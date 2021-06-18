Индийский штамм атаковал Россию. Московский мэр 18 июня заявил, что почти 90% сейчас болеющих ковид в столице заразились именно этой разновидностью коронавируса. Пугающий мир «мутант» под названием «Дельта», так его обозначили в ВОЗ, чтобы убрать аналогии с конкретной страной, заражает россиян и в других городах.
Дельта-вариант — Индийский штамм
Зарегистрирован в 63 странах мира. Быстро распространяется в Европе. В России активно вытесняет британский вариант. Его симптомы отличаются — в первую очередь, боль в горле, головная боль, насморк, сыпь, сухость во рту, тошнота, диарея и покраснение глаз. При этом у человека может не быть повышенной температуры или она может повыситься позже.
Почему индийский штамм так опасен
Измененный вариант вируса более устойчив к антителам. Как заявляют вирусологи, со слов Собянина, для защиты от мутировавшего индийского штамма коронавируса уровень антител должен быть вдвое выше, чем от исходного — уханьского.
Оказалось, что стойкость к антителам определяет особая мутация P681R, которая характерна для индийского штамма. Она влияет на производство белков оболочки вируса так, что проникновение его в клетку ускоряется. Антитела не успевают распознать и нейтрализовать «врага» и он начинает атаковать организм. Об этом говорится в исследовании японских ученых, опубликованном на
Ученые надеются, что дальнейшее изучение этой мутации поможет понять, стали ли тяжелые формы COVID-19 проявляться чаще с появлением P681R, а также что происходило с другими последствиями заражения SARS-CoV-2, на которые указывают некоторые результаты наблюдений за больными, пишет ТАСС.
Как поддерживать высокий титр антител, посоветовал директор Центра Гамалеи. Он сказал, что правильной стратегией будет вакцинироваться «Спутником V», а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться «Спутником Лайт».
Ранее Гинцбург заявил, что состав вакцины «Спутник V» из-за индийского штамма менять не будут. Ранее он заявлял, что препарат эффективен против этой разновидности коронавируса. На этот раз Гинцбург сказал, что создавать новую вакцину очень долго, это может занять несколько месяцев, поэтому «заниматься созданием вакцин под новые штаммы дело неблагодарное», пишут «
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