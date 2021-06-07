Фото №1 - На коллективный иммунитет надежды нет: ученый рассказал, когда закончится пандемия
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Ученые Европейского университета в течение всего минувшего года проводили исследования иммунного ответа петербуржцев на коронавирус, оценивая длительность сохранения у горожан положительного теста на антитела. Всего на сегодняшний день было сделано четыре таких измерения. Планировалось, что отметка в 70 % переболевших будет достигнута к концу мая. При каких условиях стоит ждать формирования коллективного иммунитета, «Доктору Питеру» рассказал Антон Барчук, один из авторов исследования.

Антон Барчук

Антон Барчук

Медицина

онкоэпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге и научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова

- Какие последние данные о количестве людей в Петербурге с иммунитетом к коронавирусу?

- К апрелю 2021 года в Петербурге переболело COVID-19 примерно 45 % горожан, еще 10% получили вакцину. Этого недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Многие еще не переболели ковидом. Сейчас мы готовим новую публикацию о том, как развивалась в принципе пандемия в Петербурге, хотим посмотреть летальность на фоне коронавируса. К сентябрю мы сделаем еще один замер. Если эпидемия будет развиваться в летние месяцы бурно, то нам придется сделать это раньше.

- Считается, что при достижении 75% переболевших и вакцинированных коллективный иммунитет все-таки будет достигнут. Откуда взялась эта цифра? Почему не 80% или 90%?

- Порог в 75% — условный. Никто доподлинно не знает, по достижении какого числа наступит тот самый популяционный иммунитет. Когда какая-то большая страна заявит, что у них эпидемия прекратилась, назовет цифры вакцинированных и переболевших, тогда мы узнаем этот порог, после которого наступает коллективный иммунитет.

- Израиль может стать таким примером?

- Любой ход эпидемии зависит от числа вакцинируемых и ограничительных мер. В Израиле на фоне жестких мер после вакцинации в принципе упало число новых случаев коронавируса. Дальше баланс постепенно сдвигается в сторону снятия ограничений, и только после того, как они все будут отменены, и будет заявлено, что провакцинировано 75-80% населения, и нет новых вспышек заболевания, тогда можно сказать, что достигнут коллективный иммунитет. Но и эта цифра все равно очень условная, потому что в других регионах и странах, где разное число базовых контактов, она будет отличаться. Проще говоря, в Испании и Италии контактов больше, чем в Финляндии и Швеции.

- Судя по публикациям в научных журналах, ученые теперь считают, что формирование коллективного иммунитета маловероятно, так как неизвестно предотвращает ли вакцинация передачу вируса. Выходит, мы зря мечтаем о коллективной защите?

- Существует множество сценариев развития событий — оптимистические и пессимистические. Ученые разрабатывали различные сценарии еще год назад, когда пандемия только началась. Некоторые сценарии сбылись. По оптимистичному сценарию на фоне формирования коллективного иммунитета за счет числа переболевших и вакцинированных рано или поздно пандемия угаснет. Если вакцинация будет эффективна против новых штаммов, снизится число новых случаев и пандемия перейдет в разряд редких вспышек. Но опять-таки мы не знаем, насколько долго сохраняется иммунный ответ после ковида. По одним исследованиям — всю жизнь, по другим — меньше. Пока мы видим, в том числе это показывает исследование, которое мы проводим в Петербурге, что у 90 % людей в течение 12 месяцев сохраняется иммунный ответ после перенесенной болезни. После вакцинации, я думаю, иммунный ответ будет сопоставимым и даже большим, чем после болезни.

- Некоторые врачи уверены, что эпидемия затухнет сама по себе — внезапно началась, так же внезапно и закончится. Это тоже очень оптимистический сценарий событий?

- Когда случится так, что вирусу некого будет заражать и он не сможет эффективно распространяться, тогда эпидемия и затухнет. Но этот процесс связан с людьми, которые будут невосприимчивы к инфекции, их должно быть в достаточном количестве. В каждой стране количество таких людей может быть разное. Вероятность такого оптимистического сценария есть, и она, на мой взгляд, довольно высока. Но никто не отменял, что все может иначе.

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Тем временем

Российские военнослужащие выработали коллективный иммунитет к коронавирусу по результатам успешной прививочной кампании. Об этом сообщил ТАСС начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков на полях Петербургского международного экономического форума.

«В министерстве обороны на сегодняшний день закончено формирование коллективного иммунитета. И это одно из достижений военной медицины», — сказал Крюков. По его словам, вакцинация военнослужащих практически закончена.

Ирина Фигурина