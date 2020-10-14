Ученые обнаружили новый побочный эффект у женщин после вакцинации от COVID-19

Ученые из США выяснили, что вакцинация от коронавируса может спровоцировать нарушения менструального цикла. В эксперименте приняли участие 700 женщин, которые подтвердили гипотезу исследователей.

Ученые из Иллинойсского университета выяснили, что вакцинация от коронавируса может спровоцировать нарушения менструального цикла. Помимо этого, после прививки выделения могут быть обильнее и причинять больший дискомфорт. Об этом сообщает «MedNovelty».

Эксперты пришли к такому выводу после изучения данных, которые были получены после обследования 700 женщин. При этом совершенно не имеет значения, какой препарат был использован для вакцинации, добавляют ученые.

Эксперты пока не выяснили, как между собой связаны вакцинация и нарушения менструального цикла. Возможно, проблемы с циклом возникают из-за стресса и других побочных эффектов после вакцинации. Эксперты советуют не паниковать, понаблюдать за своим состоянием. Если кровотечение долго не прекращается, то в этом случае необходимо срочно обратиться к врачу.