Ваша группа крови может много о вас рассказать. Например, ранее ученые пришли к выводу, что у людей с определенной группой крови есть предрасположенность к конкретным заболеваниями. По анализу медики выявляют болезни (например, сахарный диабет), генетические мутации, дефицит каких-либо витаминов.

Группа американских исследователей пришла к выводу, что у людей с определенной группой крови гораздо выше вероятность развития деменции, нежели у другим. Результаты исследования опубликованы в научном журнале American Academy of Neurology .

В зоне риска оказались люди с четвертой группой крови (АВ) .