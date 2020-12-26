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Плаксивость и бледная кожа: Онколог - о том, как вовремя распознать рак крови у ребенка

12:55, 27.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Внезапная потеря веса, плаксивость, бледная кожа, повышенная утомляемость - все эти симптомы могут сигнализировать родителям о возможном развитии рака крови у ребенка, говорит онколог Михаил Мяснянкин. Врач объяснил, как вовремя распознать это заболевание.

Плаксивость и бледная кожа: Онколог - о том, как вовремя распознать рак крови у ребенка
Фото: pixabay.com

До десяти подтипов различных опухолей выявляют у детей в раннем возрасте, рассказал "Пятому каналу" кандидат медицинских наук, онколог и хирург Михаил Мяснянкин. В первую очередь заболевание провоцируют генетические факторы, различные патологии и плохая экология. Здоровье ребенка также сильно зависит от здоровья матери.

«К возможным факторам относят курение и употребление алкоголя, родовые травмы и хронические воспаления мочеполовой системы во время беременности», — отметил Мяснянкин.

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Лейкоз - одно из самых распространенных онкологических заболеваний, которое диагностируют у детей и подростков. По словам онколога, родителей должны насторожить следующие симптомы: утомляемость, снижение аппетита, плаксивость, потеря веса, бледная кожа, безразличие ко всему происходящему.

Врач настоятельно рекомендовал родителям внимательно следить за поведением и состоянием детей, а также вовремя проходить контрольные осмотры у педиатра.

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Справка:

Лейкоз – онкологическое заболевание, которое характеризуется дефектом кроветворения в костном мозге. Там, где должны созревать защитные белые тельца (лейкоциты), образуются бластные клетки, недозревшие и не способные выполнять свои функции. Попадая в кровь, такие форменные элементы нарушают нормальное клеточное соотношение, проникают во многие органы и скапливаются там. При попадании в головной мозг недозревшие лейкоциты провоцируют развитие нейролейкоза – поражения мозговых оболочек и нервных структур.

Рубрики: Онкология, Педиатрия

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