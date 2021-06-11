Если человек страдает аллергией или астмой, то ему лучше не исключить из меню продукты, которые могут усилить аллергическую реакцию. Это копчености, шоколад, клубника, цитрусовые, выдержанные сыры. Откажитесь от них на несколько дней, и антитела выработаются быстро и эффективно, не будет побочных эффектов.

Не стоит забывать и про витамины, говорит Андрей Продеус. Они тоже могут помочь организму в формировании антител.

«Есть два витамина, которые мы должны получать регулярно — D и E. Если у человека низкий уровень витамина D, выработка антител после вакцинации будет в несколько раз ниже. Рекордсмен по его содержанию — печень трески. Люди с низким уровнем витамина Е также хуже вырабатывают антитела. Много витамина Е содержится в масле зародышей пшеницы».