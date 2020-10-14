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Ученые обнаружили новый побочный эффект у женщин после вакцинации от COVID-19

12:24, 08.05.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Ученые из США выяснили, что вакцинация от коронавируса может спровоцировать нарушения менструального цикла. В эксперименте приняли участие 700 женщин, которые подтвердили гипотезу исследователей.

Ученые обнаружили новый побочный эффект у женщин после вакцинации от COVID-19
Фото: pixabay.com

Ученые из Иллинойсского университета выяснили, что вакцинация от коронавируса может спровоцировать нарушения менструального цикла. Помимо этого, после прививки выделения могут быть обильнее и причинять больший дискомфорт. Об этом сообщает «MedNovelty»

Эксперты пришли к такому выводу после изучения данных, которые были получены после обследования 700 женщин. При этом совершенно не имеет значения, какой препарат был использован для вакцинации, добавляют ученые. 

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Эксперты пока не выяснили, как между собой связаны вакцинация и нарушения менструального цикла. Возможно, проблемы с циклом возникают из-за стресса и других побочных эффектов после вакцинации. Эксперты советуют не паниковать, понаблюдать за своим состоянием.  Если кровотечение долго не прекращается, то в этом случае необходимо срочно обратиться к врачу. 

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Рубрики: Гинекология, Инфекционные болезни

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