Ученые объяснили, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса

Генетические особенности, половые гормоны и возрастные изменения могут быть причиной того, что мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины.

Ученые Йельского университета выяснили, почему мужчины тяжелее переносят и чаще умирают от новой коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Первый фактор, который может влиять на высокую "мужскую смертность" - наличие у мужчин одной Х-хромосомы, в то время как у женщин их две. В Х-хромосомах содержатся ключевые гены, регулирующие иммунный ответ. Как объясняют ученые, в некоторых случаях гены обеих Х-хромосом могут активировать врожденную иммунную систему у женщин, а также выявить патогены на ранних стадиях инфекции.

Следующий фактор - различие во времени наступления возрастных изменений. Мужчины примерно на 6 лет раньше начинают терять способность формировать первоначальный иммунный ответ на инфекции. Так, у мужчин врожденный иммунитет начинает резко снижаться примерно к 62-64 годам, а у женщин только к 68-70. Вместо этого у мужчин возникает компенсаторная чрезмерная реакция организма, ведущая к обширному воспалению и цитокиновому шторму (смертельно опасной воспалительной реакции в организме, приводящей к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма - Прим. ред.).

Половые гормоны также могут повлиять на возможный летальный исход после ковида. У женщин гормон эстроген может подавлять экспрессию белка ACE2 - его коронавирус использует как "ворота", чтобы проникнуть в клетки. Мужской гормон андроген, наоборот, упрощает инфицирование.