Петербурженка Мария Архипова заболела ковидом 12 октября 2020 года. Две недели домашнего самолечения привели к срочной госпитализации в Городскую больницу святого Георгия. Поражение легких составило 48%.

В марте 2021 года Мария сдала первый тест «на антитела». Результат оказался положительным — 139 OE/мл по Диасорину (итальянская тест-система, которую применяют в крупных российских лабораториях).

«Положительный результат указывает на наличие высокого уровня антител к вирусу», — дала свое заключение лаборатория.

- Прививку от коронавируса я делать тогда не стала, посчитав, что и так защищена от инфекции, — рассказывает Мария Архипова. — Сейчас, когда началась третья волна эпидемии и все вокруг снова начали болеть ковидом, я решила вакцинироваться. Но предварительно сдала тест на антитела в той же лаборатории.

Результат оказался потрясающим. За три месяца уровень антител не упал, как ожидалось, а вырос более чем в два раза! Но благодаря чему произошло такое большое увеличение антител?