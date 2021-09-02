Хотели похудеть к лету, но не смогли. А к осени еще и набрали. И такая ситуация происходит не только у любителей вкусно поесть и не ограничивать себя в калориях, но и у тех, кто скрупулезно составляет меню, отказываются от жирного и даже мясного. Например, этим летом планировали сбросить вес 87,9 процентов приверженцев здорового питания. Получилось это сделать только у 60 процентов из них, да и то, не с ошеломляющим результатом. А 40 процентов признались, что их вес не сдвинулся ни на один грамм.
- Каждый третий планировал избавиться от 3 до 5 килограммов, больше половины — от 5 до 10 килограммов, — рассказали специалисты Level Kitchen — авторы исследования. — Максимальный вес удалось скинуть одному из десяти опрошенных, треть похудели на 1-2 килограмма.
Участники опроса уверены — во всем виноваты срывы на вредную пищу, так считают больше половины «подопытных». Кто-то забросил тренировки летом и винит эту «поблажку» в лишних килограммах, кого-то выбил из режима правильного питания отпуск, многочисленные пикники с друзьями и дачные посиделки. Но врачи успокаивают: в срывах виновата не ваша слабая воля, а изменение уровня гормонов в организме.
Антон Бердов
Медицина, диетология
Ведущий диетолог холдинга Performance Group, магистр наук в области «Диетология» Университета Суррея (Великобритания)
Срыв — это не только употребление запрещенных продуктов, но и нарушение определенного типа питания, например, употребление мяса при вегетарианстве. Срывы происходят из-за дисбаланса гормонов, особенно влияют на состояние грелин (гормон голода) и лептин (гормон насыщения). Из-за нарушений мозг перестает получать сигналы о том, что организм насыщен едой, возникает постоянное желание что-то съесть. Согласно последним исследованиям Королевской коллегии хирургов в Ирландии, в такие моменты повышается тяга к сладкой и жирной пище.
Но гормональный дисбаланс — не единственная причин срывов, повлиять может стресс, обезвоживание. Вопрос «Как не срываться» стоит задавать иначе: «Как правильно реагировать на срывы». Помните, что срываются практически все. Не наказывайте себя за съеденную булочку. Просто вернитесь к своему обычному распорядку. Не нужно «отрабатывать» булочку в спортзале или голодать. Это не даст никакого результата.
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