Доктор Мясников объяснил, как связаны группы крови и заражение COVID-19

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала
Александр Мясников
Медицина
Врач общей практики, кардиолог. Теле- и радиоведущий передач о здоровье, автор книг.www.instagram.com/drmyasnikov.ru/
По словам эксперта, группа крови человека может влиять на появление какого-либо заболевания. От нее также могут зависеть ваши хронические болезни. Так, заболевания ЖКТ можно поделить между группами крови: для первой свойственна язва желудка, второй — рак желудка. У людей с третьей и четвертой группами более вероятно появление рака поджелудочной железы.
Также группа крови может уберечь от опасных инфекций. Люди с первой группой лучше остальных защищены от коронавируса, уверен врач.
«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена. Есть те, кто никогда не заболеют ковидом, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов», — объяснил врач.
Мясников также добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. Такая категория пациентов уязвима перед новой инфекцией. Высок риск и летальных исходов.
Рассказал врач и о взаимосвязи генетики и долголетия. Если у вас в роду были родственники, которые дожили до 100 лет и больше, то вероятность того, что и вы доживете до такого возраста, увеличивается в 17 раз. А вредные привычки играют существенную роль только до 80 лет. После — только генетика.
«Она настолько сильная, что, как ты не гробишь себя, генетика побеждает. И все, кто дожили за сто лет, это люди, которым повезло выиграть в эту генетическую лотерею», — подытожил Мясников.
О взаимосвязи группы крови и вероятности заражения коронавирусом и тяжести течения инфекции «Доктор Питер» писал и раньше. В интервью с гематологом Юлией Ненашевой наш корреспондент выяснил, у обладателей какой группы крови повышен риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции, и с чем это связано.
Европейские ученые недавно провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили: за тяжелое течение коронавируса отвечает ген, связанный с группой крови. Это открытие поможет спасти много жизней, уверены исследователи.
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