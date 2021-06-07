Ученые Европейского университета в течение всего минувшего года проводили исследования иммунного ответа петербуржцев на коронавирус, оценивая длительность сохранения у горожан положительного теста на антитела. Всего на сегодняшний день было сделано четыре таких измерения. Планировалось, что отметка в 70 % переболевших будет достигнута к концу мая. При каких условиях стоит ждать формирования коллективного иммунитета, «Доктору Питеру» рассказал Антон Барчук, один из авторов исследования.
Антон Барчук
Медицина
онкоэпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге и научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
- Какие последние данные о количестве людей в Петербурге с иммунитетом к коронавирусу?
- К апрелю 2021 года в Петербурге переболело COVID-19 примерно 45 % горожан, еще 10% получили вакцину. Этого недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Многие еще не переболели ковидом. Сейчас мы готовим новую публикацию о том, как развивалась в принципе пандемия в Петербурге, хотим посмотреть летальность на фоне коронавируса. К сентябрю мы сделаем еще один замер. Если эпидемия будет развиваться в летние месяцы бурно, то нам придется сделать это раньше.
- Считается, что при достижении 75% переболевших и вакцинированных коллективный иммунитет все-таки будет достигнут. Откуда взялась эта цифра? Почему не 80% или 90%?
- Порог в 75% — условный. Никто доподлинно не знает, по достижении какого числа наступит тот самый популяционный иммунитет. Когда какая-то большая страна заявит, что у них эпидемия прекратилась, назовет цифры вакцинированных и переболевших, тогда мы узнаем этот порог, после которого наступает коллективный иммунитет.
- Израиль может стать таким примером?
- Любой ход эпидемии зависит от числа вакцинируемых и ограничительных мер. В Израиле на фоне жестких мер после вакцинации в принципе упало число новых случаев коронавируса. Дальше баланс постепенно сдвигается в сторону снятия ограничений, и только после того, как они все будут отменены, и будет заявлено, что провакцинировано 75-80% населения, и нет новых вспышек заболевания, тогда можно сказать, что достигнут коллективный иммунитет. Но и эта цифра все равно очень условная, потому что в других регионах и странах, где разное число базовых контактов, она будет отличаться. Проще говоря, в Испании и Италии контактов больше, чем в Финляндии и Швеции.
- Судя по публикациям в научных журналах, ученые теперь считают, что формирование коллективного иммунитета маловероятно, так как неизвестно предотвращает ли вакцинация передачу вируса. Выходит, мы зря мечтаем о коллективной защите?
- Существует множество сценариев развития событий — оптимистические и пессимистические. Ученые разрабатывали различные сценарии еще год назад, когда пандемия только началась. Некоторые сценарии сбылись. По оптимистичному сценарию на фоне формирования коллективного иммунитета за счет числа переболевших и вакцинированных рано или поздно пандемия угаснет. Если вакцинация будет эффективна против новых штаммов, снизится число новых случаев и пандемия перейдет в разряд редких вспышек. Но опять-таки мы не знаем, насколько долго сохраняется иммунный ответ после ковида. По одним исследованиям — всю жизнь, по другим — меньше. Пока мы видим, в том числе это показывает исследование, которое мы проводим в Петербурге, что у 90 % людей в течение 12 месяцев сохраняется иммунный ответ после перенесенной болезни. После вакцинации, я думаю, иммунный ответ будет сопоставимым и даже большим, чем после болезни.
- Некоторые врачи уверены, что эпидемия затухнет сама по себе — внезапно началась, так же внезапно и закончится. Это тоже очень оптимистический сценарий событий?
- Когда случится так, что вирусу некого будет заражать и он не сможет эффективно распространяться, тогда эпидемия и затухнет. Но этот процесс связан с людьми, которые будут невосприимчивы к инфекции, их должно быть в достаточном количестве. В каждой стране количество таких людей может быть разное. Вероятность такого оптимистического сценария есть, и она, на мой взгляд, довольно высока. Но никто не отменял, что все может иначе.
Тем временем
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