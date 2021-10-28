10 вредных продуктов, которые только кажутся полезными

Чтобы объяснить важность питания, некоторые врачи говорят, повторяя крылатую фразу Гиппократа: «Мы — это то, что мы едим». Еда дает нам не только энергию и необходимые витамины и минералы, но и существенно влияет на наш внешний вид. Из-за неправильного питания мы может набирать лишние килограммы, жаловаться на усталость, тяжесть в животе и тусклую кожу с высыпаниями. И это далеко не весь список.
В то же время благодаря социальным сетям в последние годы происходит настоящий ПП-бум. Блогеры активно пропагандируют правильное питание, демонстрируют плоский живот и идеальную кожу. На желании людей выглядеть как кумиры из Instagram не могут не нажиться маркетологи. Люди скупают все, где написано: «польза для фигуры», «укрепляет иммунитет», «включите это в свою диету», забывая, что диету может прописывать только врач. А некоторые продукты полезны, только если их правильно употреблять.
Ксения Пустовая
Диетология
Диетолог, нутрициолог, основатель Центра Дистанционного образования «Школа Диетологов» и «Университета персонализированной диетологии и нутрициологии».
Продукты на фруктозе
«Во-первых, фруктоза усваивается гораздо быстрее глюкозы и при избытке активно превращается в жир. У людей, не страдающих сахарным диабетом, она не может быть здоровой альтернативой глюкозе, особенно при снижении веса», — говорит эксперт.
Во-вторых, фруктоза очень активно вступает в реакцию гликирования (соединение с белками, жирами и нуклеиновыми кислотами), в десятки раз активнее глюкозы. Это приводит к образованию конечных продуктов гликирования (КПГ), которые изменяют строение структурных компонентов клетки, межклеточного вещества с повреждением их функции.
Вследствие гликирования эластина и коллагена (основных белков сосудистых стенок) развивается фиброз и атеросклероз. Стенки сосудов становятся хрупкими, теряется их эластичность, в них образуются трещины, которые заполняются холестериновыми бляшками. Этот процесс может привести к раннему старению.
Йогурты с длительным сроком хранения (более 10-14 дней)
Продукты, подвергавшиеся термической обработке или стерилизации для более долгого хранения, не могут содержать пробиотики — бактерии гибнут в процессе.
«Часто в таких йогуртах есть фруктовое пюре, полученное из высокопереработанного сырья и добавленного сахара (или, что еще хуже, глюкозно-фруктозного сиропа). Например, в одном стакане питьевого клубничного йогурта объемом 250 мл может содержаться от 1 до 6 чайных ложек сахара!», — поясняет Ксения Пустовая.
Также в составе таких продуктов часто есть стабилизаторы, красители и эмульгаторы. При регулярном употреблении могут вызывать вздутие живота, нарушения работы поджелудочной железы, аллергические реакции.
Здоровая альтернатива: кисломолочный продукт, приготовленный в домашних условиях. Это сохраняет необходимое количество полезных микроорганизмов. Сделать йогурт вкуснее можно, добавив туда фрукты, ягоды, злаки, семена, орехи.
Продукты с маркировкой «Фитнес» и «Спорт»
Такие мюсли и батончики содержат большое количество быстрых углеводов (сахара, фруктовые соки, цукаты, мука), до 70 г на 100 г продукта. И предназначены они для людей, занимающихся спортом, которым требуется быстрый источник энергии. Если эта энергия не будет своевременна использована организмом для восполнения физических затрат, то весь избыток будет отложен в жировой запас.
Такие продукты точно не подходят для людей, которые хотят похудеть.
Совет: при выборе продукта стоит ориентироваться не на рекламный слоган на лицевой стороне упаковки, а на состав белков, жиров и углеводов с обратной стороны.
Блюда, приготовленные в духовке
Некоторые блогеры советуют запекать в духовке все обеды и ужины. Увы, это не так полезно, как кажется на первый взгляд.
«Процесс гликирования значительно ускоряется при повышении температуры. Хоть запекание и правда более здоровый тип кулинарной обработки, нежели жарка, при чрезмерно высоких температурах такая пища перестает быть полезной. Любое потемнение продукта с образованием корочки (на пирогах, запеканках, мясе, рыбе и т.д.) — это признак реакции Майара (гликирования белка), конечные продукты которой поступают в организм. Это может спровоцировать различные заболевания».
