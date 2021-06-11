После вакцинации в организме вырабатываются защитные антитела, которые помогут обезвредить вирус. «Производством» антител управляют Т-клетки. Если они «замечают», что в организм попал вирус или части вакцины, дают сигнал — пора принимать защитные меры. Тогда В-лимфоциты и начинают вырабатывать антитела.
Некоторые напитки и продукты могут помешать выработке антител.
«Они могут заблокировать Т-лимфоциты и В-лимфоциты. Самое опасное — это алкоголь. Если мы его пьем, „офицеры иммунитета“, лимфоциты, не смогут распознать вакцину и не дадут команду на выработку антител. Поэтому за 3 дня до вакцинации нужно полностью отказаться от алкоголя. И не употреблять его после в течение 3-5 дней», — пояснил педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус.
Если человек страдает аллергией или астмой, то ему лучше не исключить из меню продукты, которые могут усилить аллергическую реакцию. Это копчености, шоколад, клубника, цитрусовые, выдержанные сыры. Откажитесь от них на несколько дней, и антитела выработаются быстро и эффективно, не будет побочных эффектов.
Не стоит забывать и про витамины, говорит Андрей Продеус. Они тоже могут помочь организму в формировании антител.
«Есть два витамина, которые мы должны получать регулярно — D и E. Если у человека низкий уровень витамина D, выработка антител после вакцинации будет в несколько раз ниже. Рекордсмен по его содержанию — печень трески. Люди с низким уровнем витамина Е также хуже вырабатывают антитела. Много витамина Е содержится в масле зародышей пшеницы».
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