Хотели похудеть к лету, но не смогли. А к осени еще и набрали. И такая ситуация происходит не только у любителей вкусно поесть и не ограничивать себя в калориях, но и у тех, кто скрупулезно составляет меню, отказываются от жирного и даже мясного. Например, этим летом планировали сбросить вес 87,9 процентов приверженцев здорового питания. Получилось это сделать только у 60 процентов из них, да и то, не с ошеломляющим результатом. А 40 процентов признались, что их вес не сдвинулся ни на один грамм.

- Каждый третий планировал избавиться от 3 до 5 килограммов, больше половины — от 5 до 10 килограммов, — рассказали специалисты Level Kitchen — авторы исследования. — Максимальный вес удалось скинуть одному из десяти опрошенных, треть похудели на 1-2 килограмма.

Участники опроса уверены — во всем виноваты срывы на вредную пищу, так считают больше половины «подопытных». Кто-то забросил тренировки летом и винит эту «поблажку» в лишних килограммах, кого-то выбил из режима правильного питания отпуск, многочисленные пикники с друзьями и дачные посиделки. Но врачи успокаивают: в срывах виновата не ваша слабая воля, а изменение уровня гормонов в организме.