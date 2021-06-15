Мы есть то, что мы едим. Как оказалось, справедливо это изречение Гиппократа и к новой коронавирусной инфекции. Люди, которые предпочитают растительную пищу и рыбу, реже переносят COVID-19 в средней и тяжелой форме, в отличие от тех, кто включает в свой рацион мясо. К такому выводу пришли ученые из Астонского университета (Великобритания) по результатам масштабного исследования на медицинских работниках. В группу вошли почти три тысячи медсестер и врачей из шести стран мира: Франции, Германии, Италии, Испании, США и Великобритании.
Расспрашивали «подопытных» об их питании, уточняли, болели ли они COVID-19, и в какой степени тяжести протекал вирус.
«Мы использовали модель многомерной логистической регрессии, чтобы установить связь между диетой, о которой сообщают сами респонденты, вирусом, его тяжестью и продолжительностью», — описали способ исследования в медицинском журнале
Почему выбирали именно медицинских работников? Они подвергаются высокому риску заразиться новой коронавирусной инфекцией, способны самостоятельно оценить тяжесть течения заболевания.
Как оказалось, питание оказалось важным фактором в развитии COVID-19.
Из почти трех тысяч человек заразились новым коронавирусом 568 участников исследования. При этом, 430 из них перенесли ковид в легкой и очень легкой форме, а 138 человек — в средней и тяжелой степени. Сопоставив эти данные и предпочтения опрошенных в еде, ученые выяснили, что у вегетарианцев шансы на тяжелое течение были ниже на 73 процента. У тех, кто ест рыбу, но полностью отказался от мяса — на 59 процентов.
«Но на возможность заразиться пищевые предпочтения никак не сказывались, — уточнил один из авторов исследования эксперт в доказательной медицине и питании Астонского университета Дуэйн Меллор. — Так же, как и на продолжительность болезни».
Ученые считают, что особый режим питания, который включает овощи, фрукты и рыбу, способен защитить пациентов от тяжелой формы COVID-19.
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