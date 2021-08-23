Профессор-онколог Серяков назвал 6 ранних признаков рака крови

Не совсем рак в медицинском понимании. Термина «рак крови» для научного сообщества не существует, это, скорее, разговорный вариант. Чем же этот вид онкологии отличается от остальных? Как не пропустить первые тревожные звоночки? Каковы шансы поправиться, если заболевание обнаружили на ранней стадии? На вопросы «Доктора Питера» ответил врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков.
Александр Серяков
Онкология
Врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук, профессор
Рак — это эпителиальная опухоль, то есть, происходящая из клеток кожи или слизистых. Еще есть саркома — злокачественная опухоль, развивающаяся в органах и системах гладкомышечной мускулатуры, поперечной мускулатуры, жировой ткани и других неэпителиальных тканей организма человека. И целая группа заболеваний под названием гемобластозы — опухолевые заболевания системы крови, которые для понятности и называют раком крови.
В группу гемобластозов входят:
лейкозы — когда опухолевые клетки образуются в костном мозге, а потом выходят в периферическую кровь;
лимфомы — когда опухолевые клетки образуются в органах кроветворной системы, к таким органам относятся лимфатические узлы, селезенка, тимус.
Лейкозы, в свою очередь, бывают острыми и хроническими. Острые происходят из предшественников клеток крови — бластов, к которым относятся лимфобласты и миелобласты, вызывают их неконтролируемый рост и, как правило, протекают тяжелее. При хронических лейкозах увеличивается количество зрелых клеток крови.
Как же распознать заболевание на ранних стадиях? Специфических симптомов у лейкозов и лимфом нет. Эти заболевания обычно проявляются общей симптоматикой, которую врачи называют синдромом интоксикации. В него входят:
снижение массы тела за последние полгода более чем на 10 %;
сильная ночная потливость, когда приходится в течение ночи менять спальную одежду, простынь, наволочку;
кожный зуд;
повышение температуры тела до 38 градусов и выше;
проблемы со слизистой: десневые кровотечения, маточные кровотечения, визуально увеличенные периферические лимфатические узлы — «шишечки».
И, конечно, все заболевания крови мы исследуем по классическому анализу крови. Допустим, если видим изменения в лейкоцитарной формуле, увеличение количества зрелых лимфоцитов. Или появление самых молодых клеток, бластов, из которых дифференцируются все остальные клетки крови. Или наблюдается большое количество тромбоцитов и эритроцитов или, наоборот, их недостаток.
Диагностика и лечение
Если анализ крови показал нетипичные изменения, нужно исследовать костный мозг с помощью особой процедуры — миелограммы. Иглу для биопсии костного мозга придумал и изготовил в конце 20-х годов советский терапевт и гематолог Иосиф Абрамович Кассирский. Она так и называется — игла Кассирского.
Дальше проводится ряд других исследований, в зависимости от конкретного случая. Например, иммунофенотипирование — химическое исследование крови, которое позволяет определить, острый лейкоз или хронический. Распространенность процесса врачи смотрят с помощью рентгена, УЗИ, КТ, а при лимфомах — ПЭТ КТ, позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией.
Так появляется ясность — с каким заболеванием имеем дело, на какой оно стадии, и какое лечение необходимо. Чаще всего это химиотерапия, но сейчас все активнее используется и таргетная терапия, прицельно блокирующая опухолевые клетки, и иммунотерапия, когда уже собственная иммунная система человека распознает опухолевую ткань и уничтожает ее.
Факторы риска и прогнозы
Курение, избыточная масса тела, наследственная предрасположенность, а также вредные выбросы в атмосферу, химические добавки — все это может спровоцировать заболеваемость раком крови. Но никто не отменял и инфекционную теорию в онкологии и онкогематологии. Так, например, ряд лимфом мы связываем с вирусом Эпштейна-Барра, цитомегаловирусом, вирусом герпеса 8 типа. А бактерия Helicobacter pylori, которая вызывает хронический гастрит и язвенную болезнь, ассоциирована с лимфомой слизистой желудка.
У детей мы излечиваем около 90 процентов острых лейкозов. Если говорить о взрослых, то половина онкогематологических больных может надеяться на выздоровление. Но здесь, как и с любым раком, работает правило: чем раньше будет обнаружена болезнь, тем эффективнее окажется лечение.
Профилактика рака крови
С возрастом количество мутаций в организме накапливается и шансы на серьезную ошибку в процессе деления клеток возрастают. Вот почему даже здоровым людям после 50 лет важно обращать внимание на свое здоровье, своевременно проходить диспансеризацию и рассказывать обо всех симптомах лечащему врачу.
Если вы относитесь к группе риска, специалист может порекомендовать сделать дополнительные исследования, чтобы не допустить опасных изменений или заметить их как можно раньше. А для профилактики — не только рака крови, но рака вообще — стоит вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться, достаточно двигаться и отказаться от вредных привычек.
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