Почему индийский штамм так опасен

Измененный вариант вируса более устойчив к антителам. Как заявляют вирусологи, со слов Собянина, для защиты от мутировавшего индийского штамма коронавируса уровень антител должен быть вдвое выше, чем от исходного — уханьского.

Оказалось, что стойкость к антителам определяет особая мутация P681R, которая характерна для индийского штамма. Она влияет на производство белков оболочки вируса так, что проникновение его в клетку ускоряется. Антитела не успевают распознать и нейтрализовать «врага» и он начинает атаковать организм. Об этом говорится в исследовании японских ученых, опубликованном на bioRxiv .

Ученые надеются, что дальнейшее изучение этой мутации поможет понять, стали ли тяжелые формы COVID-19 проявляться чаще с появлением P681R, а также что происходило с другими последствиями заражения SARS-CoV-2, на которые указывают некоторые результаты наблюдений за больными, пишет ТАСС.