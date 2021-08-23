Профессор-онколог Серяков назвал 6 ранних признаков рака крови

Диагностика и лечение

Если анализ крови показал нетипичные изменения, нужно исследовать костный мозг с помощью особой процедуры — миелограммы. Иглу для биопсии костного мозга придумал и изготовил в конце 20-х годов советский терапевт и гематолог Иосиф Абрамович Кассирский. Она так и называется — игла Кассирского.

Дальше проводится ряд других исследований, в зависимости от конкретного случая. Например, иммунофенотипирование — химическое исследование крови, которое позволяет определить, острый лейкоз или хронический. Распространенность процесса врачи смотрят с помощью рентгена, УЗИ, КТ, а при лимфомах — ПЭТ КТ, позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией.

Так появляется ясность — с каким заболеванием имеем дело, на какой оно стадии, и какое лечение необходимо. Чаще всего это химиотерапия, но сейчас все активнее используется и таргетная терапия, прицельно блокирующая опухолевые клетки, и иммунотерапия, когда уже собственная иммунная система человека распознает опухолевую ткань и уничтожает ее.