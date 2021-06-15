Мы есть то, что мы едим. Как оказалось, справедливо это изречение Гиппократа и к новой коронавирусной инфекции. Люди, которые предпочитают растительную пищу и рыбу, реже переносят COVID-19 в средней и тяжелой форме, в отличие от тех, кто включает в свой рацион мясо. К такому выводу пришли ученые из Астонского университета (Великобритания) по результатам масштабного исследования на медицинских работниках. В группу вошли почти три тысячи медсестер и врачей из шести стран мира: Франции, Германии, Италии, Испании, США и Великобритании.

Расспрашивали «подопытных» об их питании, уточняли, болели ли они COVID-19, и в какой степени тяжести протекал вирус.

«Мы использовали модель многомерной логистической регрессии, чтобы установить связь между диетой, о которой сообщают сами респонденты, вирусом, его тяжестью и продолжительностью», — описали способ исследования в медицинском журнале The BMJ авторы.

Почему выбирали именно медицинских работников? Они подвергаются высокому риску заразиться новой коронавирусной инфекцией, способны самостоятельно оценить тяжесть течения заболевания.

Как оказалось, питание оказалось важным фактором в развитии COVID-19.