированных коллективный иммунитет все-таки будет достигнут. Откуда взялась эта цифра? Почему не 80% или 90%?

- Порог в 75% — условный. Никто доподлинно не знает, по достижении какого числа наступит тот самый популяционный иммунитет. Когда какая-то большая страна заявит, что у них эпидемия прекратилась, назовет цифры вакцинированных и переболевших, тогда мы узнаем этот порог, после которого наступает коллективный иммунитет.

- Израиль может стать таким примером?

- Любой ход эпидемии зависит от числа вакцинируемых и ограничительных мер. В Израиле на фоне жестких мер после вакцинации в принципе упало число новых случаев коронавируса. Дальше баланс постепенно сдвигается в сторону снятия ограничений, и только после того, как они все будут отменены, и будет заявлено, что провакцинировано 75-80% населения, и нет новых вспышек заболевания, тогда можно сказать, что достигнут коллективный иммунитет. Но и эта цифра все равно очень условная, потому что в других регионах и странах, где разное число базовых контактов, она будет отличаться. Проще говоря, в Испании и Италии контактов больше, чем в Финляндии и Швеции.

- Судя по публикациям в научных журналах, ученые теперь считают, что формирование коллективного иммунитета маловероятно, так как неизвестно предотвращает ли вакцинация передачу вируса. Выходит, мы зря мечтаем о коллективной защите?

- Существует множество сценариев развития событий — оптимистические и пессимистические. Ученые разрабатывали различные сценарии еще год назад, когда пандемия только началась. Некоторые сценарии сбылись. По оптимистичному сценарию на фоне формирования коллективного иммунитета за счет числа переболевших и вакцинированных рано или поздно пандемия угаснет. Если вакцинация будет эффективна против новых штаммов, снизится число новых случаев и пандемия перейдет в разряд редких вспышек. Но опять-таки мы не знаем, насколько долго сохраняется иммунный ответ после ковида. По одним исследованиям — всю жизнь, по другим — меньше. Пока мы видим, в том числе это показывает исследование, которое мы проводим в Петербурге, что у 90 % людей в течение 12 месяцев сохраняется иммунный ответ после перенесенной болезни. После вакцинации, я думаю, иммунный ответ будет сопоставимым и даже большим, чем после болезни.

- Некоторые врачи уверены, что эпидемия затухнет сама по себе — внезапно началась, так же внезапно и закончится. Это тоже очень оптимистический сценарий событий?

- Когда случится так, что вирусу некого будет заражать и он не сможет эффективно распространяться, тогда эпидемия и затухнет. Но этот процесс связан с людьми, которые будут невосприимчивы к инфекции, их должно быть в достаточном количестве. В каждой стране количество таких людей может быть разное. Вероятность такого оптимистического сценария есть, и она, на мой взгляд, довольно высока. Но никто не отменял, что все может иначе.