Результаты не радуют

- Я надеюсь, что со временем, после второй дозы вакцины, антитела все-таки появятся, — говорит Петр, привившийся «Ковиваком» в начале апреля. — Я переболел ковидом, после чего привился. Но уровень антител не сильно вырос после болезни — всего на пару десятков единиц по Диасорину (популярная тест-система, — Прим. Ред.), в итоге антител у меня всего 60. После «Спутника» в среднем уровень антител составляет 200-300, так что разница есть.

В закрытой группе сети телеграм-чатов, посвященных вакцинации, выложили первые результаты анализов на антитела тех, кто вакцинировался первой и второй дозой «Ковиваком». «Результаты неутешительные пока, — пишут участники группы. — От отрицательных до слабо-положительных».