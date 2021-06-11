Результаты не радуют
- Я надеюсь, что со временем, после второй дозы вакцины, антитела все-таки появятся, — говорит Петр, привившийся «Ковиваком» в начале апреля. — Я переболел ковидом, после чего привился. Но уровень антител не сильно вырос после болезни — всего на пару десятков единиц по Диасорину (популярная тест-система, — Прим. Ред.), в итоге антител у меня всего 60. После «Спутника» в среднем уровень антител составляет 200-300, так что разница есть.
В закрытой группе сети телеграм-чатов, посвященных вакцинации, выложили первые результаты анализов на антитела тех, кто вакцинировался первой и второй дозой «Ковиваком». «Результаты неутешительные пока, — пишут участники группы. — От отрицательных до слабо-положительных».
- «КовиВак» был недосягаемой панацеей для тех, кто сильно сомневался в «Спутнике V», — рассказал «Доктору Питеру» Макс Попов, создатель группы
«КовиВак» относится к инактивированным цельновирионным вакцинам, то есть для ее создания используется непосредственно сам коронавирус в виде цельной вирусной частицы. Вирус инактивируется, или убивается, с помощью химического реагента. Разработчики заявляют о 80% эффективности вакцины.
- Очень важно принять регламент, который даст возможность в поликлиниках и вакцинных центрах дать возможность ревакцинироваться тем людям, у которых не образовались антитела после прививки, — считает Макс Попов. — Ревакцинация работает, мы это знаем, мы это видим, она безопасна.
«Это вопрос веры»
Третья фаза клинических испытаний вакцины «КовиВак» стартовала 2 июня. В исследовании, которое завершится в декабре 2022 года, примут участие 32000 добровольцев от 18 до 60 лет. Группа плацебо использоваться не будет. Добровольцам введут вакцину двукратно с интервалом две недели. Исследования планируют провести в больницах Москвы, Челябинска, Казани, Обнинска, Железногорска, Старого Оскола и Новотроицка.
- У инактивированной вакцины против коронавируса есть хороший шанс стать эффективным бустером, то есть быть использованной для вторичной вакцинации, а вот эффективной первичной вакциной вряд ли, — считает Ольга Матвеева, молекулярный биолог. — С одной стороны разработчики вызывают уважение тем, что планируют третью фазу на 32 тысячах испытуемых, все-таки это не 3000 как у «Вектора». Наверное, планируют параллельно изучать вакцинацию «Спутником», но это очень непросто. Без группы плацебо установить эффективность вакцины крайне трудно.
Напомним, «КовиВак» была зарегистрирована в России в феврале 2021-го и в марте поступила в гражданский оборот — первые небольшие партии сначала пришли в поликлиники Московской и Ленинградской областей. В мае вакцину привезли в другие российские регионы.
Испытания этой вакцины начались еще осенью 2020 года, но результаты не опубликованы до сих пор.
- Публикаций нет. Мы можем верить институту им. Чумакова, это хороший институт, у него очень богатая история разработки и производства работающих вакцин. Но это именно вопрос веры. Но этого недостаточно с точки зрения потребителя, который хочет и имеет право знать, что ему колют. Никто не сказал, что вакцина не работает, просто нет данных, что она работает, — рассказывал в интервью «Доктору Питеру» профессор Сколтеха Константин Северинов.
Как сообщили «Доктору Питеру» в комздраве, всего в Петербург поступило 13 260 комплектов доз «КовиВака». К 10 июня первым компонентом вакцины привились 6904 человека. Ожидается, что в ближайшее время в город придет еще одна небольшая поставка «КовиВака».
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