Здоровая альтернатива: постарайтесь не выпекать продукты на высокой температуре. Идеальный вариант — 120 градусов.
Более предпочтительный вариант — варка или приготовление блюда в соусе. В этом случае температура продукта не повышается до критической.
Хлопья для завтрака
Даже если в составе нет прямого указания на добавленный сахар, такие хлопья чаще всего производятся из обработанного зерна с добавлением различных ингредиентов.
Гликемический индекс таких продуктов обычно превышает цельнозерновые аналоги в среднем на 15 единиц. Это способствует всплеску уровня глюкозы, с последующим резким ее падением, что вызывает повторный приступ голода. Резкий подъем инсулина вслед за глюкозой становится причиной набора лишнего веса и повышает риск возникновения сахарного диабета.
Здоровая альтернатива: выбирать готовые продукты из цельного зерна или готовить смеси для завтрака самостоятельно из цельнозерновых хлопьев.
Свежевыжатые соки
Даже самостоятельно приготовленный сок нельзя назвать полноценным здоровым продуктом. Так, фруктовые соки содержат в основном смесь глюкозы и фруктозы, которая без клетчатки (она остается в жмыхе) очень быстро всасывается, вызывая всплеск уровня сахара в крови.
Также надо помнить, что при отжиме теряется часть микроэлементов и происходит быстрое окисление. О пакетированных соках не стоит и говорить: они представляют собой сахарные растворы, которые не принесут организму никакой пользы.
Здоровая альтернатива: целый фрукт. Лучше просто съешьте яблоко или апельсин.
Растительное молоко
Растительное молоко, которое делают из орехов, бобов, семян, злаковых нельзя назвать полноценной альтернативой животному.
«Из-за фитиновой оболочки в растениях, такой продукт хуже усваивается. При полной замене молочных продуктов животного происхождения на растительные есть риск развития дефицита белка, кальция и других нутриентов», — поясняет диетолог.
Более того, в растительном молоке промышленного производства в составе содержится добавленный сахар, ароматизаторы и консерванты для улучшения вкуса продукта.
Здоровая альтернатива: сочетание в рационе животного и растительного белка в соотношении 50/50. И не забывать смотреть на состав.
Обезжиренные продукты
Во-первых, при недостатке жиров в рационе плохо усваивается кальций, нарушается работа нервной, репродуктивной системы, надпочечников (все половые гормоны, кортикостероиды — это жироподобные вещества).
Во-вторых, обезжиренные продукты не будут сами по себе вкусными. Производители добавляют в них углеводы (крахмал, сахар, иногда трансжиры, усилители вкуса, стабилизаторы, ароматизаторы).
Здоровая альтернатива: выбор продуктов со средней жирностью. Например, оптимальная жирность творога должна быть 5-9%.
Гематоген
В составе гематогена, кроме активного компонента — железа (количество которого обязательно должно быть указано!), содержится и альбумин — он отвечает за кроветворение. Однако его количество составляет всего 2-5% от общей массы батончика.
Помимо полезных ингредиентов, даже в ГОСТовском продукте, в состав гематогена могут входить сгущенное молоко (20%), крахмальная патока, ванилин и сахар песок (до 23%).
Поэтому гематоген должен восприниматься как сладость, а не как полезный и низкокалорийный перекус.
Фрукты
Сами по себе фрукты, безусловно, полезны. Речь идет о фруктовых диетах, которые так активно пропагандируют. Мол, такая диета не только полезная, а еще и вкусная (никаких брокколи и гречи).
«Питание, основу которого составляют только фрукты, нельзя назвать здоровым. Даже при наличии клетчатки, которая несколько останавливает всасывание сахаров из фруктов, количество сахара в таком рационе превышает все допустимые нормы. Похудеть на таком рационе не удастся», — объясняет диетолог.
И даже если суммарная калорийность этого рациона впишется в общую суточную потребность в калориях, то перекос в сторону углеводов и дефицит по другим нутриентам, в первую очередь по белкам и жирам, просто неизбежен. Ничего полезного во «фруктовом питании» точно нет.
Можно с уверенностью сказать: абсолютно полезных или вредных продуктов не существует. Любой самый полезный компонент рациона в запредельных количествах способен нанести вред организму.
Как говорил средневековый врач Парацельс: «Все есть яд и все есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством».
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