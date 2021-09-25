Доктор Мясников объяснил, как связаны группы крови и заражение COVID-19

По словам эксперта, группа крови человека может влиять на появление какого-либо заболевания. От нее также могут зависеть ваши хронические болезни. Так, заболевания ЖКТ можно поделить между группами крови: для первой свойственна язва желудка, второй — рак желудка. У людей с третьей и четвертой группами более вероятно появление рака поджелудочной железы.

Также группа крови может уберечь от опасных инфекций. Люди с первой группой лучше остальных защищены от коронавируса, уверен врач.

«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена. Есть те, кто никогда не заболеют ковидом, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов», — объяснил врач.

Мясников также добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. Такая категория пациентов уязвима перед новой инфекцией. Высок риск и летальных исходов.