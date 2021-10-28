10 вредных продуктов, которые только кажутся полезными

Продукты на фруктозе

«Во-первых, фруктоза усваивается гораздо быстрее глюкозы и при избытке активно превращается в жир . У людей, не страдающих сахарным диабетом, она не может быть здоровой альтернативой глюкозе, особенно при снижении веса», — говорит эксперт.

Во-вторых, фруктоза очень активно вступает в реакцию гликирования (соединение с белками, жирами и нуклеиновыми кислотами), в десятки раз активнее глюкозы. Это приводит к образованию конечных продуктов гликирования (КПГ), которые изменяют строение структурных компонентов клетки, межклеточного вещества с повреждением их функции.

Вследствие гликирования эластина и коллагена (основных белков сосудистых стенок) развивается фиброз и атеросклероз . Стенки сосудов становятся хрупкими, теряется их эластичность, в них образуются трещины, которые заполняются холестериновыми бляшками. Этот процесс может привести к раннему старению.

Йогурты с длительным сроком хранения (более 10-14 дней)

Продукты, подвергавшиеся термической обработке или стерилизации для более долгого хранения, не могут содержать пробиотики — бактерии гибнут в процессе.

«Часто в таких йогуртах есть фруктовое пюре, полученное из высокопереработанного сырья и добавленного сахара (или, что еще хуже, глюкозно-фруктозного сиропа). Например, в одном стакане питьевого клубничного йогурта объемом 250 мл может содержаться от 1 до 6 чайных ложек сахара!», — поясняет Ксения Пустовая.

Также в составе таких продуктов часто есть стабилизаторы, красители и эмульгаторы. При регулярном употреблении могут вызывать вздутие живота, нарушения работы поджелудочной железы, аллергические реакции.

Здоровая альтернатива: кисломолочный продукт, приготовленный в домашних условиях. Это сохраняет необходимое количество полезных микроорганизмов. Сделать йогурт вкуснее можно, добавив туда фрукты, ягоды, злаки, семена, орехи.