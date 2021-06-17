Петербурженка Мария Архипова заболела ковидом 12 октября 2020 года. Две недели домашнего самолечения привели к срочной госпитализации в Городскую больницу святого Георгия. Поражение легких составило 48%.
В марте 2021 года Мария сдала первый тест «на антитела». Результат оказался положительным — 139 OE/мл по Диасорину (итальянская тест-система, которую применяют в крупных российских лабораториях).
«Положительный результат указывает на наличие высокого уровня антител к вирусу», — дала свое заключение лаборатория.
- Прививку от коронавируса я делать тогда не стала, посчитав, что и так защищена от инфекции, — рассказывает Мария Архипова. — Сейчас, когда началась третья волна эпидемии и все вокруг снова начали болеть ковидом, я решила вакцинироваться. Но предварительно сдала тест на антитела в той же лаборатории.
Результат оказался потрясающим. За три месяца уровень антител не упал, как ожидалось, а вырос более чем в два раза! Но благодаря чему произошло такое большое увеличение антител?
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- В отличие от B-клеток памяти, которые только через три-четыре месяца после перенесенного заболевания выходят на максимальные значения, все остальное, включая даже Т-клетки памяти, имеют период полувыведения (максимумы достигаются к 5-6 неделям от начала заболевания): правда, для клеток памяти он более продолжительный, а для иммуноглобулина G составляет 110-160 дней, — говорит Николай Крючков. — Грубо говоря, за три-четыре месяца уровень специфических антител класса G падает в два раза. Случай, когда уровень антител сильно вырос спустя более чем полгода после перенесенного заболевания, говорит о том, что человек, судя по всему, повторно переболел COVID-19 или бессимптомно перенёс SARS-COV-2-инфекцию. Прививаться Марии пока не имеет смысла. Следующий тест можно сделать через три-четыре месяца, и скорее всего, к тому времени уровень антител упадет вдвое.
Есть мнение
Некоторые врачи придерживаются мнения, что переболевшим стоит время от времени «подкачивать» свой иммунитет вирусом в «маленьких дозах». К примеру, снимать маску в общественном транспорте. Правда, как отмерить «правильную» дозу, они не поясняют. Не говорят они и о том, сколько человек умрет от ковида, послушавшись такого совета.
Прошлым летом известный эпидемиолог Михаил Фаворов призывал россиян «рискнуть и переболеть». По мнению врача, переболеть коронавирусом лучше летом, потому что в это время вирус «менее агрессивный, а в сезон может быть злобным опять».
Академик РАН Виктор Малеев прямо
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