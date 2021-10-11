Ваша группа крови может много о вас рассказать. Например, ранее ученые пришли к выводу, что у людей с определенной группой крови есть предрасположенность к конкретным заболеваниями. По анализу медики выявляют болезни (например, сахарный диабет), генетические мутации, дефицит каких-либо витаминов.
Группа американских исследователей пришла к выводу, что у людей с определенной группой крови гораздо выше вероятность развития деменции, нежели у другим. Результаты исследования опубликованы в научном журнале
В зоне риска оказались люди с четвертой группой крови (АВ).
«AB — наименее распространенная группа крови. Например, в США с такой группой всего лишь 4% населения. Исследование показало, что у людей с кровью AB на 82% выше риски заполучить проблемы с мышлением и памятью, которые могут привести к деменции, чем у людей с другими группами крови», — цитирует ученых издание
Исследователи также изучили уровень белка в каждой группе, которой помогает крови свертываться.
«У людей с высоким уровнем фактора VIII на 24% выше вероятность развития проблем с мышлением и памятью, чем у участников с более низким уровнем белка. У людей с кровью AB был более высокий средний уровень фактора VIII, чем у людей с другими группами крови».
Справка
Фактор свертывания крови VIII — белок ß-глобулин. Образует комплекс с фактором Виллебранда, который синтезируется в клетках эндотелия и печени. Играет важную роль в процессах свертывания крови.
Ученые также подтвердили, что люди с первой группой крови (О) больше остальных защищены от деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.
«Люди с кровью типа O меньше остальных подвержены риску инсульта или инфаркта. Также они больше других защищены от деменции и иных когнитивных расстройств».
Справка
Разделение по группам зависит от присутствия эритроцитов антигенов, которые назвали «А» и «В».
Первая группа — отсутствие антигенов «А» и «В» (обозначили это отсутствие как «О»);
Вторая группа — содержит только антиген «А»;
Третья группа — содержит только антиген «В»;
Четвертая группа — содержит антигены «А» и «В».
Также у каждой группы крови есть резус-фактор, он может быть положительным или отрицательным.
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