Трудно лечится у взрослых и лишает жизнь радостей? Мифы от правды при раке крови отделила врач НМИЦ онкологии

Более 60% россиян верят, что у взрослых рак крови трудно вылечить, а почти треть и вовсе думают, что эта болезнь неизлечима. Социологи выяснили, что знают о лейкозах жители страны. «Доктор Питер» выбрал самые популярные суждения и попросил их прокомментировать Ирину Ишматову, гематолога НМИЦ онкологии им. Петрова.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) накануне представил результаты исследования «Рак крови: что мы знаем о нем и в чем заблуждаемся?». Социологи опросили 1600 россиян, предложив им несколько суждений о болезни — участники должны были сказать, согласны они с ними или нет. «Доктор Питер» выбрал те, с которыми чаще всего соглашались опрошенные. Подтвердить или опровергнуть популярные мифы мы попросили специалиста НМИЦ онкологии им. Петрова.

Рак крови плохо поддается лечению у взрослых (с этим утверждением скорее согласны 61% респондентов)

- Это, скорее, миф. Если рассуждать в общем, то имеет значение возрастной рубеж в 55-60 лет. У пожилых пациентов, действительно, острые лейкозы плохо поддаются лечению. Это связано с тем, что в таком возрасте сложно проводить высокодозную химиотерапию из-за имеющегося у них букета сопутствующих заболеваний. У пациентов моложе 55 острые лейкозы лечатся, как правило, успешнее.

В лечении лейкозов важную роль играет не столько возраст, сколько генетические особенности заболевания. Прежде чем начать лечение, мы обязательно обследуем пациента — выясняем, какой у него вариант лейкоза. От этого зависит всё, включая тактику лечения и прогноз.

Рак крови неизлечим (скорее согласны 31%)

- Это миф. Еще 15-20 лет назад мы могли добиваться какой-то ремиссии и «прощаться» с пациентами. Сейчас лейкоз — болезнь, от которой реально можно вылечиться.

Но надо понимать, что разновидностей лейкозов — их обычно называют «рак крови» - великое множество и для каждого своя тактика лечения и свои риски. Только видов острого лейкоза насчитывается около 40-50, а есть еще хронический.

К примеру, у детей чаще всего развиваются лимфобластные лейкозы (более 80% случаев) — для них не требуется трансплантация костного мозга и они излечимы в 90% случаев. После 18 начинают преобладать миелобластные лейкозы - у них процент достижения первой ремиссии (индукции) в среднем составляет 50-60% (при одних видах процент стремится к 75%, при других, генетически неблагоприятных - может снижаться даже до 35%).

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Если рак крови появляется во время беременности, то ребенок родится нездоровым (скорее согласны 26%)

- Это, скорее, миф. Все зависит от того, на каком сроке беременности возникает лейкоз. Если в первом триместре, то обычно такую беременность прерывают. Агрессивная терапия для мамы в этот период — неоправданно высокий риск для развития плода. В поздние сроки беременности используются разные подходы в лечении - их определяет врачебный консилиум.

Каких-то конкретных формул нет. Врачи стараются по возможности быстрее разобщить ребенка и маму — неонатологи научились выхаживать 500-граммовых детей, поэтому в последнем триместе выбирается подходящий момент для родов и только потом начинается лечение. Бывает по-другому — первый курс высокодозной терапии проводят во время беременности, потом роды и продолжение лечения женщины. В любом случае развитие лейкоза во время беременности совсем не обязательно говорит о том, что ребенок тоже заболеет лейкозом или родится нездоровым.

Лечение рака крови полностью оплачивается государством (скорее согласны 24%)

- Это правда. Что касается непосредственно лечения пациента — химиотерапии, обследований, лекарств, компонентов крови, операции по пересадке костного мозга — все это действительно полностью оплачивается из федерального бюджета. Под это выделяются так называемые квоты на высокотехнологичную медпомощь.

Сложности возникают на этапе поиска донора костного мозга, при том что пересадка требуется большинству пациентов с острым лейкозом. Если не удается найти донора в российском регистре, который пока не очень многочисленный, приходится обращаться в международные. Так называемую активизацию донора обычно оплачивают благотворительные фонды. В нее входят вызов донора в клинику, типирование, мобилизация (донору вводятся специальные лекарства, которые «выманивают» клетки костного мозга в кровь — в норме их там нет), дорога и проживание, если донор живет в другом городе или даже стране.

Кроме неродственных аллогенных трансплантаций, проводятся пересадки костного мозга от неполностью совместимых доноров. К примеру, от мамы или папы - подростку, от взрослых детей - родителю. В этих случаях затраты на активизацию донора будут минимальны. Такой вариант - самый простой и дешевый для пациента.

Те, кто переболел раком крови, не смогут вести активную жизнь (скорее согласны 20%)

- Это миф. Цель тяжелого и трудоемкого лечения лейкоза — не просто выживание пациента, а достижение хорошего качества жизни. Сейчас все клеточные технологии направлены на то, чтобы человек смог вернуться к полноценной жизни — работе, самореализации, общению. Большинство пациентов, действительно, возвращаются. Помешать может иммунная реакция при неродственной трансплантации костного мозга — так называемая реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ), когда донорские клетки атакуют собственные ткани человека. В таких случаях пациенту дополнительно назначается иммуносупрессивная терапия (для подавления иммунитета), у которой есть свои риски. Когда удается контролировать реакцию с помощью медикаментов, качество жизни пациента не страдает. Если врачи изначально предполагают развитие тяжелой иммунной реакции, от трансплантации отказываются. Тогда используется поддерживающая терапия — для каждого вида лейкоза свои препараты. Новые лекарства появились совсем недавно и большинство из представленных на сегодня в мире уже зарегистрированы в России. С этого года Минздрав выделяет федеральным клиникам квоты на иммунную терапию лейкозов. Наш НМИЦ онкологии тоже участвует в программе. Эта терапия позволяет хорошо контролировать ремиссию и убирать минимальные «остатки» болезни тем пациентам, у которых лейкоз лечат без трансплантации костного мозга.

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